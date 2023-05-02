Alanında rakibinin olmayışı onu kurtaramıyor. Kripto paranın fiyatı daha da düşebilir.

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Kripto paralar için fayda üretimi en önemli konuların başında gelir ancak bugünlerde tam tersi oluyor. PEPE isimli meme token devasa kazançlar elde ederken alanın en iyi altcoinleri satışlarla karşı karşıya geliyor. Bu da son ayı piyasasına rağmen spekülatif hareketlerden kazanç elde etmeyi uman yatırımcı grubunun halen azımsanmayacak seviyede olduğunu gösteriyor.

Chainlink (LINK)

Blockchain tabanlı Oracle çözümü alanında Chainlink tek ve bu alanda tekelleşmiş durumda. Alternatif çözümler olsa da bugün yatırımcılar tarafından kullanılan çoğu akıllı sözleşme fiyat beslemeleri konusunda ondan destek alıyor. Tüm bunlar harika ancak alanında tekel olması maalesef LINK Coin için devasa bir talep doğurmuyor. Son Stake havuzu adımı da LINK Tokeni orta vadede yukarı çekemedi.

Bitcoin fiyatı 29.000 doları hedefliyor ancak Fed toplantısı öncesinde yatırımcılar tedirgin. Üstelik kısa vadeli yatırımcıların kar alma savaşı dirençleri güçlendiriyor. Peki LINK Token özelinde son durum ne?

Chainlink (LINK) fiyatı, 18 Nisan’da 8,7 dolarlık 2023 zirvesine ulaştığından beri serbest düşüşte. On-chain veri analizi, düşüş eğiliminin altında yatan bazı nedenleri ve önümüzdeki haftalar için potansiyel fiyat hareketini özetlemektedir.

Altcoin Balina Hareketleri

Santiment tarafından sağlanan verilere göre Chainlink’in mevcut düşüş eğilimi, büyük yatırımcıların ağ üzerindeki satış eylemlerine bağlanabilir. Elinde 100.000 ila bir milyon token tutan grupta satışlar dikkat çekiyor. LINK fiyatı 17 Nisan’da zirveye ulaşmadan hemen önce bir satış çılgınlığı başlatan bu balina grubu 16 Nisan ve 2 Mayıs tarihleri arasında dört milyon token sattı.

Mevcut piyasa değerine göre, elden çıkardıkları tokenler 27 milyon dolar değerinde. Dahası, geçmiş veriler bu balina grubunun alım satımları doğru bir şekilde zamanlama becerisine sahip olduğunu göstermektedir. Bu model tekrarlanırsa, LINK sahipleri önümüzdeki günlerde daha fazla fiyat düşüşü bekleyebilir. Benzer şekilde ETH balinalarının da satışa yönelmesi bize iki ihtimal olduğunu söylüyor. Ya önceki yıllardaki gibi “sat ve tatile çık” durumu göreceğiz ya da deneyimli yatırımcılar makro cephede ciddi olayların fiyatı aşağı çekmesini bekliyor. Genelde Mayıs aylarında profesyonel kripto yatırımcıları varlıklarını satarak yaz aylarına risklerini temizlemiş olarak girer.

Chainlink, staker’lara sübvansiyonlu BUIDL hizmetleri, ödüller ve özel ürün teklifleri sunarak ağ katılımcılarını teşvik eder. Ancak, son haftalarda birçok kullanıcı LINK tokenlarını DeFi protokollerinden çıkardı. Akıllı Sözleşmelerdeki arz, bir tokenın sahiplerinin çeşitli DeFi protokollerinde kilitlediği toplam dolaşımdaki arzın yüzdesini izler. Bu oran azaldığında, borsalarda alınıp satılabilecek token arzında bir artış olduğunu gösterir.

Özetle 6,8 dolarlık destek bölgesi on-chain verilere göre eğer BTC cephesinde ciddi bir FOMO tetiklenmezse kırılacak gibi görünüyor. Sonraki güçlü destek 6,5 dolar seviyesinde ve buranın da kırıldığını görürsek 5,62 dolara doğru yeni bir dip oluşabilir.