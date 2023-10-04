Alameda Research ve FTX İlişkisi: Token Transferleri Nansen Tarafından Ortaya Çıkarıldı

Blockchain veri analiz şirketi Nansen’e göre Alameda Research, FTX çöküşünden önce 4,1 milyar dolar değerinde token transferi gerçekleştirdi. Transfere konu olan kripto varlıklar arasında FTT token da yer alıyor. On-chain verileri, FTX’in toplam FTT token arzının büyük bir kısmını elinde tuttuğunu ve bu iki şirket arasında büyük FTT işlem transferleri gerçekleştirdiğini gösteriyor. Rapor ayrıca Alameda’nın FTT token’larını lisanssız borsalarda sattığı ve kripto para kredi firmalarından teminat olarak kullandığını ortaya çıkardı.

Alameda ve FTX Arasındaki İlişki Ortaya Çıktı

Nansen’in yayınladığı bir rapor, Sam Bankman-Fried tarafından kurulan iki şirket arasındaki yakın ilişkiyi gözler önüne serdi. Eski FTX CEO’su şirketlerin çöküşüyle ilgili bir dizi suçlamayla karşı karşıya ve ilk kez mahkemeye çıkacak.

Nansen analistlerine göre FTX’in çöküşü Eylül 2022’de FTT arzının yüzde 40’ını elinde tutan Alameda Research raporu ile birlikte başladı. O dönemde şirket 14,6 milyar dolar değerinde token’a sahipti. Analistler bu iki şirketin arasında gözlemlenen şüpheli etkileşimlere dikkat çekti. Buna göre Alameda, 28 Eylül ve 1 Kasım tarihleri arasında FTX’e 4,1 milyar FTT token’ı ve 388 milyon dolar tutarında ABD dolarından oluşan bir dizi transfer gerçekleştirdi.

On-chain verileri ayrıca FTX’in toplamda 350 milyon FTT arzının yaklaşık 280 milyon adetini elinde tuttuğunu gösteriyor. Bu rakam toplam arzın %80’ine denk geliyor. Blockchain verileri ayrıca çeşitli FTX ve Alameda cüzdanları arasında gerçekleşen milyarlarca dolar tutarındaki FTT işlem hacminin önemli bir kısmını yansıtıyor.

FTT Token Üzerinden Yapılan İşlemler

Nansen tüm bunlarla birlikte şirket token’ları ve şirket dışı token’lardan oluşan FTT token arzının büyük bir çoğunun üç yıllık bir hak ediş sözleşmesine kilitlendiğini dile getirdi. Analistlere göre sözleşmenin tek hak sahibi Alameda kontrolündeki bir cüzdan.

Kısacası iki şirketin FTT token arzının yaklaşık %90’ının kontrol ettiğine dikkat çeken Nansen, bu kuruluşların birbirlerinin bilançolarını destekleyebileceklerini iddia etti. Raporda ayrıca Alameda’nın FTT token’larını büyük olasılıkla lisanssız borsalarda sattığı ve kripto para kredi firmalarından alınan krediler için teminat olarak kullandığı da öne sürülüyor: