520 Milyon Dolar ve Devam Ediyor! SOL, DOGE, AVAX, MATIC ve Diğerleri! Altcoin’ler Neden Diğer Borsalara Taşınıyor?

Bir dönemin en büyük kripto borsalarından olan FTX ve yan şirketi konumunda bulunan Alameda Research tarafından yakın bir zamanda yüklü miktarda kripto fonu taşındı. On-chain veri analiz firması Lookonchain tarafından sağlanan verilere göre, FTX ve Alameda Research’ün sahip olduğu token’ların 19’unu kapsayan işlemde 23,59 milyon dolar değerindeki kripto varlık çeşitli önde gelen kripto borsalarına taşındı. Bu büyük hareket son dört gün içinde gerçekleşti.

FTX Yatırımcılara Geri Ödeme Yapıyor

FTX ve Alameda Research borçlularına ödeme yapmaya devam ediyor. 24 Ekim’den tarihinden bu yana yatırımcılara geri ödeme yapmak üzere yaklaşık 550 milyon dolarlık kripto para hareket ettirildi. Geri ödeme talebini yerine getirebilmek adına taşınan varlıkların arasında 3.150 ETH (6,8 milyon dolar değerinde), 3,60 milyon CRV (2,48 milyon dolar), 33.388 AVAX (990.000 dolar) ve 50.282 LINK (848.000 dolar) içermektedir.

Ayrıca, transferde başka altcoin’ler de yer alıyordu. Bu altcoin’lerin toplam değeri yaklaşık olarak 6,07 milyon dolardı ve 14 diğer altcoin’i de içeriyordu. Taşınan diğer kripto paralar arasında PUNDIX, RSR, DOGE, BCH, AXS, MATIC, UNI, FXS, DOT, GMT, 1INCH ve SOL bulunuyordu.

FTX ve Alameda Research aktif olarak bu süreci sürdürmesi aslında daha geniş bir piyasa hareketinin parçası olarak görülüyor. Bu süreçte 74 farklı token’ı kapsayan ve toplamda yaklaşık 591 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir tutarı işaret eden kripto para özelinde işlem gerçekleştirilmiştir.

FTX, geçtiğimiz yılın Kasım ayındaki çöküşünün ardından yaptığı başvurulardan önce borsada tutulan alacaklı varlıkların %90’ına kadarını kurtarabilmek adına bir teklif sunmuştu. Geldiğimiz şu günde ise iflas sürecini denetleyen borçlular grubu, 16 Aralık 2023 tarihine kadar bir başvuru gerçekleştirecek ve bunu incelenmesi üzerine resmi olarak bir ABD İflas Mahkemesine sunacaklar.

FTX 2.0 İçin Revize Edilmiş Yeniden Yapılanma Planları

FTX içinde bulunduğumuz süreçte teminatsız alacaklıları tazmin etmeyi amaçlıyor ve bunun ardından yenilenmiş bir yüzle Aralık ayı ortasına kadar yeni bir planı açıklamaya hazırlanıyor. Daha da önemlisi bu plan, kripto borsasının gerçekleşen iflas işlemlerini çevreleyen artan faaliyetlerin ortasında sunulacak..

Sansasyonel isimler arasında yer alan ve kripto çevrelerince çok sevilmeyen ABD SEC Başkanı Gary Gensler, yenilenmiş bir FTX kripto borsası için potansiyel onay konusunda da imada bulundu.

Olası bir onay durumunda, yeni yönetimin geleceğinin yasal sınırlara bağlı kalması gerekeceğini belirtti. Gensler’in yorumları ise New York Menkul Kıymetler Borsası’nın eski başkanı Tom Farley’in, Sam Bankman-Fried tarafından kurulmuş ve iflas etmiş olan FTX’i satın almayı düşünebileceğini belirttiği raporlara yanıt olarak geldi.