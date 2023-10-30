ABD’de Mahkeme Kararı Tepki Çekti: Kraken, 42.000 Müşterinin Kişisel Verisini Paylaşacak

Son döneme yasal düzenlemeler ile damga vuran Amerika Birleşik Devletleri’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD merkezli kripto para borsası Kraken, bir mahkeme kararına yönelik 42.000 platform kullanıcısının bireysel verilerini ABD İç Gelir Servisi (IRS) ile paylaşacağını kamuoyuna duyurdu. Borsa yetkilileri istenilen verilerin Kasım ayı başında IRS’ya gönderileceğini açıkladı.

Kraken, Kişisel Verileri Paylaşacak

Kripto para borsası Kraken’ın resmi internet sayfasında ABD’deki müşterileri hakkında çok çeşitli kayıtlar ve veriler üretme ve bunlar IRS’e gönderme çağrısının Mayıs 2021’de ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’nden bir mahkeme emri ile geldiğini açıkladı.

Şirket yetkilileri IRS tarafından talep edilen isteğe itiraz etti ve mahkemede yoluyla mücadele ederek bu durumdan etkilenen müşteri sayısını ve müşteri işlem verilerinin miktarını önemli ölçüde azaltmaya ikna etti.

Mahkeme ise verilen kararla birlikte Kraken’a 2016 ila 2020 arasını kapsayan herhangi bir zaman diliminde 20.000 doları aşan müşteriler için kişisel bilgiler ve işlem verilerini sunmasını emretti. Bu sınırlama için para yatırma ve para çekme dışında hiçbir işlem yapmayan müşteriler de dahil oldu.

ABD’de Dikkat Çeken Tartışma

Kraken; mahkeme kararından etkilenen müşterilerin isimleri, doğum tarihleri, vergi kimlikleri, adresleri, iletişim bilgileri ve işlem geçmişi gibi verileri yetkililer ile paylaşacak. Tüm bu gelişmeler birlikte IRS’e gönderilecek 42.000 kişisel veri olacak.

ABD Birinci Devre Temyiz Mahkemesi, IRS’ın Coinbase’den kullanıcıların verilerini talep ettiği başka bir davayı da incelemeye aldı. Buna göre 2018 yılında ABD merkezli borsa, talepten etkilenen 13.000 müşterisine IRS’e vergi mükellefi kimliklerini, isimlerini, doğum tarihlerini, adreslerini ve 2013 ila 2015 arasını kapsayan geçmiş işlem kayıtlarını göndereceğini açıkladı.

Coinbase müşterilerinden biri olan James Harper, ABD hükümetinin bir kullanıcının kripto para piyasası işlem geçmişine yönelik sınırsız erişime sahip olmasını önlemek için IRS’e başvurdu ve bu karara itiraz etti. Ekim 2023’te ise kripto para savunucusu olarak bilinen DeFi Eğitim Fonu, Harper’ın bu hareketine yönelik destek çağrısında bulundu ve bir amicus özeti sundu.