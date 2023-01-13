Bu açıklamalar kripto, altın ve gümüş gibi varlıklara yatırım yapanlar için adeta müjde niteliğinde.

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Küresel piyasalar 2022 yılında oldukça zor günler yaşadı çünkü Fed tarihte eşine az rastlanır hızda faizleri artırdı. Bu faiz artışları yükselen enflasyonun dizginlenmesi içinde ve sıkı para politikası risk piyasalarını ciddi anlamda baskıladı. Özellikle kripto paralar sıkı para politikasının ortasında en fazla kaybeden grup içinde yer aldı.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Yazı hazırlandığı sırada ABD Hazine Bakanı Yellen, kripto paraları da içine alan risk piyasalarını rahatlatacak önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Fed artık 25bp faiz artışları yapacak ve %5,1’lik tavan faiz hedefine ulaşacak. Bu yani faiz artırım sürecinin artık sonuna geliyoruz. Elbette Eylül ayında olduğu gibi Fed tavanı yukarı yönlü revize etmediği taktirde bunu göreceğiz. Yellen ise birkaç dakika önce şunları söyledi;

“Kira endeksleri artmaya devam etse de enflasyon son 6 ayda oldukça ılımlı seyretti. Önümüzdeki 6 ay içinde kira endekslerinde de önemli bir düşüş bekliyorum. ABD ekonomisi yumuşak inişe gittikçe yaklaşıyor.”

Bu açıklama önemli çünkü düşen enflasyon ağırlıklı olarak enerji enflasyonundaki radikal geri çekilmenin sonucu olarak buraya geldi. Kira, gıda ve hizmet enflasyonu halen 1980’lerin zirvelerine yakın seyrediyor. Eğer Yellen’in tahmin ettiği gibi kira endeksinin de düşmeye başladığını görürsek bu ABD TÜFE için daha fazla geri çekilme anlamını taşıyor. Hatta enerji dışı enflasyon grafiklerinde kayda değer düşüş görülürse %3 seviyeleri görülebilir.

ABD Enflasyonu Düşecek Mi?

Yukarıdaki sebeplerden doları enflasyonda bundan sonraki süreçte düşüşün devam etmesi bekleniyor. Fed bundan sonraki süreçte faiz için bir tavan nokta belirleyip 4-5 toplantıyı artırımlar için pas geçecektir. Yellen’in sinyalini verdiği bu durum aslında kripto paralar, altın, gümüş gibi varlıkların 2023 yılında daha da yükselebileceğini söylüyor. 2022 yılının zorlu şartlarına sabredebilen yatırımcılar bunu mükafatını eğer çok daha büyük bir kripto iflas dalgası yaşamazsak önümüzdeki aylarda almaya başlayacak.

Nitekim henüz Ocak ayı ortasına gelmiş olmamıza rağmen Bitcoin fiyatı çift haneli yükselirken birçok kripto para %30’u aşan ralliler yaşadı.