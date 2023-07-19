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  •   ABD’li Demokrat Başkan Adayı Kennedy’den Bitcoin’e İlişkin Dikkat Çeken Seçim Vaatleri!

ABD’li Demokrat Başkan Adayı Kennedy’den Bitcoin’e İlişkin Dikkat Çeken Seçim Vaatleri!

Özet

  • ABD'li Demokrat Başkan Adayı Robert F. Kennedy Jr., katılım sağladığı bir etkinlikte Bitcoin'e ilişkin dikkat çeken vaatlerde bulundu.
  • Kennedy, ABD Başkanı seçilmesi halinde ABD dolarının altın, gümüş, platin ve Bitcoin gibi varlıklarla destekleneceğini açıkladı.
  • Ayrıca Robert Kennedy, BTC'den ABD dolarına yapılan dönüşümlerin sermaye kazancı vergisinden muaf tutulacağı yönündeki vaadini de kamuoyu ile paylaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
16:54
19 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Robert F. Kennedy Jr. Bitcoin‘e ilişkin çarpıcı vaatlerde bulundu. Kennedy, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmesi halinde ABD dolarının altın, gümüş, platin ve Bitcoin gibi varlıklarla destekleneceğini açıkladı. Ayrıca Robert Kennedy, BTC‘den ABD dolarına yapılan dönüşümlerin sermaye kazancı vergilerinden muaf tutulması yönündeki vaadinden de söz etti.

ABD Başkan Adayından Bitcoin Dostu Vaatler

ABD’li Demokrat başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., Heal-the-Divide PAC isimli bir etkinlikte Bitcoin’e ilişkin dikkat çeken vaatler sıraladı. Robert Kennedy, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmesi durumunda ABD dolarının altın, gümüş, platin ve Bitcoin gibi varlıklarla destekleneceğini açıkladı. ABD dolarının altın, gümüş, platin ve Bitcoin gibi varlıklarla desteklenmesinin dolara yeniden güç kazandırabileceğini öne süren Kennedy, ABD dolarının bu varlıklar ile desteklenmesinin enflasyonu dizginleyebileceğini ve yeni bir Amerikan finansal istikrarı, barış ve refah dönemi başlatabileceğini ifade etti.

Öte yandan Robert Kennedy, Bitcoin’den ABD dolarına yapılan dönüşümlere de bir vergi muafiyeti getirmeyi planladığını açıkladı ve ABD başkanı olması halinde gerçekleştireceğini ifade ettiği vaatlerine ilişkin detayları paylaştı.

Kennedy’den Vergi Muafiyeti Sözü

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı Robert F. Kennedy Jr., ABD Başkanı seçilmesi halinde ABD dolarının altın, gümüş, platin ve Bitcoin gibi varlıklarla destekleneceğini açıklamasının yanı sıra Bitcoin’e ilişkin bir çarpıcı vaatte daha bulundu. Geçmişte kamuoyuna verdiği demeçlerde Bitcoin’e ilişkin olumlu açıklamalarda bulunan Kennedy, Bitcoin’den ABD Dolarına yapılan dönüşümlerin de sermaye kazancı vergisinde muaf tutulması yönündeki vaadini de kamuoyu ile paylaştı.

Kennedy, geçmiş aylarda kamuoyuna verdiği demeçlerde ABD’li regülatörleri eleştiri oklarının hedefine almıştı ve kripto düzenlemelerindeki mevcut yaklaşımın inovasyonun önüne geçmesine yol açmaması gerektiğini ifade eden açıklamalarda bulunmuştu.

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