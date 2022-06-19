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ABD ve Arjantin’den Shiba Inu’ya Müjde! İşte Detaylar!

 Shiba Inu (SHIB) fiyatının hayal kırıklığı yaratmasına rağmen, SHIB popülarite ve benimsenme bakımından büyümeye devam ediyor.
16:45
19 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Shiba Inu (SHIB) fiyatının hayal kırıklığı yaratmasına rağmen, SHIB popülarite ve benimsenme bakımından büyümeye devam ediyor.

Shiba Inu, Her Yerde!

Shiba Inu (SHIB),  Miami Presbiteryen Kilisesi’nde bağış olarak kabul edilecek. Florida merkezli Kilise, geçtiğimiz Nisan ayında Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Dogecoin (DOGE) dahil olmak üzere üç büyük kripto para biriminin kabul edildiğini duyurmuştu. Kilise, dün Shiba Inu’yu da bağış olarak kabul edeceğini açıkladı. Miami Presbiteryen Kilisesi, geçen Ekim ayında kripto para birimlerini bağış olarak kabul eden Mississippi merkezli bir kilisenin ardından kripto paralar ile bağış kabul eden ikinci kilise oldu. Kilise derneği’nin kurucu başkanı Rev. Dr. Doge Christopher Benek, Shiba Inu’nun bağış olarak kabul edildiğini tweet yoluyla kamuoyuna duyurdu ve  şunları söyledi:

Kilise olarak finansal evrimi takip etmeyi hedefliyoruz. İnsanların cömertliği, hem kilisemiz hem de dünya için büyük önem teşkil ediyor. Kripto para birimleri, artık hayatımızın bir parçası oldu. Kilise olarak, bağışlarda SHIB kabul etmeye karar verdik.

Rev. Benek, Florida merkezli Kilise’nin çok sayıda teknoloji şirketi tarafından finansal olarak desteklendiğini ifade etti. Ayrıca, cemaatten de kripto paralara yatırım yapan ve gündelik hayatta kullanan birçok insan bulunuyor. Yöneticiye göre, toplumdan gelen öneri üzerine kilise böyle bir adım attı. Sonunda kilise yönetimi ikna oldu ve kripto paraları bağış olarak kabul etmeye karar verdi. Kilise, Miami’nin finans bölgesi Brickell Ave’nin kalbinde yer alıyor. Kilise, böylelikle BTC, ETH, DOGE ve SHIB‘de bağış yapma seçeneği sunmuş oldu.

SHIB, 1 Milyon Arjantinli ile Buluşuyor

Latin Amerika’daki işletmeler için elektronik ödeme çözümleri sunan ve bir Bitcoin ve dijital ödeme şirketi olan Ripio App, platformunda Shiba Inu’yu (SHIB) listeleyen ilk Arjantin merkezli borsa oldu. Eskiden BitPagos olarak bilinen Ripio, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) gibi önde gelen kripto para birimlerini elektronik ödeme ile satın almak ve satmak için en basit yöntemi sunan Arjantin merkezli bir finans şirketi.

Kritik listeleme, 1 milyondan fazla Ripio uygulaması kullanıcısının Shiba Inu ile işlem yapmasına izin verecek. Ayrıca, Ripio kullanıcılarının dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda SHIB göndermelerini ve almalarını sağlayacak. Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 17. kripto para birimi konumunda olan Shiba Inu, 2021 Ekim ayının sonundan bu yana elde ettiği kazanımların %-90.88’ini kaybetti. Ancak, SHIB’e olan inanç devam ediyor.

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