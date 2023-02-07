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Alarmlar Susmuyor! Shiba Coin İçin Kritik Hareket Kapıda!

Kısa süreliğine de olsa meme token kralı olan Shiba için kritik saatler başladı.
14:25
7 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük ikinci meme token olmasına rağmen Shiba Coin oldukça güçlü bir topluluğa sahip. Üstelik attığı adımlarla diğer meme tokenlerin de ufkunu açtı. Son günlerde yaşanan yükseliş şimdilik durulmuş olsa da Shiba Coin için büyük bir hareket kapıda gibi görünüyor. Rakiplerine ilham veren meme tokenin sonraki sürprizi ne olacak?

Shiba Coin Yorum

Ocak ayı Shiba Coin yatırımcıları için devasa satış fırsatlarını beraberinde getirdi. 13 Ocak’ta 151 günlük alçalan direnç çizgisinden kurtulan fiyat önemli ölçüde arttı ve 4 Şubat’ta 0,0000157 dolar seviyesine ulaştı. Yukarı yönlü hareket, fiyatın ortalama 0,0000139 dolarlık direnç alanını aşmasına yardımcı oldu. Kırılmanın ardından, günlük RSI aşırı alım bölgesinde düşüş eğilimi yarattı. Dahası, Shiba Inu token fiyatı uzun bir üst fitil oluşturdu. Özetle bu durum yaklaşan bir düşüşün öncü sinyali olabilir.

Kısa vadede fiyat performansı 0,0000139 dolarlık direnç bölgesinin korunup korunmayacağına bağlı olarak şekillenecek. Şimdilik Shiba Coin bu seviyenin üzerinde ve eğer bunu sürdürebilirse Ağustos 2022’nin en yüksek seviyesi olan 0,0000180 dolar yeniden test edilebilir. Ve elbette bu süreçte Bitcoin’in performansı Shiba Coin için kritik öneme sahip olacak.

Shiba Coin Geleceği

Peki yükselişin daha fazla devam etmediği senaryoda ne olacak? Meme tokenin direnç altı kapanışların ardından ziyaret edeceği ilk seviye muhtemelen 0,0000118 dolar desteğidir. Altı saatlik kısa vadeli teknik analiz düşüş eğilimini destekleyerek bir düşüşün muhtemel olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni SHIB fiyatının beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketi (siyah) tamamlamış olmasıdır. Dördüncü dalgadaki simetrik üçgenin varlığı bu sayıma güven veriyor. Dahası, genişletilmiş beşinci dalga, birinci ve üçüncü dalgaların toplam uzunluğuna sahiptir. Dolayısıyla bir zirveye ulaşılmış olabilir. Önümüzdeki saatlerde artan endişenin haklılık payı olup olmadığı ortaya çıkacak. Benzer görünüm birkaç altcoinde daha belirgin şekilde oluştuğu ve BTC yükselişini devam ettiremediği için düşüş riski yüksek görünüyordu.

Düşüş görünümünün geçersiz kılınması için Shiba Coin boğalarının fiyatı 0,0000157 doların üzerine çekmesi gerekecek. Öte yandan 0,0000118 dolara düşüş, dördüncü dalga bölgesinin test edilmesini ardından eğer momentum yeniden artarsa iyi bir alım fırsatı doğurabilir. Bu düşüşten sonra 0,000018 dolar seviyesinin yeniden hedeflenme ihtimali yüksek.

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