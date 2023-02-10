Kripto cephesinde volatilitenin daha da artacağı günler başladı. Kritik saatler ve önemli seviyeler 3 uzman tarafından teyit edildi.

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SEC’in son hamlesinin ardından kripto para piyasalarındaki iyimserlik büyük ölçüde tersine döndü ve kritik destek bölgesi kaybedildi. Bitcoin aniden 22.000 doların altına düştüğü için altcoinlerin önemli bölümü %10’a yakın zarar yazdı. Peki kripto paralardaki düşüş devam edecek mi? Piyasa uzmanlarının güncel tahminleri hangi yönde?

Bitcoin Uzman Yorumları

Boğaların 22.000 dolar üzerindeki desteği tutamaması nedeniyle kral kripto para biriminin kayıpları ivme kazandı. ABD’den gelen son haberler piyasa düşüşünde etkili oldu. Yatırımcılar 21.000 dolar seviyesinde yeni bir destek testinin yaşanmasından endişe ediyor. Ancak şimdilik 21.500 dolar seviyesi korunduğu için kayıplar duruldu. Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin, %7 düşüşle Şubat dibine yakın seyrediyordu. Popüler kripto para analisti Michael Poppe yatırımcıları devam eden belirsizlik nedeniyle uyardı.

“Ayı piyasası geri mi döndü yoksa sadece hafif bir düzeltme mi yaşıyoruz?”

Poppe, yatırımcıları temkinli olmaya teşvik etti. Crypto Tony takma adıyla tanınan diğer bir popüler analist ise şunları söyledi;

“Kâr kısa vadede güzel geliyor ve bir sonraki hedefim 21.400 dolarlık destek bölgesi olacak. Eğer 22.300’ın yeniden test edildiğini görürsek, bu başarısız bir yeniden testin ardından içeri girme şansınız olabilir.”

Kripto Paralarda Likidasyon Riski

Coinglass’ın verilerine göre long pozisyonlardaki Bitcoin tasfiyesi 64,6 milyon dolara ulaştı. Analitik platformu CryptoQuant’a katkıda bulunan On-Chain College, tek bir saatlik mumda yaklaşık 24,3 milyon dolar tasfiye yaşandığına dikkat çekti. Saatlik mumdaki bu tasfiye miktarı Kasım ayındaki FTX çöküşünde olandan bu yana en büyük likidasyon oldu. Altcoinler de dahil olmak üzere toplamda 254 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi.

Anlık fiyat performansının ötesine bakan CryptoQuant katılımcısı Venturefounder, Bitcoin için makro dibin gerçekten olup olmadığına odaklandı. Analiste göre 19.000-20.000 dolar aralığındaki 200 günlük hareketli ortalama korunabilirse piyasaların toparlanmak için daha fazla şansı olacak. Eğer bu başarılamazsa Bitcoin fiyatı 16.000 ve sonrasında 12.000 doları görebilir.

Venturefounder son yaptığı paylaşımda şunları yazdı;