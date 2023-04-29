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  •   ABD Bankaları Kripto Yüzünden Mi Çöktü? İtiraflar Başladı, Suçlu Belli Oldu!

ABD Bankaları Kripto Yüzünden Mi Çöktü? İtiraflar Başladı, Suçlu Belli Oldu!

Kripto paralar suçlu mu? Mart ayında siyasiler kripto paraları hedef tahtasına oturtmuştu.
01:50
29 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Gensler dahil birçok ABD’li yetkilinin ima veya iddiaları bu yöndeydi. Özellikle kripto karşıtı siyasiler bunu savundu. Peki Amerika’da bankalar gerçekten kripto paralarla ilişkisi sebebiyle mi battı? Bunun cevabını banka iflaslarının ardından hazırlanan raporlarda bulabiliriz. Bugün iki ABD’li kurum iflasları ele alan raporlarını yayınladı.

ABD Banka İflasları

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki banka düzenleyicileri, Mart ayında yaşanan banka iflaslarının ardından iç gözlemden itiraflara yöneldi. New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) Signature Bank’ın denetimine ilişkin iç denetim raporunu birkaç saat önce yayınladı. ABD Federal Rezerv Kurulu da Silicon Valley Bank hakkındaki incelemesini yayınladı. İkinci raporu zaten detaylarıyla paylaşmıştık. SVB konusunda Fed eksikliğini kabul etti. Denetimlerin daha kapsamlı ve sıkı olması gerektiği konusunda özeleştirisini yaptı.

“Silicon Valley Bank’taki denetim yaklaşımı fazla müzakereciydi ve uzlaşı odaklı bir ortamda destekleyici kanıtların sürekli olarak toplanmasına odaklanmıştı.”

Ekonomik Büyüme, Düzenleyici Rahatlama ve Tüketiciyi Koruma Yasası’nın (EGRRCPA) 2019’da kabul edilmesiyle gelen düzenleyici gevşeme, SVB de dahil olmak üzere birçok büyük bankanın düzenlenmesinde “uyarlama yaklaşımına” yol açtı. Rapora göre, denetim politikası aynı zamanda yasal sürece daha fazla vurgu yapmak için değiştirildi ve düzenleyici eylem yavaşlatıldı. Bu yasa nedeniyle Trump’ı suçlayan Demokratlar aslında iflaslara kripto paraların neden olmadığını da bir açıdan kabul ediyor.

Signature Bank Neden İflas Etti?

NYDFS, kripto dostu Signature Bank’ın da kapanmadan hemen önceki yıllarda hızlı bir büyüme yaşadığını kaydetti. SVB gibi, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından sigortalanmayan mevduat oranı da oldukça yüksekti. New York düzenleyicileri, “Banka’nın büyümesi, risk kontrol çerçevesinin gelişimini geride bıraktı” diye yazdı. Signature Bank’ta 2018 ve 2019’daki yıllık incelemelerde risk yönetimi sorunları tespit edildi, ancak bunlar yalnızca kısmen ele alındı.

“İç personel kısıtlamaları DFS’nin incelemelerde yeterli personel bulundurma kabiliyetini sınırladı. DFS’nin iç süreçleri, müfettişlerin düzenleyici kaygıları veya bir bankanın bulguları zamanında düzeltmediği durumları ne zaman gündeme getirmesi gerektiğine dair daha net yönergelere ihtiyaç duymaktadır.”

Buna ek olarak, NYDFS içindeki inceleme sürecinin mekanizmaları “hantal” ve hedef tarihlerden yoksundu. Özetle sorun NYDFS ve Fed’in işini düzgün yapamayışıydı. Bu tıpkı yarı kurumsal bir şirkette ihmal edilen ancak soruna neden olan işlerin kimse tarafından üstlenilmemesine benziyor. ABD’nin en itibarlı iki kurumu yapması gereken işi tam olarak yapamadığı için kendini suçluyor. Peki aylardır kripto paraları hedef alan Demokratların amacı neydi? Kusurları örtmek mi? Neyse ki tüm bu sorunlara rağmen ABD’li kurumlar kusurlarını itiraf noktasında erdemli davranıyor ve kriptoyu suçlamıyor.

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