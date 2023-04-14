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Halk arasında "Dr. Doom" olarak bilinen ekonomistten ekonomist ve New York Üniversitesi profesörü Nouriel Roubini, kripto paraları da ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.
15:05
14 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Halk arasında “Dr. Doom” olarak bilinen ekonomistten ekonomist ve New York Üniversitesi profesörü Nouriel Roubini, kripto paraları da ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Roubini, ABD’nin stratejik rakiplerinin ABD dolarından uzaklaşarak iki kutuplu küresel rezerv para sistemi yaratacaklarını iddia etti.

Tek Kutulu Sistemden İki Kutuplu Küresel Rezerv Para Sistemine Geçilecek

Roubini, Yahoo Finance ve CNBC-TV18’e verdiği röportajlarında Çin, Rusya ve müttefiklerinin ABD doları kullanmayan alternatif bir para sistemi yaratmak istediklerinin neredeyse kesin olduğu ifade ederek “Ne yazık ki ABD ve Çin arasındaki soğuk savaş gün geçtikçe daha da soğuyor. ABD’nin stratejik rakiplerinin (Çin, Rusya, İran veya Güney Kore, Pakistan ve kendi dost ve müttefikleri) alternatif bir ekonomik para ve küresel rezerv para sistemi kurmak istedikleri açık çünkü ABD, Avrupa ve diğerlerinin uygulayabileceği yaptırımlardan endişe duyuyorlar. Çin’in 1 trilyon dolarlık rezervi var. Bu nedenle Çin yuanını ABD dolarına alternatif para olarak önerme yönünde hareket edecekler ve yavaş yavaş tek kutuplu bir sistemden iki kutuplu bir küresel rezerv para sistemine geçeceğiz.” dedi.

Roubini bu sürecin bir gecede gerçekleşmeyeceğini, ancak nihai sonucun küresel büyümeyi yavaşlatacağını ve mal üretmenin maliyetini arttıracağını belirterek şunları söyledi:

Serbest ticaretten güvenli ticarete, offshoring’den friend-shoring’e, just-in-time tedarik zincirlerinden just-in-case’e geçtik. Bunlar maliyetli, küresel büyümeyi kısıtlayan ve üretim maliyetini artıran şeyler. Bu, hala çok büyük özel ve kamu borç stoklarımız varken, kendi ikiz mali ve cari açığımızın daha az finanse edilmesi anlamına geliyor. Çok yüksek özel ve kamu borç oranlarına sahip olmamız durumu ABD’nin kredi maliyetini artırabilir.

Kripto para dünyasında birçok önemli isim de Roubini’nin işaret ettiği iki kutuplu küresel rezerv para sisteminin yaklaşmakta olduğu, hatta iki kutuplu küresel rezerv para sistemine geçiş dönemine girildiğine inanıyor. Onlara göre böyle bir ihtimalin konuşuluyor olması bile ABD dolarını zayıflatacak, Bitcoin (BTC) ve birçok altcoin‘i güçlendirecek bir ortamın hazırlanmasını sağlıyor.

Bankacılık Krizi Henüz Sona Ermiş Değil

ABD’de patlak veren bankacılık krizine de değinen Roubini, krizin henüz sona ermediğini ve ufukta resesyonun göründüğünü söyledi

Bence ciddi bankacılık stresi açısından en kötüsü hala önümüzde ve tabii ki bu kredi sıkışıklığı ekonomik büyümeyi önemli ölçüde azaltacak. KOBİ’lere borç veriyorlar, hane halkına borç veriyorlar, ticari ve konut amaçlı gayrimenkullere borç veriyorlar. Kredi sıkışıklığı ABD ekonomisini bu yılın sonlarına doğru resesyona sürükleyecek.

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