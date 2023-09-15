ABD’de kripto düzemlemelerine ilişkin yürütülen çalışmalarda yeni gelişmeler meydana geldi. ABD’li Demokrat Senatör Elizabeth Warren’ın kripto endüstrisine yönelik bir dizi yeni düzenlemeyi içeren yasa tasarısına 9 Senatörden daha destek geldi. Böylelikle Warren’ın yasa tasarısını destekleyen Senatör sayısı, 12’ye yükseldi.

ABD’deki Düzenleyici Belirsizlik Devam Ediyor

Kripto para birimleri, son yıllarda işlem hacimlerinde ve piyasa değerlerinde büyük ölçekli artışları kaydetmesi ile birlikte küresel ölçekte büyük bir popülariteye ulaştı. Kripto para endüstrisi son yıllarda hızla büyümeye devam ederken birçok ülkenin mali düzenleyici kurumları da kripto endüstrisine yönelik regülasyonlar adına yoğun çalışmalar yürütmeye başladı.

Bu süreçte kripto düzenlemelerine ilişkin pek çok önemli gelişme yaşandı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkede kripto düzenlemelerine ilişkin önemli gelişmeler meydana gelse de henüz net bir düzenleyici çerçeve sağlanamadı.

Çok sayıda ABD Senatörü, kripto para düzenlemelerinde yeni bir aşama kaydedebilmek adına çeşitli yasa tasarıları üzerinde çalışmaya başladı. Senatör Elizabeth Warren’ın yasa tasarısına da 9 Senatörden daha destek geldi.

Warren’ın Yasa Tasarısına 9 Senatörden Daha Destek

Son dönemlerde kripto düzenlemeleri adına ABD’de de önemli gelişmeler yaşandı. Politico’nun 14 Eylül tarihli haberine göre Demokrat Senatör Elizabeth Warren’ın kripto düzenlemelerine ilişkin bir dizi yeni standart getirmeyi amaçlayan yasa tasarısı, 9 Senatörden daha destek aldı.

Böylelikle Warren’ın yasa tasarısını destekleyen Senatör sayısı, 12’ye yükseldi. Politico’nun haberine göre tasarıya destek veren Senatörler arasında Gary Peters ve Dick Durbin ile birlikte Senatörler Tina Smith, Angus King, Michael Bennet, Bob Casey, Catherine Cortez Masto, Jeanne Shaheen ve Richard Blumenthal gibi isimle yer aldı.

Kara para aklamayı önleme standartlarına odaklanan yasa tasarısına ilişkin yayımlanan raporda, yasadışı dijital varlık kullanımının 20 milyar dolara ulaştığı ve bu işlemlerin %44’ünün geçen yıl yaptırım uygulanan kuruluşlarla bağlantılı olduğu vurgulandı. Söz konusu yasa tasarısı, gelişmekte olan sektördeki düzenleyici gözetimi geliştirmeyi amaçlamakta. Senatör Manchin, bu yasanın kripto para platformlarıyla ilişkili güvenlik risklerini azaltmayı ve onları geleneksel bankalarla belirli düzenlemelerde aynı standartlara uymaya zorlamayı amaçladığını vurguladı.