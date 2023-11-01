  ABD Merkezli Kripto Varlık Saklama Şirketi BitGo Almanya’da Lisans Aldı

Kripto para piyasasında önemli bir yer edinen kripto para saklama firması BitGo’nun özel bir yerel iştirak kurduktan üç yıldan fazla bir süreç sonrasında Almanya’daki yasal uyumluluk alanını genişlettiğini açıkladı. Finance Magnates tarafından 1 Kasım’da yayınlanan bir rapora göre BitGo, Alman Federal Denetleme Kurumu’ndan (BaFin) bir kripto para varlık lisansı aldı.

BitGo’dan Dikkat Çeken Adım

Yayınlanan rapora göre firmanın 2019’dan bu yana müşterileri için Bitcoin gibi kripto varlıklarını bir geçiş sürecinin parçası olarak BaFin’in gözetimi altında depoladığı açıklandı. BitGo Avrupa Genel Müdürü Dejan Maljevic, Alman lisansının BitGo’nun Avrupa pazarındaki varlığını güvence altına aldığını ve bu gelişmenin BitGo için önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti:

“BaFin, kripto düzenlemelerinde dünyanın en önemli trend belirleyicilerinden biri olarak tanınıyor. Güvenli bir düzenleyici çerçeve oluştururken kripto para birimlerinin gerektirdiği ilerlemeyi sağladı.”

Şirket merkezi Palo Alto, California’da bulunan BitGo, ilk olarak Şubat 2020’de Almanya ve İsviçre’de lisanslı iki kripto saklama kuruluşu kurdu. BitGo’nun Alman iştiraki BitGo Deutschland GmbH, hemen Almanya’da kripto varlık saklama hizmetleri vermeye başladı.

Bu doğrultuda Kasım 2020’de düzenleyici onay için başvurması bekleniyordu. Ancak BitGo daha sonra Mart 2021’de firmanın eyalette bağımsız bir kripto para saklama kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin veren bir New York Trust lisansı aldı.

Kripto Para Benimsenmesi Devam Ediyor

Bu haber ise BitGo’nun 2023’te gerçekleşen C serisi finansman turunda 100 milyon dolar toplayarak şirketin değerini 1,75 milyar dolara çıkarmasından kısa bir süre sonra gündeme düştü. Goldman Sachs ve Galaxy gibi büyük yatırım firmaları tarafından desteklenen BitGo’nun yeni finansmanı kullanarak en az iki olası anlaşmayla ilgili görüşmelere başladığı açıklandı.

BitGo’nun Almanya’da yaşadığı dönüm noktası ülkede artan kripto para piyasasının benimsenmesinin bir başka işareti oldu. Chainalysis tarafından hazırlanan Ekim 2023 raporuna göre Almanya; Orta, Kuzey ve Batı Avrupa bölgesinde Birleşik Krallık’tan sonra en büyük ikinci kripto para ekonomisi konumunda yer alıyor.