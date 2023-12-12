44 Milyar Dolardan 24 Milyar Dolara! FTX – IRS Anlaşmazlığında Yeni Gelişme!

ABD İç Gelir Servisi (IRS) ile iflas eden kripto para borsası FTX arasındaki vergi anlaşmazlığı devam ediyor. FTX avukatları mahkemeye yaptıkları son başvuruda IRS’den önce 44 milyar dolar olarak belirlenen ancak daha sonra 24 milyar dolar olarak revize edilen ödenmemiş vergi borcunun nasıl hesapladığına yönelik bilgi sağlamasını talep etti.

FTX – IRS Anlaşmazlığı Devam Ediyor

FTX avukatları Delaware iflas mahkemesine yaptıkları son başvuruda, IRS’nin FTX‘e karşı iddiasını kanıtlaması ve ödenmesi gerektiği söylenen vergi tutarının nasıl hesaplandığını açıklamasını istedi. Bu hamle, IRS ile FTX arasında, iflas eden kripto para borsası ve iştiraklerinin ödenmemiş vergiler konusunda hükümete ne kadarlık bir veri borcu olduğu konusunda aylardır süren anlaşmazlığın bir parçası.

FTX, IRS’ye herhangi bir vergi borcu olmadığını iddia etse de vergi dairesi 24 milyar dolarlık bir borç çıkarıyor ki bu da kripto para borsasının şu anda alacaklıları tazmin etmek için sahip olduğu miktarın üç katından fazla. Avukatlar, FTX’in üç yıllık kısa ömrü boyunca hiçbir zaman temettü veya kazanç dağıtmadığını ve IRS’nin 24 milyar dolarlık vergi talebini destekleyebilecek miktarlara yakın hiçbir şey kazanmadığını savunurken, FTX’in büyük miktarda para kaybettiğini savunuyor:

IRS için tek geri kazanım kaynağı, mağdurlardan geri kazanımları almaktır. Borçlulara karşı herhangi bir vergi talebinde bulunmak için herhangi bir dayanak bulunmadığından, IRS’nin kendi süreçlerine güvenmesi yalnızca gerçekten zarar görenlere yapılacak dağıtımları geciktirmeye hizmet etmektedir.

44 Milyar Dolardan 24 Milyar Dolara

IRS başlangıçta FTX’in veri borcunun daha yüksek olduğunu söylemiş ve ilk olarak bu yılın Nisan ayında yaklaşık 44 milyar dolarlık bir borç çıkarmıştı. Eylül ayında bu miktarı 43 milyar dolar olarak revize eden IRS, Kasım ayına gelinildiğinde ise bu rakam 24 milyar dolara çekti.

IRS, borçlu olunan 24 milyar doların FTX ve bağlı kuruluşlarının 2018’den 2022’ye kadar borçlu olduğu gelir vergileri, istihdam vergileri ve cezalarla ilgili olduğunu söylüyor. Bu hala nihai bir rakam değil çünkü IRS denetimi devam ediyor. İflas eden kripto para borsası bu iddiayı “saçma ve mesnetsiz” olarak nitelendirdi. Mahkeme belgesine göre hem FTX hem de muhasebe şirketi EY, IRS’nin 2 bin 300’den fazla bilgi talebine yanıt verdi ve 15 Ocak 2024 tarihine kadar sağlanacak olanlar dışında IRS’nin talep ettiği neredeyse tüm belgeleri sağladı. IRS, tahminlerinin doğruluk karinesine sahip olduğunu ve aksini kanıtlama yükümlülüğünün FTX’e ait olduğunu savunuyor.

FTX dün mahkemeye yaptığı başvuruda, mağdurlara yapılacak dağıtımların süresiz olarak geciktirilmemesi için önerdiği bir programın onaylanması gerektiğinde ısrar etti. FTX iflas davasının bir sonraki duruşması 13 Aralık’ta yapılacak.

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