X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

ADA Coin ve Solana Coin Yorumları!

En popüler 2 kripto parada son durum ne? Yatırımcıları neler bekliyor? Vasil ve Solana fiyat beklentileriyle ilgili tüm detaylar.
15:59
9 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 23.720 dolardan alıcı buluyor. Fiyat 24.000 dolar seviyesinden hızlı bir düşüş yaşadı. Yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde artan volatilite altcoin fiyatlarını da etkiliyor. Yatırımcılar yarın gelecek verinin fiyata pozitif etki edeceği konusunda iyimser ve son günlerde yaşanan toparlanma buna bağlanıyor.

Cardano (ADA) Yorumları

PoS konsensüs mekanizmasıyla çalışan en büyük akıllı sözleşme platformu Cardano’dur. Ethereum henüz birleşmeyi tamamlamadığı için Cardano tahtını ona teslim etmedi. Yazı hazırlandığı sırada 0,52 dolardan alıcı bulan ADA fiyatı son 24 saatte 0,544 dolara kadar tırmandıktan sonra geri çekilme yaşadı. Son 30 günde ise 0,4 dolar ile 0,55 dolar arasında hareket etti. Temmuz ayında başlayan toparlanma ADA fiyatının 0,5 dolar üzerinde toparlanmasına yardımcı oluyor.

Aylardır yatırımcılar Vasil Hard Fork sebebiyle alıcı konumunu koruyor. Hoskinson kısa süre önce yaptığı açıklamada ay sonuna kadar tüm pürüzlerin çözüleceğini ve Vasil hard forkunun gerçekleşeceğini söyledi. Bu gelişme ADA yatırımcılarının orta ve uzun vadede yüzünü daha fazla güldürebilir. Özellikle geniş kitlelere ulaşan uygulamalar konusunda sıkıntı yaşayan Cardano, geliştiriciler için işleri kolaylaştırırken ekosisteminin de hızlı bir büyüme yaşamasını sağlayacak. Cardano için oldukça büyük bir gelişme alanı bulunuyor.

Cardano (ADA) kurucusu Hoskinson, Vasil konusunda yeni bir erteleme olmayacağına dair yatırımcılara güvence verdi. Bu doğrultuda Santiment tarafından 5 Ağustos’ta paylaşılan bir tweet’e göre, büyük Cardano hesapları 27 Temmuz ile 5 Ağustos arasındaki dönemde 138 milyon dolar değerinde ADA tokeni satın aldı.

Solana (SOL) Yorumları

Cüzdan hack olayı SOL fiyatının hızla %10 değer kaybetmesine neden olmuştu. Ağdaki teknik sorunların üzerine bir de bu zafiyet eklendiğinde yatırımcıları haklı bir tedirginlik kapladı. Solana son derece hızlı ve ucuz bir çözüm üretiyor. Ancak FTX CEO’su SBF’e göre yaşanan bu tarz problemler gayet normal ve aynı avantajları farklı bir blockchain projesi sağlamak isterse yine benzer sorunlarla onlar da karşılaşacak.

Solana yazı hazırlandığı sırada 41,2 dolardan alıcı buluyor. Günlükte en yüksek 43,2 dolara kadar tırmanmıştı. Son 1 ayda ise 47 dolara ulaşarak bölgesel zirvesini yaptı. 20 günlük EMA kademeli olarak yükseliyor ve RSI pozitif bölgede, bu da boğaların üstün olduğunu gösteriyor. Alıcılar fiyatı 48 doların üzerine çıkarsa, yükselen üçgen formasyonu tamamlanacak. Parite daha sonra 60 dolara ve ardından 71 dolardaki model hedefine bir ralli başlatabilir. Öncekinde olduğu gibi 48 dolar bölgesinde bir ret yerse ayıların bu alanı güçlü şekilde savunduğunu düşünebiliriz. Fiyat 40 doların altında kapanışlar yapmadığı sürece yükseliş görünümü devam edecektir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
İlgili Yazılar
Popüler Altcoin Hayal Kırıklığına Sebep Oldu! Haftanın Kaybedeni!
Popüler Altcoin Hayal Kırıklığına Sebep Oldu! Haftanın Kaybedeni!
Cardano’nun Yaratıcısı Açıkladı! Şu Anda ADA Alınır Mı?
Cardano’nun Yaratıcısı Açıkladı! Şu Anda ADA Alınır Mı?
Büyük Haber Yakında! Popüler Altcoini Neler Bekliyor?
Büyük Haber Yakında! Popüler Altcoini Neler Bekliyor?
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Solana Ayağa Kalkabilecek Mi? İşte Uzman Görüşleri!
Solana Ayağa Kalkabilecek Mi? İşte Uzman Görüşleri!
Son Dakika: Solana (SOL) Hack Olayında Yeni Gelişme! Sebebi Belli Oldu!
Son Dakika: Solana (SOL) Hack Olayında Yeni Gelişme! Sebebi Belli Oldu!
Solana Fiyat Analizi: Hack Olayları Fiyatı Nasıl Etkiledi?
Solana Fiyat Analizi: Hack Olayları Fiyatı Nasıl Etkiledi?
Kritik Eşik Aşıldı! En Büyük 10 Kripto Para Arasında!
Kritik Eşik Aşıldı! En Büyük 10 Kripto Para Arasında!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
Dünyaca Ünlü Marka Tiffany, NFT’lerini 50.000$’a Sattı
Solana’dan Güvenliğini Eleştirenlere Yanıt
NFT Dünyasında Yapay Zeka Çılgınlığı! Herkes Bunları Konuşacak!
Son Teknik Analizler
Boğa Piyasası ve Ayı Piyasası Nedir?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022