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ABD merkezli yatırım ve finansal danışmanlık şirketi The Motley Fool analistlerinden Dominic Basulto, uzun vadede yatırımcıların radarında olması gereken popüler altcoin projesine dikkat çekti.

Cardano: Hydra, Dönüm Noktası Olacak

Cardano (ADA), son zamanlarda bekleneni veremedi. Ancak, uzmanlara göre ekosistemdeki gelişmeler ve ileriye dönük projeler ADA için uzun vadede parlak bir geleceğe işaret ediyor. Analiste göre, Cardano, mevcut ayı piyasasında inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyuyor ancak projedeki hareketlilik ve araştırmaya yönelik bakış açısı, uzun vadede yatırımcılarına güzel sürprizler yapabilir. AnaliSt, etkin bir katalizör olarak Hydra güncellemesine dikkat çekiyor. Hydra ila Cardano, verimi en üst düzeye çıkarmayı, gecikmeyi en aza indirmeyi ve düşük veya sıfır maliyet sistemini desteklemeyi hedefliyor. Güncelleme, Cardano blok zincirini daha hızlı, birlikte çalışabilir ve daha güvenli hale getirecek. Bu yükseltme aynı zamanda geliştiricilerin dApps olarak bilinen yeni merkeziyetsiz uygulamalarla Cardano blok zincirinin üzerine inşa etmeleri için daha fazla fırsat sunacak.

Cardano, Hydra güncellemesini bir “katman 2 ölçeklenebilirlik çözümü” olarak adlandırıyor. Bu güncelleme, Cardano’nun gelecekte herhangi bir hız veya performans kaybı olmadan daha fazla kullanıcı, daha fazla geliştirici ve daha fazla uygulama ekleyebileceği anlamına geliyor. Ethereum’un kuruluşuna da yardımcı olan Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın belirttiği gibi, yeni güncelleme tamamen ölçeklenebilirlik ve ADA’yı tutan 3 milyondan fazla benzersiz cüzdan için performansı iyileştirme ile ilgili. Hoskinson, her şey plana göre giderse Cardano’nun teorik olarak saniyede 1 milyondan fazla işlemi gerçekleştirebileceğini söylüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, günümüzün en hızlı blok zinciri Solana (SOL) saniyede yaklaşık 65.000 ila 70.000 işlem gerçekleştirebilir.

Bilimsellik ve Araştırma, Ön Planda!

Artan kapasite, Cardano için bir dönüm noktası olabilir. Örneğin, Ethereum ve Solana gibi blok zincirler, NFT’ler söz konusu olduğunda tüm dikkati çekerken, Cardano da artık bu alanda etkin olmaya başladı. Hoskinson’a göre, NFT’ler artık Cardano blok zincirinde gerçekleşen tüm yeni etkinliklerin yaklaşık %40’ını oluşturuyor. En son lansman, komedyen ve aktör Martin Lawrence’un yeni ve büyük ilgi gören NFT koleksiyonu oldu. Cardano, yavaş hareket ettiği için bazen eleştiri oklarının hedefinde oldu. Ancak, analiste göre Cardano’nun merkezinde, akademik ve blimsel bir deney sürecine benzeyen kanıta dayalı bir yazılım geliştirme süreci vardır. Aslında Cardano, hakemli araştırmalara dayanan ilk blok zinciri protokolüne sahip olmakla övünüyor.

Sistem, tıpkı hakemli bilimsel dergiler gibi işliyor. Bu yaklaşım, geliştirme sürecini yavaşlatır, ancak aynı zamanda yeni yazılım yükseltmelerinin gerçekten planlandığı gibi çalışmasını sağlar. Sonunda, yavaş ve istikrarlı olan yarışı kazanabilir. Cardano bazı gelişmelerde geride kalmış gibi görünse de, ivme kazanıyor gibi görünüyor. Örneğin Cardano, Alonzo yükseltmesinin bir parçası olarak geçen Eylül ayında akıllı sözleşme işlevini benimsedi. Analiste göre, yeni teknoloji yükseltmesi tamamlandığında, Cardano ayı piyasasında tutulabilecek en güvenli kriptolardan biri olabilir.