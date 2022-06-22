X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   ABD’li Yatırım Şirketi Açıkladı: Ayı Piyasasında Bu Altcoin’den Şaşmayın!

ABD’li Yatırım Şirketi Açıkladı: Ayı Piyasasında Bu Altcoin’den Şaşmayın!

ABD merkezli yatırım ve finansal danışmanlık şirketi The Motley Fool analistlerinden Dominic Basulto, uzun vadede yatırımcıların radarında olması gereken popüler altcoin projesine dikkat çekti
14:00
22 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD merkezli yatırım ve finansal danışmanlık şirketi The Motley Fool analistlerinden Dominic Basulto, uzun vadede yatırımcıların radarında olması gereken popüler altcoin projesine dikkat çekti.

Cardano: Hydra, Dönüm Noktası Olacak

Cardano (ADA), son zamanlarda bekleneni veremedi. Ancak, uzmanlara göre ekosistemdeki gelişmeler ve ileriye dönük projeler ADA için uzun vadede parlak bir geleceğe işaret ediyor. Analiste göre, Cardano, mevcut ayı piyasasında inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyuyor ancak projedeki hareketlilik ve araştırmaya yönelik bakış açısı, uzun vadede yatırımcılarına güzel sürprizler yapabilir. AnaliSt, etkin bir katalizör olarak Hydra güncellemesine dikkat çekiyor. Hydra ila Cardano, verimi en üst düzeye çıkarmayı, gecikmeyi en aza indirmeyi ve düşük veya sıfır maliyet sistemini desteklemeyi hedefliyor. Güncelleme, Cardano blok zincirini daha hızlı, birlikte çalışabilir ve daha güvenli hale getirecek. Bu yükseltme aynı zamanda geliştiricilerin dApps olarak bilinen yeni merkeziyetsiz uygulamalarla Cardano blok zincirinin üzerine inşa etmeleri için daha fazla fırsat sunacak.

Cardano, Hydra güncellemesini bir “katman 2 ölçeklenebilirlik çözümü” olarak adlandırıyor. Bu güncelleme, Cardano’nun gelecekte herhangi bir hız veya performans kaybı olmadan daha fazla kullanıcı, daha fazla geliştirici ve daha fazla uygulama ekleyebileceği anlamına geliyor. Ethereum’un kuruluşuna da yardımcı olan Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın belirttiği gibi, yeni güncelleme tamamen ölçeklenebilirlik ve ADA’yı tutan 3 milyondan fazla benzersiz cüzdan için performansı iyileştirme ile ilgili. Hoskinson, her şey plana göre giderse Cardano’nun teorik olarak saniyede 1 milyondan fazla işlemi gerçekleştirebileceğini söylüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, günümüzün en hızlı blok zinciri Solana (SOL)  saniyede yaklaşık 65.000 ila 70.000 işlem gerçekleştirebilir.

Bilimsellik ve Araştırma, Ön Planda!

Artan kapasite, Cardano için bir dönüm noktası olabilir. Örneğin, Ethereum ve Solana gibi blok zincirler, NFT’ler söz konusu olduğunda tüm dikkati çekerken, Cardano da artık bu alanda etkin olmaya başladı. Hoskinson’a göre, NFT’ler artık Cardano blok zincirinde gerçekleşen tüm yeni etkinliklerin yaklaşık %40’ını oluşturuyor. En son  lansman, komedyen ve aktör Martin Lawrence’un yeni ve büyük ilgi gören NFT koleksiyonu oldu. Cardano, yavaş hareket ettiği için bazen eleştiri oklarının hedefinde oldu. Ancak, analiste göre  Cardano’nun merkezinde, akademik ve blimsel bir deney sürecine benzeyen kanıta dayalı bir yazılım geliştirme süreci vardır. Aslında Cardano, hakemli araştırmalara dayanan ilk blok zinciri protokolüne sahip olmakla övünüyor.

Sistem, tıpkı hakemli bilimsel dergiler gibi işliyor. Bu yaklaşım, geliştirme sürecini yavaşlatır, ancak aynı zamanda yeni yazılım yükseltmelerinin gerçekten planlandığı gibi çalışmasını sağlar. Sonunda, yavaş ve istikrarlı olan yarışı kazanabilir. Cardano bazı gelişmelerde geride kalmış gibi görünse de, ivme kazanıyor gibi görünüyor. Örneğin Cardano, Alonzo yükseltmesinin bir parçası olarak geçen Eylül ayında akıllı sözleşme işlevini benimsedi. Analiste göre, yeni teknoloji yükseltmesi tamamlandığında, Cardano ayı piyasasında tutulabilecek en güvenli kriptolardan biri olabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
DeFi Altcoin Bombayı Patlattı! Müjdeyle Birlikte Fiyat Artıyor!
DeFi Altcoin Bombayı Patlattı! Müjdeyle Birlikte Fiyat Artıyor!
Kritik Veriler Açıklandı: Meme Altcoin Ayı Piyasasında Kapış Kapış Gidiyor!
Kritik Veriler Açıklandı: Meme Altcoin Ayı Piyasasında Kapış Kapış Gidiyor!
Uzman Görüşü: Bu 2 Metaverse Altcoin’i Uyuyan Dev! Yakında Patlayacaklar!
Uzman Görüşü: Bu 2 Metaverse Altcoin’i Uyuyan Dev! Yakında Patlayacaklar!
Binance Duyurdu: Altcoin’de Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Geçici Olarak Durdurulacak!
Binance Duyurdu: Altcoin’de Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Geçici Olarak Durdurulacak!
2018 Dip Seviyeleri Doğru Bilen Analist: Tek Bir Altcoin Çok Güçlü Görünüyor
2018 Dip Seviyeleri Doğru Bilen Analist: Tek Bir Altcoin Çok Güçlü Görünüyor
Tether’den Son Dakika İngiliz Sterlini Hamlesi: GBPT Geliyor!
Tether’den Son Dakika İngiliz Sterlini Hamlesi: GBPT Geliyor!
En Büyük Stablecoin USDT Zemin Kaybetmeye Devam Ediyor!
En Büyük Stablecoin USDT Zemin Kaybetmeye Devam Ediyor!
Altcoin’de Bu Tarihe Dikkat: Milyonlarca Token’ın Kilidi Açılacak!
Altcoin’de Bu Tarihe Dikkat: Milyonlarca Token’ın Kilidi Açılacak!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Opensea’den Yeni NFT Pazarı
Geçmişimizden Gelen Limewire Kripto ve NFT Alanına Giriş Yapıyor!
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
NFT Piyasası İçin 2028 Hedefi! Erken Dönemin Avantajları!
Son Teknik Analizler
Ethereum Fiyat Analizi! ETH Düşüşü Bitti Mi?
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Bombayı Patlattı! Müjdeyle Birlikte Fiyat Artıyor!
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022