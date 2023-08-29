2021’in sonundan bu yana 130 milyondan fazla kişinin kripto paralarla tanıştığı tahmin edilirken, milyonlarca yatırımcı yakında ilk kripto boğa koşusuna bakıyor olabilir ve bazıları bunun 2024 gibi erken bir tarihte gerçekleşebileceğini öne sürüyor. Yatırım yapmadan önce dikkatli bir araştırma yapmanın ve kripto portföyünü çeşitlendirmenin önemini vurgulayan uzmanlar, riskleri azaltmak için kredi kullanımı veya kaldıraçlı ticaretten kaçınılması gerektiğini söylüyorlar.

Net Bir Yatırım Hedefi Olmalı

Kripto eğitim platformu Collective Shift‘in kurucusu Ben Simpson’a göre, kriptoda yeni olanlar boğa piyasasının “şimdiye kadar yaşadığınız hiçbir şeye benzemediğinin” farkında olmalı.

“Bu tam ve mutlak bir kaos. Bu sadece bir kasırga.”

Simpson, yeni kripto yatırımcılarının yaptığı en büyük hatalardan birinin kripto varlıklarını çok uzun süre ellerinde tutmak olduğunu bunun da çoğunlukla daha fazla kazanabilecekleri coşkusuna kapılmalarından kaynaklandığını söyledi. Simpson bunun yerine, yatırımcıların net bir yatırım hedefi yazmalarının ve portföylerinde hangi varlıkların olduğunu anlamalarının yararlı olabileceğini söyledi. Simpson, “Boğa piyasasında müzik bir kez durduğunda gerçekten çok hızlı bir şekilde durur.” diyerek piyasadan çıkış fiyatlarının belirlenmesinin bir yatırımdan zarar etme olasılığını azaltabileceğini söyledi.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, “Dolar maliyeti ortalaması uygulamak, ortalama satın alma maliyetini düşürmeye ve volatilitenin kişinin portföyü üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olabilir” dedi.

Köklü Varlıklara Yatırım Yapın

Hedge fon yöneticisi ZX Squared Capital’in kurucu ortağı ve baş yatırım sorumlusu CK Zheng, yatırımcılara Bitcoin ve Ethereum gibi daha köklü ve tanınmış kripto para birimlerini incelemelerini tavsiye ediyor. Butterfill, Bitcoin’in diğer alternatif varlıklara benzer şekilde davrandığını ve altın, emtia veya gayrimenkul gibi varlıkları geride bırakarak dikkate değer çeşitlendirme avantajlarına sahip olduğunu savundu.

Kripto hedge fonu Portal AM’nin kurucusu Deryck Graham, spekülatif ve olgun kripto para birimleri arasındaki yatırımları dengelemeyi düşünmek gerektiğini söyledi. “Tokenomik, geliştirici ekip geçmişi, gelen ve giden balina yatırımcıları, topluluk büyüklüğü, piyasa ivmesi ve likiditeyi göz önünde bulundurun” diye ekledi.

Matrixport araştırma başkanı ve Crypto Titans yazarı Markus Thielen verdiği bir demeçte Bitcoin’in gelişen bir piyasada “her zaman yeni bir zirveye ulaştığını” ancak yeni temaların yeni boğa piyasalarını yönlendirdiğini ve önceki boğa koşusu yerine yeni kripto para birimlerine yatırım yapma fikrini desteklediğini söyledi.

Simpson, aynı zamanda, çoğu kişinin altcoinlerden oluşan bir portföye ayak uydurma “şansı” olmayacağından, mahkumiyet oranı yüksek yatırımlara sahip olmanın hedefte kalmaya yardımcı olacağını söyledi.

“Geçen gün portföyünde 80 altcoin olan bir adamla konuştum. Bireysel bir yatırımcının herhangi bir anda 80 farklı coinin ne yaptığını tam olarak bilmesinin ve bu coinlerin arasında kalmasının imkanı yok.”

Simpson, Zheng ve Graham, piyasaya yatırım yapmak için kredi almak, bir kişinin kaybetmeyi göze alabileceğinden daha fazla yatırım yapmak veya kaldıraç kullanarak ticaret yapmak yoluyla kriptoya aşırı maruz kalmaya karşı uyardı.