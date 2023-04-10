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6,6 Dolara Kadar Çıkabilir! İlk 15’teki Altcoin Devi Ara Ralliyi Başlatacak Mı?

Popüler altcoin için sırada ne var? Bu iki aralık sayesinde volatilite size kazanç getirebilir.
11:52
10 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları volatilitenin yeniden artacağı bir haftaya başladı. Bazı altcoinler ise buna hazırlanıyor. Bitcoin yeni haftaya 28.000 doların üstünde başladı ve gelecek verilere dair iyimserlik risk iştahını yeniden artırmaya başlıyor. Davaların korkusu zayıfladı. Peki hangi altcoin kritik seviyeyi hedefleyebilir.

Polkadot (DOT)

Evet, 2022 sonunda SEC ile anlaştığını ve menkul kıymet olmadığını iddia veya tahmin eden Polkadot bir süredir negatif performans gösteriyor. Çünkü SEC Başkanı Gensler tüm altcoinleri menkul kıymet olarak sınıflandırdı. Bu onun şahsi görüşü olsa da kripto para yatırımcılarını tedirgin ediyor. DOT örneğinde Gensler’ın onu yalanlaması Şubat ayından bu yana fiyatı negatif etkiledi. Fakat şimdilik toparlanma sinyalleri geliyor.

Yazı hazırlandığı sırada 6,18 dolardan alıcı bulan DOT Coin bugünkü BTC yükselişinden payına düşeni aldı. Ancak yine de kümülatif hacim 30 milyar doların altında ve düşük hacimli hareketlere karşı yatırımcılar temkinli olmalı. Üstelik Bitcoin hakimiyeti yeniden toparlanıyor. Geçtiğimiz dört hafta boyunca Polkadot 5,8- 6,6 dolar aralığında işlem gördü. Beşinci haftaya girerken, Bitcoin önceki haftalara nispeten yatay seyrini sürdürdü. Yatay piyasalar da fırsatlar sunar, dip ve tepe aralıkları izleyen yatırımcılar için bu hafta artacak volatilite “kazanç” anlamına gelebilir.

DOT Coin Yorum

Eğer Bitcoin 28.300 dolar üzerinde kalıcılık elde ederse DOT aralığın üst sınırı olan 6,6 doları hedefleyebilir. Ancak boğalar, düşüş eğilimini azaltmak için 6,2 dolar ve EMA şeridinin orta aralığının üzerine çıkmalıdır. Kuzeye doğru 7,0 ve 7,4 dolar hedefleri önemli direnç seviyeleridir. Bu arada, RSI 40 ve 60 seviyeleri arasında dalgalanarak son birkaç hafta içinde eşit satış ve alım baskısını yineledi. Benzer şekilde, OBV (On Balance) de aynı dönemde dalgalanarak son birkaç haftadır dalgalanan talebi teyit etti.

Fonlama oranı 13 Mart’tan bu yana ağırlıklı olarak pozitif seyretmektedir. Öte yandan geliştirme faaliyetleri 22 Mart’ta zirve yaptıktan sonra düşüşe geçti ve bu da yatırımcıların güvenini ve token’ın değerini azaltabilir. Fakat Bitcoin fiyatındaki son yükseliş bunu da dengeleyebilir. 12 Nisan tarihinde açıklanacak enflasyon verisinin beklenti dahilinde düşmesi gerekiyor. Öncü göstergelere göre büyük ihtimalle açıklanacak rakamlar beklenti dahilinde olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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