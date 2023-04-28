Fed, Mart ayında büyük bir kaosa neden olan bankacılık çöküşünü ele alıyor. SVB iflasının arka planı neydi?

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Kripto para piyasalarını da önemli ölçüde etkileyen bankacılık krizi Mart ayına damgasını vurmuştu. Fed bu konuda önemli bir inceleme başlattı ve Silicon Valley Bank çöküşüne ilişkin değerlendirmesini tamamladı. Peki SVB neden çöktü?

Silicon Valley Bank Raporu

Federal Rezerv Kurulu bugün Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael S. Barr tarafından yürütülen Silicon Valley Bank’ın denetim ve düzenlemesine ilişkin incelemenin sonuçlarını açıkladı. İnceleme, bankanın başarısızlığının nedenlerine ilişkin dört temel çıkarım ortaya koyuyor;

Silicon Valley Bank’ın yönetim kurulu ve yönetimi risklerini yönetmekte başarısız oldu.

Federal Rezerv denetçileri, Silicon Valley Bank’ın büyüklüğü ve karmaşıklığı arttıkça güvenlik açıklarının kapsamını endişe verici olarak tanımladı.

denetçileri, Silicon Valley Bank’ın büyüklüğü ve karmaşıklığı arttıkça güvenlik açıklarının kapsamını endişe verici olarak tanımladı. Denetçiler güvenlik açıklarını tespit ettiklerinde, Silicon Valley Bank’ın bu sorunları yeterince hızlı bir şekilde çözmesini sağlamak için yeterli adımları atmadılar.

Kurul’un Ekonomik Büyüme, Düzenleyici Rahatlama ve Tüketicinin Korunması Yasası’na yanıt olarak benimsediği uyarlama yaklaşımı ve denetim politikasının duruşundaki değişim, standartları düşürerek, karmaşıklığı artırarak ve daha az iddialı bir denetim yaklaşımını teşvik ederek etkili denetimi engellemiştir.

Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr şunları söyledi;

“Silicon Valley Bank’ın başarısızlığının ardından, öğrendiklerimiz temelinde Federal Rezerv’in denetim ve düzenlemelerini güçlendirmeliyiz. Bu inceleme bu sürecin ilk adımını temsil ediyor; Federal Rezerv’in denetimi ve düzenlemesinin rolü de dahil olmak üzere bankanın başarısızlığına yol açan koşullara korkusuzca bakan bir öz değerlendirme.”

ABD Bankacılık Krizi

Rapor, banka yönetimini ve bankanın başarısızlığını çevreleyen denetim ve düzenleme konularını ayrıntılı olarak tartışmaktadır. Rapor, Silicon Valley Bank’ın yakın denetim geçmişini ele almakta ve denetim mektupları, inceleme sonuçları ve denetim uyarıları gibi bankanın gizli denetim bilgilerini içeren iki düzineden fazla belgeyi içermektedir. Bu rapor SVB ve diğer başarısız bankaların sorunlarına ışık tuttuğu için son derece önemli.

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell konuyla ilgili şunları söyledi;

“Başkan Yardımcısı Barr’ın Federal Rezerv denetimine ilişkin bu kapsamlı ve öz eleştiriye sahip raporunu memnuniyetle karşılıyorum. Barr’ın kurallarımız ve denetim uygulamalarımıza yönelik tavsiyelerine katılıyor ve destekliyorum; bu tavsiyelerin daha güçlü ve daha dirençli bir bankacılık sistemine yol açacağından eminim.”

Rapor ve belgeler, bankanın hızlı büyümesinin yanı sıra Federal Rezerv denetçilerinin bankanın zayıflıklarını tespit etmede ve bankayı bunları düzeltmeye zorlamada karşılaştıkları zorlukları detaylandırıyor. İflas ettiği sırada Silicon Valley Bank’ın 31 adet ele alınmamış güvenlik ve denetim uyarısı bulunuyordu; bu sayı emsal bankaların ortalama üç katıydı.