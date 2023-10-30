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ABD Başkanı Joe Biden’dan ‘Yapay Zeka’ Kararnamesi

Özet

  • Beyaz Saray, yapay zeka şirketlerine bir dizi yeni yükümlülük getiren bir kararname yayımladı.
  • Yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler ile birlikte şirketler, geliştirdikleri yapay zeka teknolojilerine ilişkin test sonuçlarını ABD hükümeti ile paylaşacak.
  • Ayrıca Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü de yapay zeka teknolojilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla standartlaştırılmış testler ve araçlar geliştirecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
20:30
30 Ekim 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yapay zeka teknolojileri geliştiren şirketlere bir dizi yeni standart getiren kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada yapay zeka şirketlerine yönelik yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemelere ilişkin detaylara yer verildi. Yeni düzenlemeler ile artık şirketler, geliştirdikleri teknolojilere ilişkin test sonuçlarını ve kritik bilgileri ABD hükümeti ile paylaşacak.

Beyaz Saray, ‘Yapay Zeka’ Kararnamesini Yayımladı

Son aylarda birçok ülkenin yetkili kurumu, yapay zeka teknolojilerine yönelik gerekli yasal çerçeveyi oluşturabilmek adına yoğun çalışmalar yürütmeye başladı. Bu süreçte kamuoyunda yapay zeka teknolojilerinin potansiyel olarak çeşitli riskler doğurabileceğine yönelik tartışmalar gündeme geldi.

Yapay zeka teknolojilerine ilişkin tartışmalar devam ederken birçok ülke de konuya ilişkin gerekli önlemleri almak adına somut adımlar attı. Birleşik Krallık, Kasım ayında düzenlenmesi planlanan yapay zeka güvenliği zirvesine ev sahipliği yapmak için hazırlıklara başladı. Birleşik Krallık’ın ev sahipliği yapacağı zirvede yapay zeka teknolojilerinin potansiyel risklerinin değerlendirileceği ifade edildi.

Öte yandan yapay zeka regülasyonlarına ilişkin bir önemli gelişme de gün içerisinde ABD’de yaşandı. ABD Başkanı Joe Biden, yapay zeka teknolojileri geliştiren şirketlere bir dizi yeni standart getiren kararnameyi imzaladı.

Yapay Zeka Şirketleri İçin Bir Dizi Yeni Standart Geliyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik bir dizi yeni standart getiren kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada yürürlüğe girecek yeni düzenlemeleri ilişkin detaylara yer verildi.

Yeni düzenlemeler ile yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketler, geliştirdikleri teknolojilere ilişkin test sonuçlarını ve kritik bilgileri ABD hükümeti ile paylaşacak. Ayrıca Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, yapay zeka teknolojilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla standartlaştırılmış testler ve araçlar geliştirecek.

Yapay zeka teknolojileri kullanılarak yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine ve siber güvenlik tehditlerine ilişkin bir dizi yeni önlem alınacak. Ek olarak yapay zeka ile oluşturulan içeriklerin tespit edilmesi için de uygulamalar geliştirilecek.

 

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