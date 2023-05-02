Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


6,5 Doların Altına Düşebilir! Alanında En Büyük Ama Bu Altcoin Tutunamıyor!

Alanında rakibinin olmayışı onu kurtaramıyor. Kripto paranın fiyatı daha da düşebilir.
23:00
2 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralar için fayda üretimi en önemli konuların başında gelir ancak bugünlerde tam tersi oluyor. PEPE isimli meme token devasa kazançlar elde ederken alanın en iyi altcoinleri satışlarla karşı karşıya geliyor. Bu da son ayı piyasasına rağmen spekülatif hareketlerden kazanç elde etmeyi uman yatırımcı grubunun halen azımsanmayacak seviyede olduğunu gösteriyor.

Chainlink (LINK)

Blockchain tabanlı Oracle çözümü alanında Chainlink tek ve bu alanda tekelleşmiş durumda. Alternatif çözümler olsa da bugün yatırımcılar tarafından kullanılan çoğu akıllı sözleşme fiyat beslemeleri konusunda ondan destek alıyor. Tüm bunlar harika ancak alanında tekel olması maalesef LINK Coin için devasa bir talep doğurmuyor. Son Stake havuzu adımı da LINK Tokeni orta vadede yukarı çekemedi.

Bitcoin fiyatı 29.000 doları hedefliyor ancak Fed toplantısı öncesinde yatırımcılar tedirgin. Üstelik kısa vadeli yatırımcıların kar alma savaşı dirençleri güçlendiriyor. Peki LINK Token özelinde son durum ne?

Chainlink (LINK) fiyatı, 18 Nisan’da 8,7 dolarlık 2023 zirvesine ulaştığından beri serbest düşüşte. On-chain veri analizi, düşüş eğiliminin altında yatan bazı nedenleri ve önümüzdeki haftalar için potansiyel fiyat hareketini özetlemektedir.

Altcoin Balina Hareketleri

Santiment tarafından sağlanan verilere göre Chainlink’in mevcut düşüş eğilimi, büyük yatırımcıların ağ üzerindeki satış eylemlerine bağlanabilir. Elinde 100.000 ila bir milyon token tutan grupta satışlar dikkat çekiyor. LINK fiyatı 17 Nisan’da zirveye ulaşmadan hemen önce bir satış çılgınlığı başlatan bu balina grubu 16 Nisan ve 2 Mayıs tarihleri arasında dört milyon token sattı.

Mevcut piyasa değerine göre, elden çıkardıkları tokenler 27 milyon dolar değerinde. Dahası, geçmiş veriler bu balina grubunun alım satımları doğru bir şekilde zamanlama becerisine sahip olduğunu göstermektedir. Bu model tekrarlanırsa, LINK sahipleri önümüzdeki günlerde daha fazla fiyat düşüşü bekleyebilir. Benzer şekilde ETH balinalarının da satışa yönelmesi bize iki ihtimal olduğunu söylüyor. Ya önceki yıllardaki gibi “sat ve tatile çık” durumu göreceğiz ya da deneyimli yatırımcılar makro cephede ciddi olayların fiyatı aşağı çekmesini bekliyor. Genelde Mayıs aylarında profesyonel kripto yatırımcıları varlıklarını satarak yaz aylarına risklerini temizlemiş olarak girer.

Chainlink, staker’lara sübvansiyonlu BUIDL hizmetleri, ödüller ve özel ürün teklifleri sunarak ağ katılımcılarını teşvik eder. Ancak, son haftalarda birçok kullanıcı LINK tokenlarını DeFi protokollerinden çıkardı. Akıllı Sözleşmelerdeki arz, bir tokenın sahiplerinin çeşitli DeFi protokollerinde kilitlediği toplam dolaşımdaki arzın yüzdesini izler. Bu oran azaldığında, borsalarda alınıp satılabilecek token arzında bir artış olduğunu gösterir.

Özetle 6,8 dolarlık destek bölgesi on-chain verilere göre eğer BTC cephesinde ciddi bir FOMO tetiklenmezse kırılacak gibi görünüyor. Sonraki güçlü destek 6,5 dolar seviyesinde ve buranın da kırıldığını görürsek 5,62 dolara doğru yeni bir dip oluşabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Bu Altcoin Dipte Olabilir! Büyük Etkinlikten Önce Talep Patlayabilir!
Bu Altcoin Dipte Olabilir! Büyük Etkinlikten Önce Talep Patlayabilir!
Düşüş Sinyali Mi Geldi? Balinalar Yarınlar Yokmuş Gibi Satıyor! 2021 Yılında Alınan Altcoin’ler Bile Borsaya Aktarıldı!
Düşüş Sinyali Mi Geldi? Balinalar Yarınlar Yokmuş Gibi Satıyor! 2021 Yılında Alınan Altcoin’ler Bile Borsaya Aktarıldı!
İlk 20’nin İçerisinde Bulunan Altcoin’de Düşüş Korkusu! Bir Anda Yüzde 10 Eriyebilir!
İlk 20’nin İçerisinde Bulunan Altcoin’de Düşüş Korkusu! Bir Anda Yüzde 10 Eriyebilir!
Chainlink (LINK) İçin Analistlerden Altın Değerinde 3 Madde! Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?
Chainlink (LINK) İçin Analistlerden Altın Değerinde 3 Madde! Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?
2020 Yılında Yüzde 1000 Artmıştı! Bu Altcoin’i Diğerlerinden Ayıran Ne? Tekrar Yükselecek Mi?
2020 Yılında Yüzde 1000 Artmıştı! Bu Altcoin’i Diğerlerinden Ayıran Ne? Tekrar Yükselecek Mi?
Artık Vakit Doldu! Bu Altcoin Ciddi Kazanç Getirebilir!
Artık Vakit Doldu! Bu Altcoin Ciddi Kazanç Getirebilir!
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Dev Altcoin Bomba Şimdi Patlattı! Amazon ve Meta ile Bağlantı Gelecek!
Dev Altcoin Bomba Şimdi Patlattı! Amazon ve Meta ile Bağlantı Gelecek!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023