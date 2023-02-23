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ABD Merkezli Kripto Para Borsası Coinbase Bildirdi: Bu Altcoin Ethereum’a Kıyasla Daha Ucuz Kaldı!

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, yayımladığı son araştırma raporunda popüler bir altcoin'in Ethereum'a (ETH) kıyasla daha ucuz kaldığını bildirdi.
14:36
23 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, yayımladığı son araştırma raporunda Solana‘nın (SOL) Ethereum’a (ETH) kıyasla daha ucuz kaldığını bildirdi. Kripto para borsası, Solana’nın 2022 yılında kripto para piyasasındaki büyük çöküşe karşı bağışık olmadığını ve FTX’in çöküşünün ağın artık iflasını duyuran kripto para borsasıyla olan ilişkisi göz önüne alındığında piyasa duyarlılığı açısından üzerinde aşırı bir etkiye sahip olduğunu belirtti.

Coinbase’in Solana İçin Düştüğü Kritik Notlar

Coinbase, yayımladığı son araştırma raporunda Solana’ya değindi. Raporda, Solana topluluğunun kripto para borsası FTX’in iflasıyla kripto para piyasasının geri kalanı kadar şaşkına döndüğü, kurucu Anatoly Yakovenko’nun Blockchain’in FTX ile olan bağının abartıldığına inandığı belirtildi.

Raporda “Bununla birlikte Solana protokolünün temel değer önerisi teknik açıdan devam ediyor” notunu düşen Coinbase analisti Brian Cubellis, “yüksek verim, düşük maliyet ve ölçeklenebilirlik için optimize edilmiş bir Blockchain olarak Layer 1 sektöründe meşru olarak farklılaştırılmış bir yaklaşımı” temsil ettiğini de ekledi.

Coinbase, ekosistemin işlemler, kullanıcılar ve geliştirme bakımından ağ aktivitesi açısından göreceli gücü göz önüne alındığında, Solana’nın kendisini gerçek bir Layer 1 rakibi olarak yeniden ortaya çıkarmak için iyi bir konumda olduğunu belirtti. Layer 1 bir ağ, bir Blockchain’in temel katmanı ya da altta yatan altyapısıdır.

“ETH’ye Kıyasla Daha Ucuz Kaldı”

Raporda, Solana’daki hareketliliğin şu anda Ethereum’dakine kıyasla olumlu olduğu ve SOL’un ETH’ye kıyasla değerinin düşük kalmış olabileceğinin belirtilmesi ise topluluğun dikkatini çekti.

Bu yazının hazırlandığı sırada Solana’nın piyasa değeri Ethereum‘un yalnızca yüzde 4,3’üne, Blockchain üzerindeki günlük aktif kullanıcı sayısı Ethereum’un günlük aktif kullanıcı sayısının yaklaşık yüzde 43,7’sine karşılık geliyor. Ayrıca Solana ağında Ethereum ağında işlenen günlük işlem miktarının yaklaşık 17 katı işleniyor.

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