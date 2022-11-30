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ABD Hazine Bakanı Açıkladı! Kriptoda Büyük Yıkım Mı?

Yellen kripto paraların içinde bulunduğu durumu değerlendirdi ve hiç iç açıcı açıklamalarda bulunmadı.
19:42
30 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin henüz 18 yaşına girmedi ancak son birkaç yılda yatırımcılar hep aynı şeyleri duyuyor. Aynı şeylerin tekrarı artık yılları asra çevirdi. Yellen yüz bininci kez kripto paraların düzenlenmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. FTX, ABD’li yetkililerin bir kısmı için üreten Amerika’nın elmas şirketlerinden biriydi. Ancak öyle olmadığı ortaya çıktı.

ABD Kripto Para Açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bugün yeniden gündemine kripto paraları aldı. Bitcoin fiyatı şimdilik onun ne dediğini pek umursuyor gibi görünmüyor. Daha önce defalarca benzer açıklamalarda bulunduğu için Yellen, diğerleri kadar kripto piyasasını bugün etkileyemedi. Hazine Bakanıson kargaşanın bankacılık sektörüne sıçramadığını, ancak sektör hakkında şüpheci olmaya devam ettiğini ve kripto paraların düzenlenmesi gerektiğine inandığını söyledi. Yellen, New York Times tarafından düzenlenen bir etkinlikte, kripto varlıklarının yeterli müşteri korumasına sahip olmasını sağlamanın önemli olduğunu söyledi.

“Şüpheciydim ve oldukça şüpheci olmaya devam ediyorum”.

Aynı etkinliğe FTX borsasının kurucusu SBF de davetliydi. Yellen, sınır ötesi ödemeler ve finansal kapsayıcılık konusunda blockchain teknolojisinin getirebileceği faydalara inandığını ancak bu kaosun bununla bağlantılı olmadığını da söyledi.

FTX ve Kripto Düzenlemesi

Delaware’de 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulunan kripto para borsası FTX, en büyük 50 alacaklısına yaklaşık 3,1 milyar dolar borcu olduğunu söylemişti. Yellen DealBook’a verdiği demeçte, ABD’nin kripto para birimlerinin düzenlenmesi konusunda müttefiklerle görüşmelerde bulunduğunu ve Hazine Bakanlığı’nın da “önemli” endişeleri ortaya koyan bir dizi rapor hazırladığını söyledi. Ayrıca Yellen son yaşananları 2008 krizine benzeterek yatırımcıların çok daha büyük kayıplar yaşayabileceğini savunuyor.

SBF ise bugün ilk sesli röportajını verdi. Tüm servetinin eridiğini ve 100 dolardan başka parası olmadığını iddia etti. Ayrıca Bahamalar bölgesi için para çekme işlemini neden açtığını da açıkladı. Tek sorun oradaki yatırımcıların ona zarar verme ihtimalini sıfıra indirmekmiş. Ayrıca yerel düzenleyicilerle sorun yaşamamak için de bunu yapmış olabilir. Siyasiler milyonlarca dolar bağış yapan SBF, Biden’ın Soros’tan sonraki en büyük bağışçısıydı. Ancak birkaç gün önce yaptığı açıklamalarda Cumhuriyetçilere de ciddi miktarda bağış yaptığını söyledi.

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