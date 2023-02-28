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Akıllara Durguluk Veren Bitcoin Verisi! BTC Miktarı Son 5 Yılın En Düşük Seviyesinde!

Glassnode, Şubat 2023 itibariyle kripto para borsalarında Bitcoin (BTC) miktarı son beş yılın en düşük seviyesinde olduğunu bildirdi.
13:55
28 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

On-chain (zincir üst) veri şirketi Glassnode, Şubat 2023 itibariyle kripto para borsalarında Bitcoin (BTC) miktarı son beş yılın en düşük seviyesinde olduğunu bildirdi. Veriler, 2018’in başından bu yana her zamankinden daha az BTC’nin kripto para borsalarında tutulduğunu gösteriyor.

Bitcoin Arzı İçin Akıllara Durgunluk Veren Veri

Satmadan Bitcoin tutan yatırımcıların (HODL’erlar) kararlılığını yansıtan son veriler dev kripto para borsalarındaki BTC miktarının sadece düşüş trendinde olduğunu ortaya koyuyor. Verilerin mevcut olduğu en son tarih olan 27 Şubat 2023 itibariyle Glassnode tarafından takip edilen kripto para borsaları toplamda 2.272.798 BTC tutuluyordu. Mart 2018’de borsalarda tutulan BTC miktarı çok daha düşüktü.

Öte yandan kripto para borsalarında tutulan BTC miktarında tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) Mart 2020’de 3.202.326 BTC ile kaydedildi. Mart 2022’de kaydedilen ATH’ın temel nedeni tahmin edilebileceği gibi COVID-19’un neden olduğu piyasa çöküşüydü. O tarihten sonra kripto para borsalarında tutulan BTC miktarı düşmeye başladı ve 2022’deki ayı piyasası boyunca bu durumun hız kazanarak devam ettiği görüldü. Şu anda kripto para borsalarında tutulan BTC miktarın ATH’ın yüzde 29 altında.

Bitcoin’e dönük etkileyici rakamlar bununla da sınırlı değil. Bitcoin odaklı araştırma şirketi Reflexivity’nin kurucu ortağı William Clemente, kripto para borsalarında tutulan BTC miktarının tarihi dip seviyelerde olmasının en eski Bitcoin cüzdanı adreslerinden daha az BTC tuttukları anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi:

Şu anda en az 10 yıldır hareket etmeyen Bitcoin miktarı kripto para borsalarında tutulan BTC’lerden daha fazla. Çılgın bir istatistik.

Glassnode’un sağladığı bir diğer verilere göre ise 10 yıl ya da daha uzun süredir hareket etmeden duran BTC’lerin toplamı 2.645.956’de ve bu kripto para borsalarında tutulan BTC miktarının yüzde 16 daha üstünde.

Herhangi Bir Panik Satışı Gözlemlenmiyor

HODL‘erlar geçtiğimiz yıl boyunca acımasız bir ayı piyasasını atlattıktan sonra 2023’te dayanımlarını artırdı. BTC fiyat hareketi yükselmeye başladığında bile, sınırlı satışlara daha fazla BTC alımları eşlik etti. Bu eğilim, mevcut fiyatlara rağmen herhangi bir tersine dönme belirtisi göstermiyor ve HODL’arların birleşik net pozisyon değişikliği bu hafta sonu dört ayın en yüksek seviyesine ulaşarak bu durumu doğruluyor.

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