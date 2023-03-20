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  •   3 Kıdemli Kripto Uzmanı Şimdi Açıkladı! Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Nereye Gidiyor?

3 Kıdemli Kripto Uzmanı Şimdi Açıkladı! Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Nereye Gidiyor?

Kripto para piyasaları hareketli ve 3 aydır yatırımcıların yüzü gülüyor. Peki uzmanların güncel görüşü ne?
15:21
20 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı 9 ay sonra yeniden 27.000 doların üzerine çıktı ve bu hafta artık yolunu çizecek. Merkez bankaları son bankacılık iflaslarının ortasında sorunun daha da büyümemesi için mücadele ediyor. Bir taraftan enflasyon diğer taraftan iflas eden bankalar yetki sahiplerini adeta iki arada bir derede bıraktı. Peki bundan sonra ne olacak?

Bitcoin Uzman Görüşü

Popüler kripto para analisti Rekt Capital özellikle 2023 itibariyle Bitcoin konusunda iyimser açıklama yapanlar arasındaydı. Tahminleri gerçekleşiyor. Rekt Capital, üç aylık zaman dilimlerinde, geçmişte kendi içinde önemli bir yükselişi tetikleyen “yutan boğa” olayını izliyor. Klasik bir hareketle, Bitcoin’in ağ temelleri aya olan yolculuklarından vazgeçmeyi reddediyor. Diğer tarafta Bitcoin ağ zorluğu önümüzdeki günlerde %3,26 artarak neredeyse 45 trilyona ulaşacak. MiningPoolStats’ın son tahminleri, hem hash oranının hem de zorluğun bu ay “yalnızca artış” modunda olduğunu gösteriyor.

Ancak Glassnode’un verilerine göre, 30 günlük bazda madencilerin BTC bakiyeleri düşmeye devam ediyor. Duyarlılık verilerine bakıldığında, piyasanın çoğunluğunun iyi günlerin devam edeceğine dair aşırı güven duyduğu görülüyor. Santiment’in son anketi ise yatırımcıların çoğunun BTC için 30 bin doları hedeflediğini gösteriyor.

Kripto Para Uzman Yorumları

Geçtiğimiz yılın en zor günlerinde yaptığı tahminlerle gündemde yer edinen Capo ise “gördüğüm en büyük boğa tuzağı” olarak ifade ettiği son yükselişin tersine döneceğinden emin. Ona göre 2020 yılındaki benzer bir düşüş başlayacak ve son rallide yeterince yükselemeyen altcoinler yeniden dibe doğru hareket edecek. Capo bu yıl başlayan rallinin BUSD ve USDC aracılığıyla spekülatif bir hareket olduğunu sürekli dillendirdi.

Diğer bir analist Pentoshi ise şunları yazdı;

“Geriye dönüp bakıldığında, 2017’nin en yüksek seviyeleri tüm kripto için 2022’nin en düşük seviyeleriydi. Şu anda, 2022 dağılımını da oluşturan 2021 aralığının en düşük seviyelerine geliyoruz. Buna karşılık, binlerce altcoin olmasına rağmen altcoinler 2017’nin en yüksek seviyelerini zar zor geçti. Akılda tutulması gereken bir şey var. Bugünün en sıcak projeleri yarın yok olacak. BTC ve ETH burada kalmaya devam edecek”.

Tüm piyasa gelecek faiz kararının yönü tayin etmesini bekliyor ancak 30.000 dolar zirvesi devam eden coşku nedeniyle birçok uzmanın ziyaret edilmesini beklediği bir seviye olarak karşımıza çıkıyor.

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