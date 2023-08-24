En eski kripto borsalarından biri olan Bitstamp, sunduğu ETH stake etme hizmetini Eylül ayından itibaren ABD’li müşterileri için durduracağını açıkladı. Gelişme, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto para stake etme konusunda kurduğu baskının ortasında geldi.

Hizmet Durdurma Kararı Yalnızca Bitstamp US İçin Geçerli

Kripto para stake etme, bir Blockchain‘in çalışmasını sağlamak için ağa token ya da coin yatırarak ödül kazanma sürecini ifade etmektedir. Ethereum Blockchain’i için stake etme süreci, Proof of Stake (PoS) konsensüs mekanizmasına geçilmeden çok daha önce, Aralık 2020’de sunulmaya başlansa da SEC’in kripto para stake etme ile ilgili belirli ürünleri kayıtsız menkul kıymet olarak sınıflandırması bu süreci etkiledi.

Bitstamp’un ABD kolu Bitstamp US‘in CEO’su Bobby Zagotta, müşterilerin 25 Eylül 2023 tarihine kadar stake etme ödüllerini almaya devam edeceklerini belirtti. Bu tarihten sonra stake edilen tüm ETH’ler kaldırılacak ve hem ödüller hem de anapara kullanıcıların birincil Bitstamp hesap bakiyelerine eklenecek.

Kripto para borsası, ABD’deki mevcut düzenlemeler nedeniyle kripto para stake etme özelliğini kapatırken Zagotta, Bitstamp’ın son derece düzenlenmiş ve güvenilir bir kripto para borsası olduğunu ve sundukları hizmetlerin düzenli olarak kontrol edildiği ve hizmet sundukları bölgelere göre değişen kuralların dikkatle uygulandığını ekledi. Zagotta, “ABD’deki mevcut düzenleyici dinamikleri göz önünde bulundurarak, ABD’de ikamet eden müşterilerimiz için stake etme hizmetini durdurma kararı aldık” dedi.

Kripto Para Stake Etmeye SEC Darbesi

SEC‘in şimdiye kadar çeşitli durumlarda kripto para stake etme hizmeti sunan kripto para borsalarına, ticaret platformlarına ve hizmet sağlayıcılarına karşı yasal işlem başlattı. Buna göre hem Coinbase hem de Binance‘e karşı açtığı iki ayrı davada, stake etme programlarının Howey Testi’ne göre menkul kıymet olarak kabul edilebileceğini savundu.

ABD’li federal düzenleyici kurum, Haziran ayında Coinbase aleyhine açtığı davada kripto para borsasının stake etme hizmeti sunarak düzenlemelerini ihlal ettiğini iddia etti. Bundan önce SEC, Kraken’i benzer iddia ile hedef almış, kripto para borsası sorunu çözmek için SEC ile anlaşmaya varmış ve tazminat olarak 30 milyon dolar ödeyerek ABD’deki stake hizmetini durdurmuştu.