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3 Dolardan Düşen ADA Coin İçin Kabus Günleri Bitti Mi? Cardano (ADA) Neden Yükseldi?

Özet

  • ADA Coin nihayet 0,33 doları aştı.
  • Cardano (ADA) TVL'i artarken DJED ilgi görmemeye devam ediyor.
  • Düşen kamanın hedefi ADA Coin için 0,359 dolar.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:00
5 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

2021 Eylül ayında 3 doları aşan fiyat şimdi tam yüzde 90 aşağıda 0,33 dolar bölgesinde bulunuyor. Ayı piyasası zorlayıcıydı. ADA Coin yatırımcılarının son boğa sezonundaki temel motivasyonu akıllı sözleşme yeteneklerinin gelmesiyle Ethereum ile rakip edebilir bir Cardano ağıydı. Fakat birkaç büyük güncellemeye rağmen bu olmadı.

ADA Coin Neden Yükseliyor?

2 Kasım’dan 4 Kasım’a kadar düzenlenen iki günlük Cardano Summit 2023 etkinliğinin fiyat pozitif etki etmesi bekleniyordu. Öyle de oldu ADA Coin için zorlayıcı olan 0,33 dolar bölgesi aşıldı. Temel motivasyon 19 Ekim tarihinden bu yana başlayan ETF onay potansiyeli destekli iyimserlikten besleniyordu.

Son BTC rallisinden bu yana pek dikkat çekmese de ADA Coin fiyatının yaklaşık yüzde 40 oranında değer kazandığını gördük. Fiyatla birlikte Cardano ağındaki balina faaliyetinde de önemli iyileşme gözlemlendi. Santiment’e göre, değeri 1 milyon doları aşan işlemlerin sayısı 4 Kasım’da 1742’ye yükseldi ve Ocak 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ancak günlük aktif adres sayısı zayıf kalmaya devam ediyor.

Fiyatla birlikte artan balina faaliyeti kıdemli yatırımcıların yeniden birikime döndüğüne işaret ediyor.

Cardano Geleceği

DefiLlama tarafından sağlanan verilere göre Cardano ağındaki toplam kilitli değer (TVL) 31 Ekim itibariyle 680,76 milyon ADA ile rekor seviyeye ulaştı. Ağdaki yatırımcı sayısı, aktif adres yoğunluğu, transferler kadar ağdaki varlıkların maddi değeri de önemlidir. Cardano bu alandaki toparlanmayı sürdürebilirse istikrarlı biçimde yükselişine devam edebilir. Diğer taraftan DJED stablecoin gibi iddialı ve token fiyatına “direkt” etki edecek girişimlerin benimsenme hızı da artmalı.

Bugünlerde kimse bahsetmese de uzun vadeli hedeflere odaklanan her Cardano yatırımcısının bir gözü DJED verilerinde olmalı. Yazı hazırlandığı sırada günlükte sadece 130 bin dolarlık hacim oluşturan stablecoin 3,29 milyon dolarlık dolaşım arzına sahip. Fiyat 1 doların üzerinde ancak hem hacim hem de talep çok zayıf. LUNA-UST arasındaki mekanizmaya benzer şekilde ADA Coin ile aşırı teminatlandırılan bu stablecoin eğer Cardano DeFi ekosistemi büyüyebilirse fiyat için en büyük katalizörler arasında sayılabilir.

Fiyat demişken ADA Coin 1 Ekim’de hakim düşen kama formasyonundan başarıyla çıktı. Düşen kamalar yükselişin tersine döndüğü formasyonlar olarak kabul edilir. Kural olarak, yükselen bir kama hedefi, üst ve alt trend çizgisi arasındaki maksimum mesafeye eşittir.

Buna göre ADA Coin fiyatı kısa vadede (BTC sert satışlar yemezse, yazı hazırlandığı sırada birkaç satışla 34.740 dolar bölgesine inildi) fiyat 0,359 dolara ulaşabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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