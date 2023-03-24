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2021 yılında kripto paralar devasa yükselişler yaşadı ancak 4 yıllık döngülerde düşüş dönemleri de mecburidir. 2022 bu yüzden aşırı satışların zirveye ulaştığı zor bir dönemdi. 2023 ise halving öncesi son tur yaklaşık 358 gün sonra Bitcoin halving’i gerçekleşecek ve madencilerin elde ettiği ödüller %50 oranında azalacak. Peki kripto para piyasalarında neler olacak?

Bitcoin Halving

Merakla beklenen Bitcoin yarılanması olayına sadece bir yıl kala, kripto sektöründeki uzmanlar ve yatırımcılar bunun piyasa üzerindeki potansiyel etkisini yakından izliyor. Halving veya ödül yarılanması Bitcoin’in protokolünde temel bir mekanizmadır. Madencilik ödülünü her 210.000 blokta bir ya da yaklaşık her dört yılda bir %50 oranında azaltmak üzere tasarlanmıştır. Bu azaltma ikili bir amaca hizmet eder. Birincisi, Bitcoin’in enflasyon oranını kontrol etmek ve altın gibi değerli metallerin kıtlığını taklit etmektir. İkincisi ise piyasaya giren yeni BTC arzının öngörülebilir ve azalan bir şekilde olmasını sağlamaktır.

Yarılanma olayının birincil amacı Bitcoin için deflasyonist bir ortam yaratmaktır. Yeni dolaşıma giren BTC arzı benimseme hızından daha küçük olursa bu artan taleple birlikte fiyatın yükselmesi anlamına gelir. Bu kıtlık, BTC’nin değerini zaman içinde koruyarak onu cazip bir değer deposu haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Bitcoin Halving Fiyata Etkisi

Bazıları halving ile fiyat arasında direkt bir etki olmadığını iddia etse de tarihsel veriler aksini söylüyor. Eğer bu olay her yaşandığında fiyatta artış görüyorsak demek ki halving ile fiyatın ilişkisi vardır. Örneğin, 2012, 2016 ve 2020 halving olaylarında, piyasa katılımcıları bir arz şoku beklediğinden ve artık daha az bulunan varlığa olan talep arttığından, Bitcoin fiyatı her olayı takip eden aylarda önemli artışlar yaşadı. Şu anda madencilik ödülü blok başına 6,25 BTC’dir. 2024’te gerçekleşmesi beklenen bir sonraki halving ile madencilik ödülü blok başına 3,125 BTC’ye düşecektir. Madencilik ödüllerindeki bu azalma, piyasaya giren yeni BTC sayısını daha da sınırlayacaktır. Sonuç olarak, azalan arzın ortasında talep artmaya devam ettikçe bu durum potansiyel olarak fiyatı yükseltecektir.

Bununla birlikte, geçmiş performansın gelecekteki sonuçları garanti etmediğini unutmamak önemlidir. Piyasa duyarlılığı, düzenleyici gelişmeler ve makroekonomik eğilimler gibi çeşitli faktörler, halving’in ardından Bitcoin‘in fiyat yörüngesini etkileyebilir.

Yıllara Göre Bitcoin (BTC) Performansı

Kripto paralar birçok ülkede yasal mevzuatlara kavuşuyor ve önümüzdeki yıl sonuna kadar kavuşması bekleniyor. Diğer taraftan küresel benimseme de katlanarak artıyor. Peki önceki halvinglerdeki Bitcoin fiyat hareketleri bize gelecek hakkında fikir verebilir mi? Eğer düzenleyici baskı yasağa, küresel benimseme Bitcoin’den kaçışa dönmezse evet.

2012 halving , Bitcoin’in fiyatı Kasım 2012’de yaklaşık 11 dolardan asım 2013’te yaklaşık 1.100 dolara yükselmişti. Bu dönemde Bitcoin hala nispeten yeni bir kavramdı. Piyasa, öncelikle perakende yatırımcılar ve merkezi olmayan dijital para biriminin potansiyelini öngören erken benimseyenler tarafından yönlendirildi.

, Bitcoin’in fiyatı Kasım 2012’de yaklaşık 11 dolardan asım 2013’te yaklaşık 1.100 dolara yükselmişti. Bu dönemde Bitcoin hala nispeten yeni bir kavramdı. Piyasa, öncelikle perakende yatırımcılar ve merkezi olmayan dijital para biriminin potansiyelini öngören erken benimseyenler tarafından yönlendirildi. 2016 halving , Bitcoin’in fiyatının Temmuz 2016’da yaklaşık 650 dolardan Aralık 2017’de yaklaşık 20.000 dolara yükseldiğini gördük. Bu dönemde piyasa duyarlılığı ağırlıklı olarak yükseliş yönündeydi. Ana akım medyanın artan ilgisi, ICO talebi ve kurumsal ilgi vardı.

, Bitcoin’in fiyatının Temmuz 2016’da yaklaşık 650 dolardan Aralık 2017’de yaklaşık 20.000 dolara yükseldiğini gördük. Bu dönemde piyasa duyarlılığı ağırlıklı olarak yükseliş yönündeydi. Ana akım medyanın artan ilgisi, ICO talebi ve kurumsal ilgi vardı. 2020 halving , Bitcoin’in fiyatının Mayıs 2020’de yaklaşık 9.000 dolardan Nisan 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 64.000 dolara yükseldiğini gördük. Ardından Kasım ayında yeni ATH geldi. Bu dönem büyük şirketlerin ve yatırım fonlarının kripto piyasasına girmesiyle artan kurumsal ilgi ile karakterize edildi. COVID-19 pandemisi de piyasa duyarlılığının şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Küresel ekonomik gerileme ve benzeri görülmemiş mali teşvik önlemleri enflasyon ve para biriminin değer kaybetmesine ilişkin endişeleri artırırken, dijital bir değer deposu olarak Bitcoin’e olan talep arttı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.