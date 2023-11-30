Cardano (ADA)

6’da 6 Oldu! İlk 10 Kripto Para Arasında, Peki Fiyat Katlanacak Mı?

Özet

  • ADA Coin fiyatı 0,35 dolarlık direnci açtı.
  • Son 0,41 dolar zirvesinin ardından geri çekilen fiyat haftalık grafikte yükseliş sinyalleri gönderiyor.
  • Bitcoin fiyatı 38.000 dolara yakın seyrediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

2021 yılında etkileyici bir yükseliş yaşasa da son 2 yılda ciddi anlamda yıprandı. Peki popüler kripto için sıradaki şey ne? Akıllı sözleşme yetenekleri kazandıktan sonra Cardano beklenen ölçüde ilgi görmedi. Haskell dilinin zorluğu ve daha birçok olumsuzluk bunu tetikledi. Üstelik çok fazla rakibi de bu sürede piyasaya çıktı. Fakat durum sanıldığı kadar kötü olmayabilir.

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Cardano (ADA) Coin YorumADA Coin Fiyat Tahmini

Cardano (ADA) Coin Yorum

16 Ekim tarihinden bu yana haftalık grafikte istikrarlı biçimde artan fiyat art arda 6 haftayı yeşil kapattı. ADA fiyatındaki artış kısa süre önce 0,41 dolarda yerel zirveye ulaşmasını sağladı ancak bir yıldan uzun süredir devam eden uzun vadeli aralıktan kurtulamadı. Aceleci kar satışları ve BTC direnç testlerinin ardından gördüğümüz dalgalanmalar bunları tetikledi.

RSI artıyor ve BTC bir miktar geri çekilmesine rağmen fiyat devasa kayıplar yaşamadı. Ayrıca RLinda isimli kripto para analisti uzun vadeli direnç çizgisinin aşılması nedeniyle düşüş döneminin ADA Coin için geride kaldığını savunuyor.

CryptoBusy ise uzun vadeli aralıktan kopuşu heyecanla bekliyor. Eğer önümüzdeki ay bunu başarabilirse çok daha ciddi kazanımlar elde edilebilir. Analist son değerlendirmesinde şunları söyledi;

“Bu fiyat seviyesi 2000 günden fazla bir süredir destek ve direnç bölgeleri arasında gidip geliyor. Ve ADA’nın fiyatının şu anda yükselmemesinin teknik nedenlerinden sadece biri. Fiyat bu direnci kırarsa, yukarı yönde büyük bir hareket görebiliriz!”

BigChonis takma adıyla bilinen analist de benzer şeyler söyleyerek onu destekledi.

ADA Coin Fiyat Tahmini

Haftalık grafikteki okumalar fiyat için olumlu. RSI destekleyici ve BTC fiyatının 37.800 doları koruması güzel bir durum. Üstelik 2024 yılında birçok pozitif gelişmenin yaşanması bekleniyor. Bunun da etkisiyle yeni yıla yaklaşırken yatırımcıların risk iştahının arttığına şahit olabiliriz.

ADA Coin yatırımcılarının en büyük kazanımı 0,35 dolarlık direnç bölgesinin geri alınmasıydı. Önemli direnç bölgesinin korunuyor olması yükseliş hissiyatını besliyor. RSI’da oluşmaya başlayan yükseliş sapması da yukarı yönlü hareketi destekliyor.

Eğer beklenen şey olursa (BTC de hızlı bir kayıp dalgası başlatmazsa) 0,45 dolar ve ardından 0,47 bölgesi aşılabilir. Tersi senaryoda direnç altı kapanışlar 0,3 dolara düşüşü tetikleyebilir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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