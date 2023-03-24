2021 yılında kripto paralar devasa yükselişler yaşadı ancak 4 yıllık döngülerde düşüş dönemleri de mecburidir. 2022 bu yüzden aşırı satışların zirveye ulaştığı zor bir dönemdi. 2023 ise halving öncesi son tur yaklaşık 358 gün sonra Bitcoin halving’i gerçekleşecek ve madencilerin elde ettiği ödüller %50 oranında azalacak. Peki kripto para piyasalarında neler olacak?
Merakla beklenen Bitcoin yarılanması olayına sadece bir yıl kala, kripto sektöründeki uzmanlar ve yatırımcılar bunun piyasa üzerindeki potansiyel etkisini yakından izliyor. Halving veya ödül yarılanması Bitcoin’in protokolünde temel bir mekanizmadır. Madencilik ödülünü her 210.000 blokta bir ya da yaklaşık her dört yılda bir %50 oranında azaltmak üzere tasarlanmıştır. Bu azaltma ikili bir amaca hizmet eder. Birincisi, Bitcoin’in enflasyon oranını kontrol etmek ve altın gibi değerli metallerin kıtlığını taklit etmektir. İkincisi ise piyasaya giren yeni BTC arzının öngörülebilir ve azalan bir şekilde olmasını sağlamaktır.
Yarılanma olayının birincil amacı Bitcoin için deflasyonist bir ortam yaratmaktır. Yeni dolaşıma giren BTC arzı benimseme hızından daha küçük olursa bu artan taleple birlikte fiyatın yükselmesi anlamına gelir. Bu kıtlık, BTC’nin değerini zaman içinde koruyarak onu cazip bir değer deposu haline getirmeyi amaçlamaktadır.
Bazıları halving ile fiyat arasında direkt bir etki olmadığını iddia etse de tarihsel veriler aksini söylüyor. Eğer bu olay her yaşandığında fiyatta artış görüyorsak demek ki halving ile fiyatın ilişkisi vardır. Örneğin, 2012, 2016 ve 2020 halving olaylarında, piyasa katılımcıları bir arz şoku beklediğinden ve artık daha az bulunan varlığa olan talep arttığından, Bitcoin fiyatı her olayı takip eden aylarda önemli artışlar yaşadı. Şu anda madencilik ödülü blok başına 6,25 BTC’dir. 2024’te gerçekleşmesi beklenen bir sonraki halving ile madencilik ödülü blok başına 3,125 BTC’ye düşecektir. Madencilik ödüllerindeki bu azalma, piyasaya giren yeni BTC sayısını daha da sınırlayacaktır. Sonuç olarak, azalan arzın ortasında talep artmaya devam ettikçe bu durum potansiyel olarak fiyatı yükseltecektir.
Bununla birlikte, geçmiş performansın gelecekteki sonuçları garanti etmediğini unutmamak önemlidir. Piyasa duyarlılığı, düzenleyici gelişmeler ve makroekonomik eğilimler gibi çeşitli faktörler, halving’in ardından Bitcoin‘in fiyat yörüngesini etkileyebilir.
Kripto paralar birçok ülkede yasal mevzuatlara kavuşuyor ve önümüzdeki yıl sonuna kadar kavuşması bekleniyor. Diğer taraftan küresel benimseme de katlanarak artıyor. Peki önceki halvinglerdeki Bitcoin fiyat hareketleri bize gelecek hakkında fikir verebilir mi? Eğer düzenleyici baskı yasağa, küresel benimseme Bitcoin’den kaçışa dönmezse evet.