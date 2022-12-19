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Gayrimenkul, blockchain ve kripto para birimleri birleşmesi son zamanlarda oldukça popüler. Gerek dijital arazi satışları gerekse de gerçek hayatta kripto para birimleri ile mülk alım ve satım işlemlerinin yapılması sık sık haberlere konu oluyor. Bu noktada Türkiye’de kripto para birimi ile mal ve hizmet alım satımının yasak olduğunu belirtmekte fayda var.

Ancak Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), orta sınıfın 2050 yılına kadar 355 milyondan 1,1 milyara çıkmasının beklendiğini ifade ediyor. Yapılan açıklamalarda önümüzdeki 5 yıl içinde Afrika şehirlerine taşınacak 200 milyon insan olduğu ve gayrimenkul tarihindeki en büyük patlamanın yaşanabileceği iddia ediliyor. DPAT token da bu noktada devreye giriyor.

Direct Property Africa Token (DPAT) Nedir?

Mülk ve arazi, vaktinden önce yatırım yapanların zaman içinde ciddi kazançlar elde edebildiği yatırım türleri olarak görülüyor. Afrika’da ise gayrimenkulün trilyon dolarlık bir fırsat sunduğunu ifade eden Direct Property Africa Token (DPAT) ekibi, projelere likidite sağlamak ve evler inşa etmek, istihdam yaratmak, altyapıyı iyileştirmek ve aynı zamanda toplumun yatırım getirisi elde etmesini sağlamak için deneyimli gayrimenkul geliştiricileri ile ortaklık kurduklarını ifade ediyor.

Bu noktada DPAT ekibi, bireylerin ve şirketlerin geniş Afrika kıtasındaki büyük gayrimenkul projelerine yatırım yapmalarına, satmalarına ve kısmi mülkiyeti yönetmelerine yardımcı olmayı ve araziye yatırım yapmayı, hisse senetlerine yatırım yapmak kadar kolay hale getirmeyi hedefliyor. Bu noktada ekip, blockchain, Web3 ve metaverse desteğini arkalarına aldıklarını ifade ediyor.

Bunlara ek olarak DPAT ekibi şu anda; konut sıkıntısını, yönetişimi, sermayeyi, vergilendirmeleri, yasal sistemi, para birimini, kimlik doğrulama ve kimlik onaylama süreçlerini bir problem olarak nitelendiriyor. Afrika’nın hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar tarafından bir gayrimenkul yatırım fırsatı alanı olarak görüldüğünü ifade eden ekip, bu sorunları çözmeye odaklanıyor.

DPAT Sorunları Nasıl Çözecek?

DPAT, ekibin açıklamalarına göre, verimli bir ürün geliştirme yol haritasına entegre edilmiş net bir stratejiye ve son teslim tarihlerine sahip bir proje olarak nitelendiriliyor. Güvenilir gayrimenkul projelerinden oluşan bir havuz oluşturduklarını iddia eden ekip, her projeyi benzersiz yerel bilgilerle desteklemek için güçlü bir yerel ortak tabanı kurduklarının altını çiziyor.

Yapılan açıklamalara göre projenin gelişiminin ilk aşamalarında, üç satış turu düzenlenecek ve yerel tokeni DPAT’ı kullanıcılar seçtikleri kripto para birimiyle doğrudan platform üzerinden satın alabilecek. Toplanan fonların ise ekosistemin bir dizi temel bileşenini uygulamak için kullanılacağı ifade ediliyor. Ayrıca kullanıcıların 7 gün ile 250 gün aralığındaki stake işleminden de faydalanabilecekleri belirtiliyor.

DPAT Nasıl Çalışıyor?

Ekibin açıklamalarına DPAT’in çalışma şekli adım adım şu şekilde sıralanıyor:

Proje ekibi, Afrika şehirlerinde uzun vadeli büyüme için en büyük potansiyele sahip arazi ve projeleri belirleyecek.

Tamamen incelenmiş ve saygın küçük/büyük gayrimenkul geliştiricileri, sosyal programlar ve şirketlerle ortaklık kurulacak.

Seçilen arazi parsellere bölünecek, her bir parsel yeni bir non fungible token (NFT) ile temsil edilecek. Her bir NFT parçalara ayrılacak ve topluluk istediği projedeki bir arsanın parçalara ayrılmış NFT’lerini satın alabilecek.

Aşama ödemeleri inşa dönemi boyunca yapılacak ve NFT sahipleri platformlarında inşaa güncellemeleri ile gerçek zamanlı katma değeri görebilecekler

Topluluk, en yüksek satış fiyatı teklifinin kabul edilip edilmeyeceğine veya bitmiş mülkün elde tutulup tutulmayacağına ve sahiplerine periyodik olarak ödenen kira geliriyle kiralanıp kiralanmayacağına karar verecek.

Geliştirme ekibi başlangıçta kısa/orta vadede alım/satım/kiralama kararları verecek. Ancak, topluluk geliştikçe, sonunda tüm alım/satım/kira kararları topluluğa bırakılacak.

DPAT Token Nedir?

Direct Property Africa Token projesinin yerel kripto para birimi olan DPA Token için sağlam bir fiyat tabanı oluşturulması hedefleniyor. Bu sebeple DPAT token’da burning yani yakım ve yetki yani vesting stratejilerinin kullanılacağı ifade ediliyor.

Yapılan açıklamalara göre Token Oluşturma Etkinliği (TGE), istikrarlı bir taban oluşturulmasına yardımcı olmak için kontrollü sayıda coin’in kilidinin açılmasını sağlayacak. Ücretlerin ise ekosistemi sağlam tutmaya yardımcı olurken token fiyatını dengelemek ve büyütmek için yeniden dağıtılacağı dile getiriliyor. Bunlara ek olarak toplam DPAT arzının 1 milyon olacağı da yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

Öte yandan topluluğun projeyi sahiplenmesi ve yönlendirmesinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden ekip bu sahiplenmenin nasıl gerçekleştirildiği de aynı derecede önemli olduğunu belirtiyor. Yapılan açıklamalara göre yönetişim token sahipleri, ekosistemin daha da geliştirilmesine ilişkin kararları etkileyebilecek ve bu da daha işbirlikçi bir yönetişim süreciyle sonuçlanan karar alma sürecinin daha yüksek bir katılım ve meşruiyetine yol açacak.

Ekip açıklamalarına göre kararlar nihai olarak topluluk tarafından alınacak, yani yatırımın merkezsiz ve demokratikleştirilmiş olması hedefleniyor. Ek olarak topluluğun daha iyi kolektif kararlar almasına yardımcı olmak için bir Swarm karar süreci oluşturulduğu da ifade ediliyor.

Öte yandan Afrika emlak piyasasını Web3 ve genel olarak kripto para tutkusunu paylaşan yeni yatırımcılara açmak hedefi ile yola çıktıklarını ifade eden ekip, projenin avantajlarını da şu şekilde sıralıyor:

Kazanç: Ekibin iddialarına göre Afrika’da yatırım yapmak giderek daha popüler ve kazançlı hale geliyor. Rakamların Afrika’nın gayrimenkul geliştirme endüstrisini desteklediğini ifade eden DPAT ekibi, projeleri ile ilk adımı atan olma şansını yakalamayı hedeflediklerini belirtiyor.

Erişim: Ekibin açıklamalarına göre Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO’lar) gibi geleneksel piyasalardaki kısmi modeller, ilgili riskleri azaltırken, birkaç ilgisiz tarafın yüksek değerli maddi varlıklardan elde edilen gelir ve kârdan pay almasına olanak tanıyor. Ekip, GYO’lar gibi, kısmi NFT’lerin de çeşitli yatırımcı havuzlarının yalnızca telif hakkı ve token almakla kalmayıp neyin, kim tarafından, kimin için ve nerede inşa edileceği konusunda söz sahibi olmalarını sağlayacağını belirtiyor.

Ödül: Ekibin açıklamalarına göre DPAT, değerini topluluktan alan bir ekosistem inşa ederken, yeni projelere erişim, ücretlerde indirim ve gerçek dünya varlıklarıyla tokenı uzun süre elinde tutan satış öncesi ve erken yatırımcıları pasif olarak ödüllendiriyor.

Direct Property Africa Token (DPAT) ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

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