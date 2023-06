Okuma Süresi: 4 Dakika

Artan piyasa hareketliliğinin ortasında, Ethereum (ETH) fiyatı geçen haftanın zirvesine kıyasla %3 düşüşle yaklaşık 1.750 dolarda konsolide oldu. Zincir üzerindeki verilerin derinlemesine analizi, artan stake faaliyetinin ETH’nin sert bir geri çekilmeden kaçınmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Küresel altcoin piyasa değerindeki %13’lük düşüşle karşılaştırıldığında, Ethereum (ETH) fiyatı son iki hafta içinde önemli bir esneklik gösterdi.

Endişeli altcoin yatırımcılarının artan talebi ve ETH stake etme faaliyetlerindeki artış ETH’nin güçlü performansında önemli rol oynadı. Şu anda piyasalar, Fed Faiz Oranının duraklaması olasılığını %78 olarak fiyatlandırmış durumda. Yaklaşan Fed Faizi duyurusu önümüzdeki haftalarda ETH fiyat hareketini nasıl etkileyebilir?

Ethereum Son Durum

Mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, Ethereum ekosistemindeki stake etme faaliyeti Haziran 2023’te de artmaya devam etti. Glassnode’un Akıllı Sözleşmelerdeki Arz metriği, şu anda çeşitli protokollerde stake edilen dolaşımdaki toplam ETH’nin yüzdesini izleyerek stake etme faaliyetini ölçmektedir.

1 Haziran ile 12 Haziran arasında, kripto yatırımcıları Ethereum Beacon zinciri ve DeFi akıllı sözleşmelerinde 360.000 ETH coin daha stake etti. Bir coin’in Akıllı Sözleşmelerdeki Arzı arttığında, borsalarda alınıp satılabilecek miktar azalır. Bu anlık piyasa sıkıntısının pozitif ETH fiyat hareketini tetiklemesi muhtemeldir.

Özellikle, Amerika Birleşik Devletleri Fed bir sonraki Faiz Oranı kararını 14 Haziran’da açıklayacak. Fed’in beklendiği gibi faiz indirimi ya da faiz duraklaması açıklaması halinde, ETH stake faaliyetlerinin önümüzdeki haftalarda daha da artması bekleniyor.

Ethereum Kaç TL

Yükseliş görünümünün bir başka teyidi olarak, borsaların işlem beklentileri, kripto traderlar’ının şu anda daha fazla ETH satın almak için daha fazla sipariş biriktirdiğini gösteriyor. Borsa Zincir İçi Piyasa Derinliği grafiği, farklı kripto borsalarındaki Ethereum tüccarlarının toplam alım/satım emirlerinin bir toplamını göstermekte.

Altcoin piyasalarındaki sarsıntının ortasında, kripto trader’ları 137.000 ETH coin daha satın almak için emir verdi. Bu arada, satıcılar yalnızca 122.000 ETH’yi satışa çıkardı. Bir varlığa yönelik talep borsalarda mevcut arzı aştığında, alıcılar rekabet etmeye başladıkça fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

Şu anda kripto borsalarında 15.000 ETH’lik bir arz sıkıntısı yaşanıyor. ETH sahipleri mevcut fiyatlardan satış yapmak yerine, getiri elde etmek için token’larını akıllı sözleşmelerde kilitlemekle daha çok ilgileniyor. Potansiyel bir Fed Faizi duraklamasının bu eğilimleri daha da şiddetlendirmesi muhtemel olabilir.

Sonuç olarak, bu kritik faktörler ETH fiyatının önümüzdeki haftalarda olumlu fiyat hareketlerine tanıklık etmesini sağlayabilir. Bugün geldiğimiz noktada ise ETH güncel olarak 41.000 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

ETH 1.850 Dolar Direnci Kritik

Yukarıda belirtilen faktörler göz önünde bulundurulduğunda, Fed Faiz Oranında bir duraklama açıklanırsa Ethereum’un fiyatı 2.000 dolara doğru yükselebilir. Ancak, boğaların olumlu bir fiyat hareketinden emin olabilmesi için ETH’nin ilk direnci 1.850 dolarda aşması gerekiyor.

IntoTheBlock’un In/Out of The Money Around Price (IOMAP) verilerine göre, ortalama 1.835 dolar fiyattan 10,97 milyon ETH satın alan 3,38 milyon yatırımcı bir geri çekilmeyi tetikleyebilir. Ancak ETH bu direnç bölgesini ölçeklendirirse, 2.000 dolar fiyat hedefine doğru ilerleyebilir.

Öte yandan, ayılar, beklenmedik bir şekilde kritik 1.700 dolarlık destek bölgesinin altına düşerse, yükseliş eğilimindeki ETH fiyat toparlanmasını geçersiz kılabilir. Bununla birlikte, minimum 1.700 dolar fiyattan 1,79 milyon ETH satın alan 1,23 milyon yatırımcı muhtemelen düşüşü önleyecektir. Bununla birlikte, bu destek seviyesi korunamazsa, ETH’nin fiyatı yine de 1.595 dolara doğru gerileyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.