  ABD Gelir İdaresi’nin Başlattığı Kripto Vergi Düzenlemelerine İlişkin İstişare Süreci, Kasım Ayında Tamamlanacak

Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi (IRS), Ağustos ayında kripto varlık vergilendirme düzenlemelerine ilişkin bir dizi öneri sıralamış ve kamuoyunda istişare sürecini başlattı. Yakın bir tarihte tamamlanması planlanan istişare süreci, IRS tarafından yapılan açıklama ile ileri bir tarihe ertelendi. IRS, istişare sürecinin 13 Kasım’a kadar devam edeceğini açıkladı.

IRS’in Kripto Vergi Teklifi, ABD Kamuoyunda Nasıl Karşılandı?

ABD Gelir İdaresi (IRS), Ağustos ayında kripto varlık düzenlemelerine ilişkin bir dizi öneri yayımladı ve istişare sürecini başlattı. IRS’in vergi düzenlemelerine ilişkin getirdiği öneriler, birçok ABD Senatörü tarafından olumlu karşılanırken kripto endüstrisinde pek çok isimden ise yoğun tepki aldı.

IRS’in kripto ticaret platformlarına bir dizi yeni yükümülük getirecek regülasyon önerileri, bazı ABD Senatörlerinden yoğun bir destek gördü. Nitekim geçen hafta aralarında kripto para endüstrisine yönelik mesafeli tutumu ile bilinen Senatör Warren başta olmak üzere bir grup Demokrat Senatör, IRS’e konuya ilişkin bir mektup gönderdi.

Senatörler, IRS’e gönderdiği mektuplarında kripto vergi düzenlemelerine ilişkin sürecin hızlandırılması yönünde çağrıda bulundu. 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Senatörler, kripto endüstrisindeki mevcut düzenleyici berlisizliğe vurgu yaptı. Ancak bir grup Demokrat Senatörden destek alan kripto vergi teklifi, kripto endüstrisinde benzer bir destek görmedi.

İstişare Süreci 13 Kasım’a Kadar Devam Edecek

Öte yandan kripto ticaret platformlarına bir dizi yeni raporlama yükümlülüğü getirecek olan düzenlemelere ilişkin öneriler, bazı ABD Senatörleri tarafından destek görmesine karşın kripto endüstrisinde çok sayıda isimden yoğun tepki aldı. Kamuoyunda IRS’in vergi teklifine ilişkin tartışmalar devam ederken başlatılan istişare sürecinin tamamlanacağı tarih de Kasım ayına ertelendi.

Yakın bir tarihte tamamlanması planlanan kripto para vergilendirme düzenlemelerine ilişkin istişare sürecinin Kasım ayına kadar devam etmesine karar verildi. Yapılan açıklamaya göre istişare süreci, 13 Kasım tarihine kadar devam edecek.