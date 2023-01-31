Varlıkların tokenize edilmesi hususu hem kullanıcılar hem de şirketler için büyük avantajlar içeriyor.

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Kripto paraların kurumsal ölçekte benimsenmesi muhtemelen bir sonraki boğa koşusunun temelini oluşturacak. Daha bugünden Amazon kendi NFT platformu üzerinde çalışmaya başladı ve trilyon dolarlık varlık yöneticileri müşterilerine kripto para yatırımı yapabilecekleri sistemleri kendi içlerinde oluşturuyor. Bugün ise bir ilk gerçekleşti.

MATIC Coin Haberleri

Hamilton Lane’in 2,1 milyar dolarlık amiral gemisi fonu, Securitize’ın Polygon (MATIC) ağındaki tokenizasyon platformundan yararlanarak kapılarını bireysel yatırımcılara açıyor. Yönetim ve gözetim altında 823,9 milyar dolarlık varlığa sahip önde gelen küresel bir yatırım şirketi olan Hamilton Lane, Equity Opportunities Fund V’in bir kısmını yeni bir Securitize besleyici fonu aracılığıyla bireysel yatırımcıların erişimine açılacak. Varlıkların tokenize edilmesi konusu son derece önemli ve önümüzdeki yıllarda bu alanda yeteneklerini geliştiren kripto projelerinin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Polygon şimdilik bunu başarmış gibi görünüyor.

Tokenlaştırılmış fon, bireylerin tarihsel olarak yüksek performans gösteren özel sermaye varlık sınıfına erişmeleri için bir yol sunuyor ve minimum yatırımlar ortalama 5 milyon dolardan sadece 20.000 dolara düşürüldü. Besleyici fon, Securitize tarafından en az 5 milyon dolarlık varlığa sahip nitelikli yatırımcılara sunuluyor ve bu yatırımcıların sayısı yalnızca ABD’de yaklaşık iki milyon. Securitize, tokenleştirme yoluyla özel sermaye de dahil olmak üzere alternatif yatırımlara erişimi demokratikleştiren öncü bir fintech platformudur.

Polygon Tokenize Varlıklar

Securitize ve Hamilton Lane birlikte önümüzdeki aylarda iki besleyici fon daha başlatmayı planlıyor. Bu adım Polygon ağı üzerinde daha fazla kurumsal fonun varlıklarını tokenize edilebileceği anlamına geliyor. Blockchain üzerinden dünyanın her yerindeki 8 milyar potansiyel müşteriye erişme imkanı oldukça önemlidir. Benzer hamlelerin emlak, vasıta, devlet tahvilleri ve daha birçok alanda atılması bekleniyor.

Securitize kurucu ortağı ve CEO’su Carlos Domingo yaptığı açıklamada şunları söyledi;