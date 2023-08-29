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Ağustos ayı kripto para piyasası için sürprizlerle doluydu ve analistlerin son tahminlerine bakılırsa, boğa rallileri yakın zamanda başlayabilir. İddialara, piyasa verilerine ve zincir üzerindeki ölçümlere göre analistler, birçok kripto projesinin 2023 yılında %1500 büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. Bunlar arasında InQubeta (QUBE), Polygon, NEAR Protocol, Sei ve Hedera gibi isimler yer alıyor. Bu isimlerin çoğu bir süredir ortalıkta olan en iyi kripto paralar olsa da, InQubeta’nın dikkat çekici olabileceği iddia ediliyor.

Açıklamalara göre Ethereum tabanlı platform, yapay zeka üzerinde çalışan girişimleri gelecek vaat eden fırsatlar arayan yatırımcılarla buluşturmak için blok zincirlerinden yararlanıyor. İddialara göre InQuebta’yı farklı kılan şey, girişimlerin gerçek finansman kaynaklarına erişmelerini sağlaması ve büyüme yörüngelerini artırmalarına yardımcı olması. Kripto para birimi ico da bir büyüme göstermiş olabilir. Şu anda, üçüncü satış öncesi aşamasında, InQubeta satış öncesi fonlamada yaklaşık 2,3 milyon dolar topladı.

InQubeta: Yapay Zeka

InQubeta, yenilikçi projeleri teşvik ederek yapay zekanın faydalarını toplum için kullanılabilir hale getirmeyi amaçlayan geleceğe hazır bir platform olarak tanımlanıyor. Hem girişimler hem de yatırımcılar gelecek vaat eden fırsatları keşfettikçe, iddialara göre, InQubeta hem DeFi hem de AI sektörüne fayda sağlıyor. Farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilen yeni altcoinler arasında yer alıyor olabilir. Startup’lar InQubeta ile fikirlerini hayata geçirirken, onlara yatırım yapan yatırımcılar da henüz piyasaya çıkmamış projelere erişerek erkenci avantajı elde ediyor olabilir.

Platformun ayrıca kripto piyasasında ilgi çektiği iddia edilen QUBE token adlı yerel bir coin’i de bulunuyor. Satış öncesi aşamada olmasına rağmen popülerlik seviyelerine ulaştığı iddia edilen yeni ico coin’ler arasında yer alıyor.

Açıklamalara göre QUBE tokenini satın almak isteyen ilgilenen alıcılar, dokuz aşamalı ön satışına katılarak bunu yapabilirler. Ancak, satın alınan tüm tokenler için 12 haftalık bir hak ediş süresi vardır.

InQubeta ekibine göre, bir hak ediş dönemi, piyasadaki tokenlerin piyasaya sürülmesini aşamalı olarak azaltmaya yardımcı oluyor. Hakediş dönemi olmasaydı, ekip tüm tokenları tek seferde piyasaya sürmek zorunda kalacak ve bu da aşırı bir arz yaratarak token fiyatını etkileyecekti.

InQubeta ekibi tarafından token değerini sabit tutmak için kullanılan bir diğer mekanizma, yerel coin için deflasyonist bir model. Bu model kapsamında, fazladan tüm tokenlar yok edilerek token arzının piyasada talep edilenden daha az olması sağlanır. Ekip, token arzını kasıtlı olarak sınırlı tutarak, token değerini sabit tutarken fiyat dalgalanmalarını da uzak tutar.

QUBE token, platformun optimum büyümesi için kritik olan birden fazla amaca hizmet eden bir kripto para birimi olarak tanımlanıyor. Yeni başlayanlar için, topluluk üyeleri tarafından sunulan ve protokolde değişiklik isteyen teklifler için oylama yapmak için kullanılır. QUBE token sahipleri, görüşlerini ortaya koymak ve protokolde önerilen değişikliklere karar vermek için kullanabilecekleri oy haklarına sahip olurlar.

InQubeta girişimleri, yatırımcıya sunmak istedikleri ödüllere karar vermek zorunda. Bu, şirketlerinin öz sermayesinde pay, yeni platformlara erişim veya diğer ödüller şeklinde olabilir. Teklif bir NFT’de tokenize edilir ve InQuebta’nın NFT pazarına yüklenir. Yatırımcılar, QUBE tokenleri ile NFT’leri piyasadan değerlendirebilir, değerlendirebilir ve satın alabilirler. Dahası, NFT’lerin fraksiyonlarını veya küçük parçalarını da satın alabilirler. InQubeta, iddialara göre, varlığı parçalara ayırarak başlangıç yatırımlarını bütçe dostu hale getirir.

Pendle

Pendle, gelecekteki getirilerin tokenleştirilmesini ve ticaretini kolaylaştırmasıyla ilgi topladığı iddia edilen yeni nesil bir blok zinciri protokolü. Yerel coin’i PENDLE token’ıdır. Son teknoloji ürünü otomatik bir piyasa yapıcı ile Pendle, kullanıcıların gelecekteki getiri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarını sağlarken varlıklara zaman aşımı ile güç verir. Bu, opsiyonellik ve kullanımı gibi fırsatlarla sağlanır.

Polygon

Polygon, Ethereum tabanlı dApp’leri ve araçları ölçeklendirmek için araçlar oluşturmak üzere sıfır bilgi teknolojisinden yararlanan bir merkezi olmayan platformdur. Yerel coin’i MATIC token’dır. Polygon ile geliştiriciler, diğer merkezi olmayan araçların yanı sıra uygulamaya özel blok zincirleri, iyimser blok zincirleri ve zk-rollup zincirleri oluşturmayı bekleyebilirler.

Hedera

Hedera, geliştiricilerin dApp’leri dağıtmak için çok çeşitli kullanıcı dostu araçlara erişebilecekleri çevre dostu bir halka açık blok zinciri ağıdır. Yerel parası HBAR’dır ve ağdaki tüm işlemsel kullanım durumları için kullanılır.

Platform, bir adım öteye giden bir tür proof-of-stake konsensüs protokolü olan Hashgraph konsensüsünden yararlanmaktadır. Örneğin, Hashgraph fikir birliği, işlemleri ve üst düzey güvenliği doğrularken daha yüksek verimlilik sağlarken, kullanıcıları bilgisayar korsanlarından da korur.

Aptos

Aptos, geliştiricilere dApp’ler veya gerçek dünyadaki sorunları çözebilecek ve Web 3.0’ı daha erişilebilir hale getirebilecek diğer merkezi olmayan çözümler oluşturmak için son teknoloji araçlar sunan bir Katman I blok zinciridir. Ağın güvenliğini sağlamak ve işlemlerini doğrulamak için Aptos, proof-of-stake mutabakat protokolünü kullanır.

Aptos blok zinciri, saniyede 15.000 işleme varan bir verim elde etme kapasitesine sahiptir. Bu, işlemlerin aynı anda işlendiği ve daha sonra doğrulandığı paralel yürütme ile mümkün olmaktadır. Aptos, platform için modüler bir tasarım, sorunsuz doğrulama ve özel anahtarların değiştirilmesi gibi avantajlar sunan akıllı bir sözleşme dili olan Move’u kullanır. Yerel coin’i APT token’ıdır.

Near Protocol

Near Protocol, geliştiricilerin, düşük işlem hızları veya yüksek maliyetler konusunda endişelenmek zorunda kalmadan dApp’leri dağıtmak için kullanıcı dostu araçlar bulmayı bekleyebilecekleri bir Katman 1 blok zinciridir. Yerel kripto para birimi NEAR token’dır ve ağdaki tüm işlem amaçları için kullanılır.

NEAR Protokolü, işlemlerin birden fazla parçalı zincirde işlendiği Nightshade teknolojisinden yararlanarak etki yaratma yeteneğine sahiptir. Bu teknoloji, süreci yalnızca daha hızlı değil aynı zamanda daha verimli hale getirmektedir.

Immutable

Immutable, kullanıcıların NFT’lerini sorunsuz bir şekilde ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir Katman 2 blok zinciri olarak tasarlanmıştır. Platformu diğerlerinden ayıran şey, düşük hız, likidite eksikliği ve optimum olmayan kullanıcı deneyimi gibi Ethereum ağıyla ilişkili yaygın zorlukların üstesinden gelen üstün kullanıcı deneyimidir. Tüm bunları güvenliği engellemeden veya maliyetleri artırmadan yönetir.

Yerel coin’i IMX token’ıdır ve Immutable ağının resmi değişim aracıdır. Immutable’ı satın almak için iyi bir kripto yapan özelliklerden biri, geliştiricilerin ERC-20 ve ERC-721 standartlarını kullanarak kripto para birimleri ve NFT’leri büyük ölçekte kullanıma sunmalarını sağlamasıdır.

Render

En iyi erc20 tokenleri arasında olduğu iddia edilen Render, GPU tabanlı render hizmetlerini daha erişilebilir hale getiriyor. Ethereum tarafından desteklenen Render, madencilik profesyonellerini render hizmetlerine ihtiyaç duyan stüdyolar veya sanatçılarla buluşturan dağıtılmış bir GPU render ağıdır. Yerel coin’i, her türlü ödemeyi yapmak için kullanılan Render token’ıdır.

Geliştiricilere sorarsanız, Render’ın temel USP’lerinden biri gelişmiş ağ ölçeklenebilirliğidir. Temel altyapısı, sürükleyici medya için gelişen içerik talepleri için yeni nesil işleme hizmetlerini erişilebilir kılmaktadır. Sürükleyici medya için içerik oluşturma, genellikle yalnızca merkezi olmayan bir ağ tarafından sağlanabilecek ölçeklenebilirlikte büyük bir artış gerektirir.

Conflux

Kullanıcılarının varlıkları blok zincirleri arasında etkili ve uygun maliyetli oranlarda transfer etmelerini sağlayarak etki yaratmaktadır.

İşlemleri doğrulamak ve ağı güvence altına almak için Ağaç-Grafik fikir birliği mekanizmasından yararlanır. Konsensüs, iki protokolün birleşimidir – proof-of-stake ve proof-of-work konsensüs algoritmaları. Platformla ilgili bir diğer dikkat çekici nokta ise Ethereum sanal makineleriyle entegre edilebilen Turing-complete akıllı sözleşmeler kullanmasıdır.

Sei

Katman 1 blok zinciri olarak tasarlanan Sei, kitleler tarafından sorunsuz bir şekilde benimsenebilecek ölçeklenebilir çözümler oluşturmak için son teknoloji araçlar sunan merkezi olmayan bir platformdur. Yerel kripto para birimi, çeşitli işlem amaçları için kullanılan SEI’dir.

Twin-Turbo konsensüsü tarafından desteklenen Sei, işlemleri uygun maliyetlerle yıldırım hızında işlemesiyle bilinir. Sei’nin yatırım yapılacak en iyi kripto para olarak popülerliğini artıran bir diğer faktör de işlemlerin şeffaflığını teşvik eden kullanıcı merkezli özelliğidir. Açık kaynaklı platform, çok katmanlı işlem paketlemesi, kapsamlı birlikte çalışabilirlik ve önden çalıştırma koruması sunar.

Sonuç

Yukarıda belirtilen 10 kripto para günümüz piyasasında bulunan en iyi coinlerden bazıları olarak iddia ediliyor. İşlevsellikleri, güvenlik çerçeveleri, son teknoloji özellikleri veya kod mimarileri olsun, tüm doğru kutuları işaretlerler ve bir kripto portföyünü çeşitlendirmek için seçenekler oluşturabilirler.

Ancak iddialara göre, bunların çoğu daha yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu için InQubeta’nın gerisinde kalıyor. InQubeta’nın modeli, tüm bir endüstriyi katalize edebilecek fütüristik çözümler yaratma yeteneğine sahip olabilir. Kripto kullanıcıları, QUBE tokenini tercih ederek istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturma şansına sahip olabilir.

Dahası, iddialara göre merkezi olmayan bir yönetişim yapısına sahip olan InQubeta ekibi, tüm paydaşları büyüme yolculuğuna çıkarıyor olabilir. Kullanıcı katılımını teşvik ettiği için, topluluk üyeleri operasyonel konulara ve gelişime katkıda bulunmaya teşvik edilir. Bu mekanizma, topluluk üyelerinin platformun çıkarlarına en uygun kararları almasını sağlamaktadır. Aynı zamanda, deflasyonist bir kripto paraya ve gelişmiş bir güvenlik çerçevesine sahip olmak, InQubeta’nın kullanıcılarının gizliliğini ve varlıklarını korumasına yardımcı olabilir.

Kripto para kullanıcıları, satın almadan önce bir kripto tokenını araştırmayı her zaman hatırlamalıdır. Satın almadan önce bir token hakkında okuyarak, kripto kullanıcıları onunla ilişkili potansiyel riskleri tanıyabilir ve kararlar verebilir.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.