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  •   Alarmlar Binance İçin Çalıyor! Hiç Görülmemiş Yüzde 30 Düşüş Yatırımcıya Ne Anlatıyor Olabilir?

Alarmlar Binance İçin Çalıyor! Hiç Görülmemiş Yüzde 30 Düşüş Yatırımcıya Ne Anlatıyor Olabilir?

Özet

  • Binance, düzenleyici sorunlar ve artan rekabetle mücadele ederek zorlu bir 2023 geçirdi.
  • Kore borsalarındaki ticaret hacmindeki düşüş, Binance'in pazar payını etkileyerek kazançlarını azalttı.
  • Binance, geçtiğimiz ay spot işlem hacminde önemli bir düşüş yaşadı ve yatırımcıların coin biriktirme eğilimi gözlemlendi.
01:05
3 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Düzenleyici aksaklıklar ve artan rekabetle boğuşan dünyanın en büyük kripto borsası Binance zorlu bir 2023 geçirdi. Kripto borsası, 22 Mart’ta ücretsiz ticaret programını durdurmasından bu yana pazar payının önemli bir kısmını kaybetti.

Ancak, dijital varlık veri sağlayıcısı Kaiko’ya göre, Binance’in kaybettiği pazar payının bir kısmını geri kazanmak için geri sıçramasıyla Mayıs ayı biraz rahatlama sağladı. Ancak bu yükselişe rağmen, Binance’in aylık hacimdeki payı Şubat ayında görülen en yüksek seviyelerden önemli ölçüde düşük kaldı.

Binance İçin Sıkıntı Ne?

Veriler daha detaylı incelendiğinde, Binance tarafından elde edilen kazançların çoğunun Kore borsalarındaki ticaret hacimlerindeki düşüşten kaynaklandığı görüldü. Kore borsalarının Mart ve Nisan aylarında işlem hacimlerinde dramatik bir sıçrama gördüğü ve bu platformların altcoin ticareti için tercih edildiği hatırlanmalı.

Ancak, Kore piyasalarındaki haftalık işlem hacminin 2023’ten bu yana en düşük seviyesine gerilemesiyle pazar payları küçüldü.

Binance Mali Sıkıntıda Mı?

Binance rakipleri arasındaki üstünlüğünü artırsa da, kendisini devam eden düşüş eğiliminden koruyamadı. CoinGecko’dan alınan veriler, geçtiğimiz ay spot işlem hacminde yaklaşık %30’luk önemli bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Yatırımcıların borsalarda alım satım yapmak yerine coin biriktirme eğilimi bu düşüşün arkasındaki neden olduğu kripto çevreleri arasında dolaşan bir dedikodu olarak dikkat çekti.

DeFiLlama’nın verilerine göre, bu yazının yazıldığı sırada borsada 63 milyar dolardan fazla değerde varlık kilitliydi. Geçen ay 1,431 milyar dolarlık net giriş kaydedildi, bu da yatırılandan daha fazla varlığın borsadan çıktığı anlamına geliyor. Bu durum, daha önce yapılan gözlemi doğrular nitelikteydi.

Önde gelen kripto gazetecisi Colin Wu’ya göre, Binance düşük talebin baskısını hissediyordu ve Haziran ayında işgücünü %20 oranında küçültmeyi planlıyordu. Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), uygulamanın maliyet düşürücü bir önlem olduğu iddialarını reddetti ve bunun yerine kuruluşun rutin yetenek yoğunluğu denetiminin bir parçası olduğunu belirtti.

BNB Zincirindeki gelişmeler söz konusu olduğunda, son birkaç gün içinde aktif kullanıcı sayısında bir artış gözlemlendi ve 20 Mayıs’tan bu yana tanık olunan düşüş eğilimi sona erdi. Bununla birlikte, kilitlenen toplam değer (TVL) daha da düştüğü için kullanıcıların faaliyeti katman-1 blok zincirindeki likiditeyi artıramadı.

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