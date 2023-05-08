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Alanındaki En İyi Altcoin Müjdeyi Verdi! Büyük Gün Yarın!

Özet

  • MakerDAO yeni DeFi ürününü duyurdu.
  • Spark Protocol yarın itibariyle kullanılabilir olacak.
  • Spark Protocol'ün ilk versiyonu olan Spark Lend kripto cinsinden borç almaya yarıyor.
18:12
8 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paraların tamamı meme tokenlerden ibaret değil ve gerçekten işe yarayan altcoinler de var. Bunlardan biri de DeFi alanın en popüler varlığı MakerDAO’dur. Bugün önemli duyuruyu paylaştılar ve yarın itibariyle artık tamamen kullanıma açılmış olacak. Peki müjdenin detayları neler?

MakerDAO (MKR) Haberleri

FTX borsasının çöküşünün ardından düzenleyici baskıdan doğan korku yerini merkeziyetsizliğin güvenirliğine bıraktı. Yatırımcıların bir bölümü FTX benzeri kötü niyetli oyuncuların kurbanı olmamak için merkezi olmayan kripto protokollerine yöneliyor. Sonrasında sosyal medya botlarının ve sahte sitelerin kurbanı oluyorlar fakat konumuz bu değil.

DeFi alanının en iyi oyuncularından olan MakerDAO bugün Spark Protocol hakkında detayları paylaştı. Yarından itibaren kullanıcılar bu protokol aracılığıyla DAI kullanarak borç alma/verme seçeneklerinden yararlanabilecek. Uzun vadede DAI kullanım durumunu artırabilecek bu gelişme MKR için pozitif sonuç doğurabilir.

Spark Protocol

MakerDAO, DAI’ye odaklanarak kripto tedarik etmek ve ödünç almak için özel olarak tasarlanmış bir borç verme pazarı olan Spark Protokol’ün lansmanını duyurdu. DAI’deki bu doğrudan toptan kredi hattı, Spark Lend’e taze DAI likiditesini enjekte eder ve otomatik olarak dengeler.

Spark Protocol‘ün ilk versiyonu olan Spark Lend, özellikle DAI odaklı kripto tedarik etmek ve ödünç almak için tasarlanmış bir borç verme uygulamasıdır. Kullanıcıları Spark’ın arayüzüyle doğrudan etkileşime girebilecek ve Maker’ın likiditesini eksiksiz bir DeFi çözümüne bağlayabilecek. Spark Protokolü, Endgame Era’nın MakerDAO ekosistemine getireceği birçok yenilikten biri olarak karşımıza çıkıyor.

MakerDAO konuyla ilgili şunları yazdı;

“Spark, Maker’ın D3M’si ile bağlantılıdır. DAI’deki bu doğrudan toptan kredi hattı, Spark Lend’e taze DAI likiditesi enjekte eder ve otomatik olarak dengeler ve kullanıcılarının piyasadaki en iyi oranlara erişmesini sağlar. Kısacası bu, Spark Lend aracılığıyla kullanıcıların artık Maker’dan doğrudan likidite enjeksiyonu sayesinde yıllık %1,11 başlangıç oranıyla DAI ödünç alabilecekleri anlamına geliyor. Oranlar, büyüklüğünüz ne olursa olsun kullanımla birlikte artmaz. Spark, DSR’ye yatırılan DAI’nin tokenlaştırılmış bir versiyonunu sunuyor bu da Savings DAI (sDAI). Spark Lend aracılığıyla kullanıcılar artık Dai Tasarruf Oranı modülüne otomatik olarak bağlanan DAI’nin getiri sağlayan bir versiyonunu kullanabilirler. Dai Tasarruf Oranının yüzde getirisi %1,00’dir ve Spark Lend’in DAI oranlarını doğrudan etkileyecek olan Maker Governance’ın oylamasıyla değişebilir”.

Şüphe götürmeyen bir gerçek de sonraki boğa sezonunda yeni yatırımcıların dişe dokunur bir bölümünün DeFi protokolleriyle yatırıma başlayacağı gerçeğidir. MakerDAO iyimser geleceğe şimdiden hazırlanıyor gibi görünüyor.

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