En popüler 2 kripto parada son durum ne? Yatırımcıları neler bekliyor? Vasil ve Solana fiyat beklentileriyle ilgili tüm detaylar.

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Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 23.720 dolardan alıcı buluyor. Fiyat 24.000 dolar seviyesinden hızlı bir düşüş yaşadı. Yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde artan volatilite altcoin fiyatlarını da etkiliyor. Yatırımcılar yarın gelecek verinin fiyata pozitif etki edeceği konusunda iyimser ve son günlerde yaşanan toparlanma buna bağlanıyor.

Cardano (ADA) Yorumları

PoS konsensüs mekanizmasıyla çalışan en büyük akıllı sözleşme platformu Cardano’dur. Ethereum henüz birleşmeyi tamamlamadığı için Cardano tahtını ona teslim etmedi. Yazı hazırlandığı sırada 0,52 dolardan alıcı bulan ADA fiyatı son 24 saatte 0,544 dolara kadar tırmandıktan sonra geri çekilme yaşadı. Son 30 günde ise 0,4 dolar ile 0,55 dolar arasında hareket etti. Temmuz ayında başlayan toparlanma ADA fiyatının 0,5 dolar üzerinde toparlanmasına yardımcı oluyor.

Aylardır yatırımcılar Vasil Hard Fork sebebiyle alıcı konumunu koruyor. Hoskinson kısa süre önce yaptığı açıklamada ay sonuna kadar tüm pürüzlerin çözüleceğini ve Vasil hard forkunun gerçekleşeceğini söyledi. Bu gelişme ADA yatırımcılarının orta ve uzun vadede yüzünü daha fazla güldürebilir. Özellikle geniş kitlelere ulaşan uygulamalar konusunda sıkıntı yaşayan Cardano, geliştiriciler için işleri kolaylaştırırken ekosisteminin de hızlı bir büyüme yaşamasını sağlayacak. Cardano için oldukça büyük bir gelişme alanı bulunuyor.

Cardano (ADA) kurucusu Hoskinson, Vasil konusunda yeni bir erteleme olmayacağına dair yatırımcılara güvence verdi. Bu doğrultuda Santiment tarafından 5 Ağustos’ta paylaşılan bir tweet’e göre, büyük Cardano hesapları 27 Temmuz ile 5 Ağustos arasındaki dönemde 138 milyon dolar değerinde ADA tokeni satın aldı.

Solana (SOL) Yorumları

Cüzdan hack olayı SOL fiyatının hızla %10 değer kaybetmesine neden olmuştu. Ağdaki teknik sorunların üzerine bir de bu zafiyet eklendiğinde yatırımcıları haklı bir tedirginlik kapladı. Solana son derece hızlı ve ucuz bir çözüm üretiyor. Ancak FTX CEO’su SBF’e göre yaşanan bu tarz problemler gayet normal ve aynı avantajları farklı bir blockchain projesi sağlamak isterse yine benzer sorunlarla onlar da karşılaşacak.

Solana yazı hazırlandığı sırada 41,2 dolardan alıcı buluyor. Günlükte en yüksek 43,2 dolara kadar tırmanmıştı. Son 1 ayda ise 47 dolara ulaşarak bölgesel zirvesini yaptı. 20 günlük EMA kademeli olarak yükseliyor ve RSI pozitif bölgede, bu da boğaların üstün olduğunu gösteriyor. Alıcılar fiyatı 48 doların üzerine çıkarsa, yükselen üçgen formasyonu tamamlanacak. Parite daha sonra 60 dolara ve ardından 71 dolardaki model hedefine bir ralli başlatabilir. Öncekinde olduğu gibi 48 dolar bölgesinde bir ret yerse ayıların bu alanı güçlü şekilde savunduğunu düşünebiliriz. Fiyat 40 doların altında kapanışlar yapmadığı sürece yükseliş görünümü devam edecektir.