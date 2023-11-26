418 Milyar Pepe Dağıtılacak, Shiba Inu İvme Kazanıyor: InQubeta ve Yapay Zeka 

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Meme ekosistemi kripto dünyasının yalnızca önemli bir parçası değil, aynı zamanda en umut verici olanlarından biri olabilir. Mem alanı, Shiba Inu (SHIB) ve Pepe (PEPE) ön planda olmak üzere potansiyel ile doludur. Sahnede yaşanan son gelişmelerde, Pepe 418 milyar token dağıtmaya hazırlanırken, Shiba Inu da ivme kazanıyor. Aynı zamanda, iddialara göre InQubeta‘nın (QUBE) geleceği olarak gösterilen yeni bir trend de blok zinciri ve yapay zekanın kesişimi olarak büyük ilgi görüyor.

Bu makale, Pepe’nin beklenen token dağıtımının düşüş eğiliminde olup olmadığını araştırıyor. Ayrıca, neden önümüzdeki haftalarda izlenmesi gereken altcoinlerden biri olduğunu da inceliyor. Buna ek olarak, Shiba Inu’nun potansiyel yeniden dirilişi de ele alınıyor. Ek olarak, InQubeta’nın yapay zeka dünyasındaki macerası ve özellikleri de ele alınıyor.

InQubeta (QUBE): Yapay Zekanın Potansiyeli

Yapay zeka bu yüzyılın en dikkat çeken yeniliği oldu ve hayatımızın tüm yönlerini yeniden şekillendirme yeteneğine sahip. Milyar dolarlık yapay zeka pazarı da en hızlı büyüyen pazarlardan biri ve ekibe göre InQubeta‘nın (QUBE) yararlanmayı hedeflediği potansiyel ile dolu. Bu proje, blok zinciri teknolojisinin gücünü kullanarak ilkini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan AI ve blok zincirinin kesiştiği noktada duruyor. Bu nedenle, iddialara göre ICO’suna bir ilgi gösterildi ve yazı yazılırken 5,2 milyon dolardan fazla para toplandı. Gelgitli bir benimseme dalgasına tanıklık edeceği iddia edilen proje, takip edilebilecek bir altcoin olabilir.

Teklifi, kazançlı ve hızla yükselen yapay zeka pazarını yatırımcılar için erişilebilir hale getirmeyi içeriyor. Bunu NFT‘ler ve kesirli bir yatırım modeli kullanarak başaracağı iddia ediliyor. Buna ek olarak, yeni bir model sunarak AI sektörünün fon yaratma bölümünü yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Kripto para birimi aracılığıyla yapay zeka girişimleri için ilk kitle fonlaması platformu olacak.

Bu proje erken aşamalarında, şu anda 5. aşamada. İddialara göre makul fiyatlıdır ve bir tokenin maliyeti 0,0161 ABD dolarıdır.

Pepe (PEPE): Beklenen 418 Milyar Token Dağıtımı

“Pepe the Frog” adlı internet meme’inden esinlenen Pepe (PEPE), kripto piyasasındaki en popüler memecoin’lerden biridir. 20 Kasım’da, Binance Earn’e yaklaşık 500.000 $ değerinde 418 milyar token gönderileceği açıklandı. Amaç, Binance kullanıcılarını önümüzdeki aylarda çeşitli kampanyalar aracılığıyla ödüllendirmek. Bununla birlikte, tüccarlar arasında devam eden bir soru, bu hareket yükseliş mi yoksa düşüş mü olacak?

Kuşkusuz, bu gelişme kripto topluluğunda heyecanla karşılandı. Bununla birlikte, bazıları dağıtılan tokenlerin kullanıcıların ödüllerini aldıktan sonra bozdurmalarına neden olabileceğine ve böylece Pepe üzerinde düşüş baskısı yaratabileceğine inanıyor. Bununla birlikte, başka bir grup bu girişimin yatırımcılar arasında tutunmayı teşvik edeceğine inanıyor. Spekülasyonlar artarken, Pepe’nin bu gelişmeye nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

Shiba Inu (SHIB): Yukarı Yönlü Yörünge

Shiba Inu (SHIB), kripto alanındaki en popüler ikinci memecoin’dir. Adından da anlaşılacağı üzere köpek temalıdır. Aynı zamanda piyasadaki en iyi altcoinlerden biridir. Piyasaya sürülmesinden bu yana hem memecoin hem de genel kripto dünyasında lider konumunu korumuştur. Bu da Shiba Inu’yu satın almak için iyi bir kripto olarak konumlandırıyor.

Son zamanlarda ivme kazanıyor. Piyasa performansında gözle görülür bir düşüş yaşandığı için bu harika bir zamana denk geliyor. Sonuç olarak, tüccarlar bu yeni Shiba Inu yükseliş dalgasını sürmeyi umarak atlıyorlar. Yeni bir fiyat keşfi yapmasa da, bu güçlü bir Shiba Inu fiyat artışının başlangıcı olabilir.

Sonuç

Beklenen 418 milyar token dağıtımının Pepe üzerindeki etkisi her iki yönde de olabilir. Bununla birlikte, artan ilgi gören bir başka memecoin de ivme kazanıyor gibi görünen Shiba Inu’dur. Son olarak, InQubeta’nın piyasayı erişilebilir hale getirerek ve yeni bir kaynak yaratma modeli sunarak yapay zekanın potansiyelinden nasıl yararlanmayı planladığı ifade ediliyor.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.