Bitcoin'in (BTC) aşağı yöndeki fiyat hareketi, en büyük kripto paranın 27 bin dolar seviyesinin üzerinde sağlam bir temel oluşturmayı hedeflemesiyle durmuş gibi görünüyor. Peki BTC için sırada ne var? Gelin daha yakından bakalım.

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Bitcoin‘in (BTC) aşağı yöndeki fiyat hareketi, en büyük kripto paranın 27 bin dolar seviyesinin üzerinde sağlam bir temel oluşturmayı hedeflemesiyle durmuş gibi görünüyor. BTC fiyatındaki son düşüş, 30 bin dolar seviyesinin üzerindeki kazanımların korunamamasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Peki Bitcoin için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Akıllı Paranın İzinde

Bitcoin fiyatında yaşanan son düşüşe rağmen, anonim kripto para analisti El_crypto_prof, 23 Nisan’da attığı bir tweet’te düşüşün kısa süreli olacağı öngörüsünde bulundu. Analiste göre geçmiş veriler, Nicel Nitel Tahmin’in (QQE) sıfırın üzerine çıkmasıyla işaret edilen akıllı paranın birikim döneminin sonuna gelindiği olarak adlandırdığı şeyin ardından Bitcoin için potansiyel boğa koşusunu gösteriyor:

Akıllı paranın BTC biriktirme işi bitti. Size birkaç hafta önce QQE > 0 olduğunda birikimin sona ereceğini söylemiştim. Sonrasında her zaman güçlü bir boğa koşusu gördük […] Ve ayılar birkaç kırmızı mumdan memnun oldu.

Bitcoin İçin Sırada Ne Var?

Önde gelen kripto para analisti Michaël van de Poppe, 23 Nisan’da attığı bir tweet’te Bitcoin’in hala 27 bin 800 dolar seviyesindeki önemli dirençle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Bu doğrultuda, Bitcoin’in daha düşük bir test yaşaması halinde bunun yükselişte sapmalara neden olabileceği öngörüsünde bulunarak şunları söyledi:

Bitcoin hala önemli bir dirençle karşı karşıya ve 27 bin 800 doları geçebilmiş değil. Daha düşük bir test, yükseliş sapmalarına neden olacak ve 28 bin 700 dolar hedefi için fırsatların oluşmasına neden olacak. Bu sıradan Pazar/Pazartesi düşüşlerini yükselişler takip edecek. Fonlama oranları da nihayet sıfırlanıyor.

Bloomberg’in baş emtia stratejisti Mike McGlone, kısa süre önce yaptığı değerlendirmede Bitcoin’in 30 bin doların altına düştükten sonra muhtemelen kısa vadeli bir geri çekilme yaşayacağı öngörüsünde bulundu. Bununla birlikte, uzun vadede görünümün pozitif olduğunu ve yükselişin devam edeceğini ekledi..

Bitcoin’deki son düşüş, yaklaşık 10 ay sonra ilk kez 30 bin dolar seviyesinin aşmasından kısa bir süre sonra yaşandı. Piyasa gözlemcilerine göre BTC‘deki yükseliş, en büyük kripto paranın ABD’de patlak veren bankacılık krizinden ve Federal Reserve‘in (Fed) enflasyon konusundaki tutumunu çevreleyen iyimserlikten faydalanmasıya gerçekleşti. Yükselişi takip eden son düşüş ise Avrupa’dan beklentilere paralel gelerek yüksek kalmaya devam ettiği görülen enflasyon verisi ile tetiklendi. Bu veri akışı, Bitcoin ve diğer riskli varlıklardaki satışlara katkıda bulunan daha uzun süre yüksek kalması beklenen faiz ilgili endişelerin artmasına neden oldu.