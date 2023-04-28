Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Sıcak Gelişme: Fed, Silicon Valley Bank Raporunu Yayınladı! 4 Temel Sorun Vardı!

Sıcak Gelişme: Fed, Silicon Valley Bank Raporunu Yayınladı! 4 Temel Sorun Vardı!

Fed, Mart ayında büyük bir kaosa neden olan bankacılık çöküşünü ele alıyor. SVB iflasının arka planı neydi?
18:37
28 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarını da önemli ölçüde etkileyen bankacılık krizi Mart ayına damgasını vurmuştu. Fed bu konuda önemli bir inceleme başlattı ve Silicon Valley Bank çöküşüne ilişkin değerlendirmesini tamamladı. Peki SVB neden çöktü?

Silicon Valley Bank Raporu

Federal Rezerv Kurulu bugün Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael S. Barr tarafından yürütülen Silicon Valley Bank’ın denetim ve düzenlemesine ilişkin incelemenin sonuçlarını açıkladı. İnceleme, bankanın başarısızlığının nedenlerine ilişkin dört temel çıkarım ortaya koyuyor;

  • Silicon Valley Bank’ın yönetim kurulu ve yönetimi risklerini yönetmekte başarısız oldu.
  • Federal Rezerv denetçileri, Silicon Valley Bank’ın büyüklüğü ve karmaşıklığı arttıkça güvenlik açıklarının kapsamını endişe verici olarak tanımladı.
  • Denetçiler güvenlik açıklarını tespit ettiklerinde, Silicon Valley Bank’ın bu sorunları yeterince hızlı bir şekilde çözmesini sağlamak için yeterli adımları atmadılar.
  • Kurul’un Ekonomik Büyüme, Düzenleyici Rahatlama ve Tüketicinin Korunması Yasası’na yanıt olarak benimsediği uyarlama yaklaşımı ve denetim politikasının duruşundaki değişim, standartları düşürerek, karmaşıklığı artırarak ve daha az iddialı bir denetim yaklaşımını teşvik ederek etkili denetimi engellemiştir.

Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr şunları söyledi;

“Silicon Valley Bank’ın başarısızlığının ardından, öğrendiklerimiz temelinde Federal Rezerv’in denetim ve düzenlemelerini güçlendirmeliyiz. Bu inceleme bu sürecin ilk adımını temsil ediyor; Federal Rezerv’in denetimi ve düzenlemesinin rolü de dahil olmak üzere bankanın başarısızlığına yol açan koşullara korkusuzca bakan bir öz değerlendirme.”

ABD Bankacılık Krizi

Rapor, banka yönetimini ve bankanın başarısızlığını çevreleyen denetim ve düzenleme konularını ayrıntılı olarak tartışmaktadır. Rapor, Silicon Valley Bank’ın yakın denetim geçmişini ele almakta ve denetim mektupları, inceleme sonuçları ve denetim uyarıları gibi bankanın gizli denetim bilgilerini içeren iki düzineden fazla belgeyi içermektedir. Bu rapor SVB ve diğer başarısız bankaların sorunlarına ışık tuttuğu için son derece önemli.

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell konuyla ilgili şunları söyledi;

“Başkan Yardımcısı Barr’ın Federal Rezerv denetimine ilişkin bu kapsamlı ve öz eleştiriye sahip raporunu memnuniyetle karşılıyorum. Barr’ın kurallarımız ve denetim uygulamalarımıza yönelik tavsiyelerine katılıyor ve destekliyorum; bu tavsiyelerin daha güçlü ve daha dirençli bir bankacılık sistemine yol açacağından eminim.”

Rapor ve belgeler, bankanın hızlı büyümesinin yanı sıra Federal Rezerv denetçilerinin bankanın zayıflıklarını tespit etmede ve bankayı bunları düzeltmeye zorlamada karşılaştıkları zorlukları detaylandırıyor. İflas ettiği sırada Silicon Valley Bank’ın 31 adet ele alınmamış güvenlik ve denetim uyarısı bulunuyordu; bu sayı emsal bankaların ortalama üç katıydı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Mastercard’dan Ortaklık Açıklaması: Kriptoya Önem Verdiğimiz İçin 4 Şirketle Ortaklık Kuruyoruz!
Mastercard’dan Ortaklık Açıklaması: Kriptoya Önem Verdiğimiz İçin 4 Şirketle Ortaklık Kuruyoruz!
Dmitry Medvedev Euro’yu Hedef Aldı: Çöküşü Diğer Para Birimlerine Yarayacak!
Dmitry Medvedev Euro’yu Hedef Aldı: Çöküşü Diğer Para Birimlerine Yarayacak!
Fed Öncesi Son Kritik Veriler Geldi! Bitcoin, Altın, Kripto Yorumları!
Fed Öncesi Son Kritik Veriler Geldi! Bitcoin, Altın, Kripto Yorumları!
Bitcoin ve Altcoin’ler Fed Faiz Kararını Bekliyor! Ne Olacak?
Bitcoin ve Altcoin’ler Fed Faiz Kararını Bekliyor! Ne Olacak?
1.4 Trilyon Dolarlık Dev Son Noktayı Koydu: Artık Onu Destekliyoruz! Bakın Hangi Altcoin’leri İlgilendiriyor!
1.4 Trilyon Dolarlık Dev Son Noktayı Koydu: Artık Onu Destekliyoruz! Bakın Hangi Altcoin’leri İlgilendiriyor!
Yuan, ABD Dolarını Geçti! Resmi Verilere Göre Bir İlk Gerçekleşti! Doların Hakimiyeti Bitiyor Mu?
Yuan, ABD Dolarını Geçti! Resmi Verilere Göre Bir İlk Gerçekleşti! Doların Hakimiyeti Bitiyor Mu?
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Sıfırları Karıştırmadınız! Bitcoin Tam Yüzde 320.000 Daha İyi Performans Gösterdi! Dünya Devleri Düşünceli!
Sıfırları Karıştırmadınız! Bitcoin Tam Yüzde 320.000 Daha İyi Performans Gösterdi! Dünya Devleri Düşünceli!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kemerlerinizi Bağlayın, Bu Altcoin’deki Yükselişi Kaçırmayın! Son 2 Ayın En Yüksek Seviyesi İçin Hazırlanıyor!
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023