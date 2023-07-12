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Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), stabil kripto para birimi ihraççılarını bir yıl sonra yürürlüğe girecek olan düzenlemelere, tüketici korumasına ve risk yönetimine uymalarına yönelik bir çağrı yaptı. 12 Temmuz Çarşamba günü, Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), bundan bir yıl sonra yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemelere ilişkin bazı detayları paylaştı.

Avrupa Birliği, Kripto Düzenlemelerinde Yeni Aşamaya Geçti

Blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin seneler içerisinde daha geniş bir kullanım alanına sahip olması ve dünya çapında büyük bir popülariteye ulaşmasıyla birlikte ülkelerin mali düzenleyici kurumları da gerekli yasal düzenlemeleri yapmak adına harekete geçti. Bu bağlamda Avrupa Birliği, kripto varlık piyasaları düzenlemelerinde yeni bir aşamaya geçti ve 2024’te yürürlüğe girmesi beklenen MiCa mevzuatını onayladı. MiCa, Haziran ayında Avrupa Birliği’nin resmi gazetesinde de yayımlandı.

Öte yandan Avrupalı regülatörler stabil kripto para düzenlemeleri için de yoğun çalışmalar yürütmeye başladı ve kripto düzenlemelerinde önemli bir aşama kaydetti.

Avrupa Bankacılık Otoritesi’nden Stablecoin İhraççılarına Çağrı

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA: European Banking Authority), stabil kripto para birimi ihraççılarını bir yıl sonra yürürlüğe girecek olan düzenlemelere, tüketici korumasına ve risk yönetimine uymalarına yönelik bir çağrıda bulundu. Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), ortalama olarak 1 sene içerisinde yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemelere ilişkin bazı detayları paylaştı.

EBA, söz konusu açıklamanın daha sonraki bir aşamada potansiyel olarak yıkıcı ve keskin iş modeli ayarlamaları risklerini azaltmak, denetim yakınlaşmasını teşvik etmek ve tüketicilerin korunmasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlemelerin uygulanmasına yönelik zamanında hazırlık yapılmasını teşvik etmek amacıyla yapıldığını belirtti.

Ek olarak kripto para düzenlemelerinde bir başka gelişme daha yaşandı. AB’nin Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir dizi taslak kural belirledi. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesinin getireceği yeni düzenlemelerin ise 2025 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.