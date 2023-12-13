ABD’de 2 Kurum Arasında Kripto Savaşı! Sonu Ne Olur?

Düzenleyici belirsizliğin damgasını vurduğu bir ortamda, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam, kripto varlıklarının düzenleyici statüsüne ışık tuttu. CNBC’nin “Squawk Box” programında Behnam, mevcut yasalara göre, önemli sayıda token’ın emtia olarak nitelendirildiğini ve bu durumun kripto para birimi endüstrisinde devam eden düzenleyici akışın ortasında bir dereceye kadar netlik sunduğunu doğruladı.

Yasama Faaliyeti için Acil İhtiyaç

Behnam, kripto endüstrisinin karşı karşıya olduğu düzenleyici karmaşıklıkların ortasında, yasama müdahalesinin aciliyetini vurguladı. Kongre üyelerinin karmaşık düzenleyici ortamla aktif bir şekilde boğuştuğuna dikkat çekerek, gelişen kripto alanında gezinmek için net yönergelere duyulan acil ihtiyacın altını çizdi.

Küresel kripto arenasında önemli bir oyuncu olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri, düzenleyici netlik eksikliği ve tutarlı yaptırım eylemleri nedeniyle zorluklarla karşılaşmakta. Behnam, düzenleyici belirsizliklerin yaptırım faaliyetleriyle birleştiğinde kripto sektöründeki işletmeler için caydırıcı olduğunu ve ABD’de faaliyet gösterme isteklerini etkilediğini kabul etti.

Kripto Paralarda Düzenleyici Alan Savaşı: SEC CFTC’ye Karşı

Behnam, başta Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve CFTC olmak üzere düzenleyici kurumlar arasında devam eden mahalle savaşı şeklinde önemli bir engelin altını çizdi. Bu iç çatışma, Behnam’a göre kapsamlı düzenleyici çerçevelerin oluşturulmasını engellemekte. Ayrıca kripto düzenlemelerini çevreleyen mevcut belirsizliğe katkıda bulunmakta.

Behnam’ın kripto düzenlemesine bakış açısı, kripto aracılarını sürekli olarak SEC’in yetki alanına giren menkul kıymetlerde işlem yapmak olarak kategorize eden SEC Başkanı Gary Gensler’den farklı. Bu farklılığa rağmen Behnam, SEC ile olumlu bir çalışma ilişkisi olduğunu ifade ederek, ABD piyasalarını, finansal ekosistemi ve tüketicileri korumaya yönelik ortak bir ilgiyi vurguladı.

CFTC’nin Ethereum’u Emtia Olarak Sınıflandırması

Behnam, daha önce Senato Tarım Komitesi oturumunda belirttiği, Ethereum da dahil olmak üzere çeşitli dijital varlıkların emtia olduğu yönündeki görüşünü yineledi. Varlıkların CFTC borsalarında listelenmesine dayanan bu sınıflandırma, CFTC’nin Ethereum gibi varlıkların hem türevlerini hem de temel piyasalarını denetlemesi için bir yargı çerçevesi oluşturdu.

Behnam’ın aksine SEC’den Gensler, Bitcoin hariç diğer tüm token’ların menkul kıymet olduğu görüşünü savunuyor. Bu temel anlaşmazlık, Gensler’in aracıların rolünü ve halkın kâr beklentisini vurgulamasıyla devam eden düzenleme tartışmasına katkıda bulunuyor.

Düzenleyici ortam gelişmeye devam ederken, kripto endüstrisi, düzenleyici anlaşmazlığı çözmek ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki işletmeler için elverişli bir ortamı teşvik etmek için daha net yönergeler ve işbirliğine dayalı çabalar beklemekte.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.