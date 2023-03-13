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  •   ABD Başkanı Biden Son Dakika Açıklamaları Yapıyor! Kripto Paralar Hareketlendi!

ABD Başkanı Biden Son Dakika Açıklamaları Yapıyor! Kripto Paralar Hareketlendi!

Son 3-4 yılda küresel piyasalarda görmediğimiz bir bu kalmıştı. Kripto para yatırımcıları heyecanla Biden tarafından yapılan açıklamaları izliyor.
16:05
13 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son birkaç gündür yaşananlar ortalama bir insanın ömrün boyunca sık göremeyeceği şeyler. Fakat bunlar oluyor. Küresel pandemi, Rusya savaşı, küresel enflasyon, enerji krizi, kuraklık derken şimdi de 2008 yılından sonraki en büyük banka iflasını görüyoruz. Kriptonun kendine özgü sorunları da hesaba katarsak son 3 yılda yaşadıklarımız gerçekten şaşırtıcıydı.

Biden Konuşuyor

ABD Başkanı Biden ülkedeki şimdilik 3 bankanın iflasına neden olan sorunlarla alakalı açıklamalar yapıyor. Kripto para yatırımcıları bu açıklamaları yakından izleyecek ve ABD’de saat şu an 09:00, peki Biden neler söylüyor? Anlık olarak gelen yeni açıklamaları buradan paylaşıyor olacağız. Şimdilik Fed’in bu ay faiz artışı “yapmama” ihtimali ağır basıyor ve kaosun büyümemesi için faizlerde duraklama hatta indirim döneminin başlayacağı beklentisi de artıyor. Eğer Fed bunu yaparsa risk piyasalarında ciddi bir rahatlama görürüz ancak enflasyondaki artış da önü alınamaz şekilde devam eder. Yani yukarıda bıyık aşağıda sakal ve Powell’ın işi son derece zor.

  • Biden konuşmaya başladı
  • Kongre ve düzenleyicilerden banka kurallarını güçlendirmelerini isteyeceğim.
  • Yönetimin hızlı hareket etmesi Amerikalılara ABD Bankacılık sisteminin güvende olduğuna dair güven vermeli.
  • Bununla yetinmeyeceğiz, ne gerekiyorsa yapacağız.

Biden tarafından yapılan açıklamalar birkaç dakika sürdü ve özetle ABD Başkanı ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Soru almadı ve konuşması bittikten sonra oradan ayrıldı. Biden’ın gereken adımlar atılacak açıklamasının ardından Bitcoin fiyatı yeniden 22.250 doların üzerinde çıktı.

Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?

ABD hisse senedi piyasaları saat 16:30’da açılacak ve hisse senedi yatırımcılarının zararlarının karşılanmayacağına dair yapılan açıklamaların sonuçlarını bugün göreceğiz. Özellikle riskli bankalara ait hisse senetlerinde satışların bugün de devam etmesinden endişeleniyor. Bu durum ABD endekslerini aşağıya çektiği gibi Bitcoin’in korelasyonu nedeniyle kriptoyu da olumsuz etkileyebilir.

Şimdilik Powell ve Fed üyelerinin “ayağımızı artık gazdan çekmenin zamanı geldi” açıklamalarını görmemiz gerekiyor. Bu kaos ortamında Fed eğer enflasyonla mücadele için 50bp artış yaparsa çok daha büyük bir çöküşü tetikleyebilir. Şimdilik piyasadaki iyimserli artsa da Powell henüz konuşmadığı için yatırımcıların temkinli olmasında fayda var.

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