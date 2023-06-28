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Monero (XMR) Artar Mı?

Monero (XMR) fiyatı, 10 Haziran’daki yılın en düşük seviyesine (diğerleri gibi) ulaştıktan sonra önemli ölçüde toparlandı. Boğalar güçlü kalmaya devam ediyor ve kazanımlar iade edilmedi. Kısa ve orta vadede XMR Coin için yükselişin devam edebileceğini gösteren bazı önemli sinyaller var. Eğer Bitcoin fiyatı da 30.000 dolar üstünde tutunursa bu yatırımcılara daha fazla kazanç getirebilir.

XMR için haftalık zaman dilimi analizi, fiyatın 5-12 Haziran haftasında 130 dolarlık yatay destek alanından sıçramasından bu yana önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Bu hafta, fiyat 665 gündür yerinde olan uzun vadeli azalan direnç çizgisinden çıkıyor. Böyle uzun vadeli bir yapıdan kopuş, önceki düzeltmenin tamamlandığını gösterir. Ancak, XMR fiyatı henüz bu direnç çizgisinin üzerinde bir kapanış yapamadı. XMR Coin yatırımcıları buna rağmen “oh be” dedi ve alımlarını hızlandırdı.

XMR Coin Yorum

Haftalık zaman dilimi okumaları hala belirsiz olsa da, günlük zaman dilimi kararlı bir şekilde yükseliş görünümü sağlıyor. Bunun birkaç nedeni var. İlk olarak, XMR fiyatı 10 Haziran’daki yılın en düşük seviyesinden bu yana hızla artmıştır. Şimdiye kadar fiyat, herhangi bir geri çekilme yaşamadan %34 oranında arttı. İkinci olarak, Monero’nun fiyatı 29 Ocak’tan bu yana devam eden kısa vadeli alçalan direnç çizgisinden çıktı. Bu, kısa vadeli düzeltmenin tamamlandığının bir işaretidir. Ayrıca, XMR fiyatının 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesinin üzerine 164 dolardan hareket etmesiyle de destekleniyor.

Eğer beklendiği gibi fiyat artmaya devam ederse XMR Coin 260 dolara tırmanabilir. Bu yükseliş tahminine rağmen 164 dolar altında kapanış 140 dolar bölgesinin testi ve kırılması ihtimalini masaya getirecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.