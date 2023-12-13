Bitcoin Yatırımcılarından Rekor Satış Baskısı: BTC Fiyatı İçin Neler Bekleniyor?

Alınan son zincir içi veriler Bitcoin fiyatının 40.000 dolara doğru düzeltilmesi ile Bitcoin spekülatörlerinin panikle satış yaptığını gösteriyor. On-chain veri analiz firması Glassnode tarafından alınan rakamlar, kısa vadeli varlık sahiplerinin (STH) sadece 12 Aralık’ta 2 milyar dolardan fazla Bitcoin satışı gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Bitcoin’de Satış Baskısı

TradingView tarafından alınan verilere göre Bitcoin bu hafta 2023’te yaşanan en büyük tek günlük düşüşünü yaşadı ve bu düşüş bir noktada %8,1’e kadar ulaştı. Bu satışa tepki olarak Bitcoin yatırımcı tabanının daha spekülatif tarafı da aynı adımı izledi ve piyasa görünümüne ilişkin bir soğukkanlılık nöbeti gibi görünen bu durumdan etkilenme oranlarını azalttı.

Glassnode, Bitcoin’i 155 gün ya da daha kısa bir süre elinde tutan STH’lerin 11 Aralık’ta borsalara 1,93 milyar dolar değerinde varlık gönderdiğini ve 12 Aralık’ta ise 2,08 milyar dolar daha varlık gönderdiğini ortaya koyuyor.

Her iki gün de STH satış baskısı açısından uzun vadenin en yüksek seviyelerine işaret ediyor ve hem karda hem de zararda olan kuruluşlar bu trende katılıyor. Günlük satışlar en son Haziran 2022’de 2 milyar doları geçmişti ve bu da blockchain firması Celsius’un yaklaşan çöküşüne yönelik bir tepkiydi.

Kripto analiz firması CryptoSlate’in araştırma ve veri analisti James Van Straten, 12 Aralık’ta X üzerinden paylaştığı bir gönderide, haftanın STH hareketlerinin önemine dikkat çekti ve bu konuda takipçilerini uyardı:

“1.1 milyar dolar kayıpla toplamda 2 milyar dolarlık varlık satışı gerçekleşti. Bu, Bitcoin’in yıllık bazda %150 arttığını gördükten sonra 6 Aralık ile 13 Aralık arasında büyük olasılıkla bireysel olarak satın alan herkes için geçerli.”

İşlem Hacmi Büyümeye Devam Ediyor

Bitcoin açısından bakıldığında ise hacimler daha az büyüktü ve 12 Aralık’ta gerçekleşen hacim Temmuz başından bu yana görülen en büyük hacme işaret ediyordu. O dönemde BTC/USD paritesi 25.000 dolar kadar düştükten sonra 30.000 doların üzerine çıkmıştı.

Analizine devam eden Glassnode, STH’lerin şimdilik boğa işaretini doldurmuş olabileceğini düşündüren çok sayıda zincir içi göstergeye dikkat çekti. Analistler, bu ayın 19 ayın en yüksek seviyesi olan 45.000 dolar civarındaki kar alımının anlamlı olduğunu belirterek, potansiyel talep doygunluğunun öne çıkabileceğini belirtti. Firmanın 12 Aralık’ta yayımlanan son haftalık bülteni “The Week On-Chain “in sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“Şimdiye kadar böylesine güçlü bir 2023’ten sonra özellikle bu ralli dirençle karşılaşmış gibi görünüyor ve on-chain verileri STH’lerin önemli bir itici güç olduğunu gösteriyor.”

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