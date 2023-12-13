ABD Başkan Adayı Dean Philips’ten Kripto Yorumu: Biden ve Trump Doğru Kişiler Değil

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nin 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat adaylığı için Joe Biden’a karşı yarışan Dean Phillips, şu dönemde Kongre’de kripto varlıkları anlayan çok az kişi olduğunu söyledi. New Hampshire’da 11 Aralık’ta düzenlenen Kripto Başkanlık Forumu’nda konuşan Phillips, finansal teknoloji ve kripto para hakkında her şeyi bilmediğini itiraf etti.

Başkan Adayından Kripto Yorumu

Dean Phillips; ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump’ı kripto piyasasına yönelik tutumlarından dolayı eleştirdi. ABD’li milletvekili; Cumhuriyetçi Vivek Ramaswamy ve Asa Hutchinson’dan sonra New Hampshire’daki kalabalığa hitap eden üçüncü başkan adayı oldu. Phillips, kripto piyasasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu ve konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda ABD başkanlığı için hem solda hem de sağda önde gelen iki aday kesinlikle bunu anlayacak, bizi buna hazırlayacak, bunu öngörecek ve bizi gelecek yüzyıla taşıyacak konumda değiller. Joe Biden ve Donald Trump, kendi yaşlarında ve yaşam evrelerinde bizi ileriye götürecek doğru insanlar değiller.”

Phillips, Bitcoin ya da NFT gibi kripto varlıklara hiçbir zaman şahsen yatırım yapmadığını açıkladı ve sahip olabileceği potansiyel yatırımların kör bir bakış açısı ile olacağını ekledi. Bu konuda başkan adayı bir milletvekili olarak rolündeki çıkar çatışmalarını gerekçe gösterdi.

ABD Başkanları ve Kripto Piyasası

Kongre üyeleri, kripto para birimleri de dahil olmak üzere yatırımlarını açıklamak zorundadır ancak dosyalamayı geciktiren milletvekilleri için bu konuda önemli bir yaptırım yoktur. Kripto Başkanlık Forumu’nda konuşan tüm başkan adayları birçok ankete göre sırasıyla Başkan Biden ve Trump’a çift haneden fazla fark atıyor.

Ramaswamy, kripto varlıklar konusunda en açık sözlü Cumhuriyetçilerden biri oldu ve Kasım ayında Kuzey Amerika Blockchain Zirvesi’nde kripto odaklı bir politika platformu yayınladı. Trump’ın kampanyası kripto varlık alanının yönlerini araştırırken ve Trump kendi NFT serisini satarken eski başkan kripto para birimi hakkında nadiren kamuya açık bir şekilde konuştu.

Başkan Biden ise 2022 yılında kripto varlıklar için yasal düzenleyici bir çerçeve oluşturmak üzere bir idari emir yayınladı. Biden yönetimi altında, Adalet Bakanlığı yetkilileri eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, eski Binance CEO’su Changpeng Zhao ve eski Celsius CEO’su Alex Mashinsky’yi suçlamıştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.