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  •   30 Haziran’a Dikkat! Yanılmayan Makineler İlk 10’da Bulunan Altcoin İçin Fiyatı %6 Düşecek Dedi! Peki Hangisi?

30 Haziran’a Dikkat! Yanılmayan Makineler İlk 10’da Bulunan Altcoin İçin Fiyatı %6 Düşecek Dedi! Peki Hangisi?

Özet

  • SEC, Cardano'nun bir menkul kıymet olarak adlandırılması yönünde görüş belirtti.
  • Cardano (ADA) fiyatı, Binance ve Coinbase davalarıyla birlikte düşüş yaşadı.
  • Makine öğrenimi algoritmaları, Cardano'nun fiyatını 0,307 dolar olarak tahmin etti.
20:20
8 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan SEC davaları furyasına menkul kıymet tartışmaları da dahil olmuştu. Bu tartışmanın ortasında kalan altcoin’lerden biri ise tüm dünyada sayısız yatırımcısı bulunan Cardano’dan (ADA) başkası değildi. SEC, ADA’nın bir menkul kıymet olarak adlandırılması yönünde görüş belirtmişti. Peki bu görüşün ardından fiyat tahminleri ne yönde oldu?

Cardano Fiyat Tahmini

Geçtiğimiz hafta Cardano (ADA), Binance ve Coinbase gibi önde gelen borsalara yönelik yasal zorluklar nedeniyle %10’luk bir düşüş yaşadı. Bu davalar, kripto varlığın bu platformlardaki varlığı için önemli bir tehdit oluşturdu ve borsa listelerinden çıkarılma olasılığı konusunda endişeleri de yatırımcılar arasında artırdı.

Bu gelişmelere yanıt olarak, kapsamlı bir grafik analizi yapmanın, ADA’yı çevreleyen piyasa duyarlılığını araştırmanın ve Cardano ağındaki en son blok zinciri gelişmelerini yakından incelemenin yanı sıra, yatırımcılara ay sonuna kadar Cardano’nun potansiyel yörüngesi hakkında fikir vermek için makine öğrenimi algoritmalarından ve PricePredictions’tan yararlanılarak bir fiyat tahmini ortaya koyuldu.

Analiz ve tahmin platformu tarafından geliştirilen makine öğrenimi algoritması, 30 Haziran 2023 için ADA fiyatını 0,307 dolar olarak belirledi. Bu tahminler gerçekleşirse, Cardano’nun mevcut fiyat seviyesinden %6’lık kayda değer bir düşüş anlamına gelecek ki bu durum yatırımcısını daha da üzebilir.

Cadano Grafik Analizi

Şu anda Cardano 0,3269 dolar seviyelerinde işlem görmekte olup, son 24 saat içerisinde %2,16’lık bir düşüşe ve önceki yedi gün boyunca %10,35’lik aşağı yönlü daha derin bir fiyat hareketine işaret etmekte. ADA’nın son gerilemenin ortasında istikrar sağlayan 0,30234 dolar civarında destek bulduğu da görülüyor.

Öte yandan, yaklaşık 0,34771 dolar seviyesinde bir direnç seviyesi ortaya çıktı ve bu da ADA’nın satış baskısıyla karşı karşıya olduğu bir fiyat noktasına işaret ediyor. Piyasa değeri açısından Cardano şu anda 11,4 milyar dolarlık bir değere sahip.

Diğer yandan Cardano, 8 Haziran’da Toplam Kilitli Değeri (TVL) 500 milyon ADA’yı aşarak tarihi bir başarıya imza atarak kayda değer bir kilometre taşına ulaştı. Bu başarı, ayı piyasasına rağmen faaliyetlerde önemli bir artış yaşayan Cardano ağındaki gelişen merkezi olmayan finans (DeFi) ekosisteminin bir kanıtı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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