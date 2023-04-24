Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Akıllı Para Yolun Sonuna Geldi! Bitcoin Her An Vites Yükseltebilir! İşte Bakanın Bir Daha Baktığı O Grafik!

Akıllı Para Yolun Sonuna Geldi! Bitcoin Her An Vites Yükseltebilir! İşte Bakanın Bir Daha Baktığı O Grafik!

Bitcoin'in (BTC) aşağı yöndeki fiyat hareketi, en büyük kripto paranın 27 bin dolar seviyesinin üzerinde sağlam bir temel oluşturmayı hedeflemesiyle durmuş gibi görünüyor. Peki BTC için sırada ne var? Gelin daha yakından bakalım.
10:29
24 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin‘in (BTC) aşağı yöndeki fiyat hareketi, en büyük kripto paranın 27 bin dolar seviyesinin üzerinde sağlam bir temel oluşturmayı hedeflemesiyle durmuş gibi görünüyor. BTC fiyatındaki son düşüş, 30 bin dolar seviyesinin üzerindeki kazanımların korunamamasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Peki Bitcoin için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Akıllı Paranın İzinde

Bitcoin fiyatında yaşanan son düşüşe rağmen, anonim kripto para analisti El_crypto_prof, 23 Nisan’da attığı bir tweet’te düşüşün kısa süreli olacağı öngörüsünde bulundu. Analiste göre geçmiş veriler, Nicel Nitel Tahmin’in (QQE) sıfırın üzerine çıkmasıyla işaret edilen akıllı paranın birikim döneminin sonuna gelindiği olarak adlandırdığı şeyin ardından Bitcoin için potansiyel boğa koşusunu gösteriyor:

Akıllı paranın BTC biriktirme işi bitti. Size birkaç hafta önce QQE > 0 olduğunda birikimin sona ereceğini söylemiştim. Sonrasında her zaman güçlü bir boğa koşusu gördük […] Ve ayılar birkaç kırmızı mumdan memnun oldu.

Bitcoin İçin Sırada Ne Var?

Önde gelen kripto para analisti Michaël van de Poppe, 23 Nisan’da attığı bir tweet’te Bitcoin’in hala 27 bin 800 dolar seviyesindeki önemli dirençle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Bu doğrultuda, Bitcoin’in daha düşük bir test yaşaması halinde bunun yükselişte sapmalara neden olabileceği öngörüsünde bulunarak şunları söyledi:

Bitcoin hala önemli bir dirençle karşı karşıya ve 27 bin 800 doları geçebilmiş değil. Daha düşük bir test, yükseliş sapmalarına neden olacak ve 28 bin 700 dolar hedefi için fırsatların oluşmasına neden olacak. Bu sıradan Pazar/Pazartesi düşüşlerini yükselişler takip edecek. Fonlama oranları da nihayet sıfırlanıyor.

Bloomberg’in baş emtia stratejisti Mike McGlone, kısa süre önce yaptığı değerlendirmede Bitcoin’in 30 bin doların altına düştükten sonra muhtemelen kısa vadeli bir geri çekilme yaşayacağı öngörüsünde bulundu. Bununla birlikte, uzun vadede görünümün pozitif olduğunu ve yükselişin devam edeceğini ekledi..

Bitcoin’deki son düşüş, yaklaşık 10 ay sonra ilk kez 30 bin dolar seviyesinin aşmasından kısa bir süre sonra yaşandı. Piyasa gözlemcilerine göre BTC‘deki yükseliş, en büyük kripto paranın ABD’de patlak veren bankacılık krizinden ve Federal Reserve‘in (Fed) enflasyon konusundaki tutumunu çevreleyen iyimserlikten faydalanmasıya gerçekleşti. Yükselişi takip eden son düşüş ise Avrupa’dan beklentilere paralel gelerek yüksek kalmaya devam ettiği görülen enflasyon verisi ile tetiklendi. Bu veri akışı, Bitcoin ve diğer riskli varlıklardaki satışlara katkıda bulunan daha uzun süre yüksek kalması beklenen faiz ilgili endişelerin artmasına neden oldu.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Milyarder Mike Novogratz: Mükemmel Değil Ancak Olumlu! Dev Kripto Yatırımcısının Yorumu!
Milyarder Mike Novogratz: Mükemmel Değil Ancak Olumlu! Dev Kripto Yatırımcısının Yorumu!
Kıdemli Kripto Trader: BTC 2018 Yılındaki Hareketini Tekrar Ediyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Kıdemli Kripto Trader: BTC 2018 Yılındaki Hareketini Tekrar Ediyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
1,58 Dolara Kadar Düşebilir! Bu Altcoin BTC Düşerken Yükseliyordu!
1,58 Dolara Kadar Düşebilir! Bu Altcoin BTC Düşerken Yükseliyordu!
Bitcoin Fiyatı Kritik Eşikte! BTC Geleceği Yorumları: Bitcoin Bank Nedir?
Bitcoin Fiyatı Kritik Eşikte! BTC Geleceği Yorumları: Bitcoin Bank Nedir?
Son Dakika! Bitcoin Neden Yükseliyor? Yine 28.000 Dolar!
Son Dakika! Bitcoin Neden Yükseliyor? Yine 28.000 Dolar!
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Tarih Tekerrür Edecek Mi? Bitcoin’de Kritik Zamanlar Başlıyor! Büyük Başvurunun Vakti Geldi!
Tarih Tekerrür Edecek Mi? Bitcoin’de Kritik Zamanlar Başlıyor! Büyük Başvurunun Vakti Geldi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Heyecanlı Bekleyiş! Solana (SOL) İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023