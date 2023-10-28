f FED Yetkilisinden Stablecoin'lere İlişkin Regülasyon Çağrısı › COINTURK
  • CoinTürk
  •   FED Yetkilisinden Stablecoin’lere İlişkin Regülasyon Çağrısı

FED Yetkilisinden Stablecoin’lere İlişkin Regülasyon Çağrısı

Özet

  • FED'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, hafta içerisinde kritik açıklamalarda bulundu.
  • Michael Barr, açıklamalarında Stablecoin'lere yönelik gerekli düzenleyici çerçevenin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
  • Ayrıca açıklamalarında CBDC'lere de değinen FED yetkilisi, FED'in CBDC'lere yönelik araştırmalarına devam ettiğini ancak mevcut durumda somut bir adım atmaktan oldukça uzak olduğunu dile getirdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:30
28 Ekim 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

ABD Merkez Bankası’nın (FED) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Cuma günü Washington D.C.’de düzenlenen bir konferansta açıklamalarda bulundu. Michael Barr, açıklamalarında Stablecoin’lerden CBDC’lere (merkez bankası dijital para birimi) kadar birçok farklı konuya değindi. Yapılan açıklamalarda özellikle Stablecoin’lere yönelik düzenleyici ihtiyaca vurgu yapıldı. Ayrıca FED’in CBDC’lere yönelik araştırmalarına devam etse de henüz konuya ilişkin somut bir adım atmaktan oldukça uzak olduğu vurgulandı.

FED Yetkilisinden Açıklamalar

FED’in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, hafta içerisinde kritik açıklamalarda bulundu. Cuma günü Washington D.C.’de düzenlenen bir konferansta konuşan FED yetkilisi, konuşmasında Stablecoin’lerden CBDC’lere kadar birçok konuya değindi.

Michael Barr, Stablecoin‘lere yönelik gerekli düzenleyici çerçevenin oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Barr, bir dijital varlığın devletler tarafından ihraç edilen itibari para birimlerine sabitlendiğinde bir ödeme aracı ve değer deposu olarak kullanıldığını ve dolayısıyla da “merkez bankaların güvenini ödünç aldıklarını” ifade etti.

Stablecoin’lerin mevcut kullanımı itibarıyla gerekli yasal düzenleyici çerçevenin sağlanması gerektiğini belirten FED yetkilisi, Stablecoin ihraç eden şirketlerin uygun federal gözetim çerçevesi içinde faaliyet göstermesi durumunda finansal istikrarı ve ödeme sistemi bütünlüğünü tehdit edemeyeceklerini ifade etti. Öte yandan konuşmasında CBDC’lere de değinen Michael Barr, FED’in mevcut durumda CBDC’lere yönelik somut bir adım atmaktan uzak olduğunun altını çizdi.

CBDC Araştırmaları Devam Ediyor

FED yetkilisi Michael Barr, Cuma günü yaptığı konuşmada CBDC‘lere ilişkin açıklamalarda da bulundu. Barr, ABD Merkez Bankası’nın CBDC’lere yönelik araştırmalar yürütmeye devam ettiğini dile getirdi.

Ancak Michael Barr, FED Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere geçmişte birçok FED yetkilisinin dile getirdiği gibi FED’in CBDC’lere yönelik araştırmalarına devam etse de henüz somut bir adım atmaktan oldukça uzak olduğunu vurguladı. Barr, FED’in CBDC’lere yönelik somu bir adım atabilmesi adına Kongre desteğinin şart olduğunun altını çizdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
Google’dan 2 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Yatırımı
Google’dan 2 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Yatırımı
Elon Musk’tan Yeni PayPal Adımı: Sosyal Medya Platformu X İçin Neler Düşünüyor?
Elon Musk’tan Yeni PayPal Adımı: Sosyal Medya Platformu X İçin Neler Düşünüyor?
OpenAI, Yeni Bir Yapay Zeka Ekibi Kuruyor
OpenAI, Yeni Bir Yapay Zeka Ekibi Kuruyor
Coinbase Raporuna Göre Genç Kuşak Amerikan Rüyasını Kriptoda Arıyor
Coinbase Raporuna Göre Genç Kuşak Amerikan Rüyasını Kriptoda Arıyor
Stablecoin İhraççısı Circle, İşbirliklerine Devam Ediyor: Tayvan Adımı Dikkat Çekti
Stablecoin İhraççısı Circle, İşbirliklerine Devam Ediyor: Tayvan Adımı Dikkat Çekti
Elliptic Bugün WSJ ve ABD’li Siyasilerin İddialarını Yalanladı
Elliptic Bugün WSJ ve ABD’li Siyasilerin İddialarını Yalanladı
Ripple Yöneticisi ve X Ekibinin Şifreli Paylaşımları Kripto Topluluklarından Tepki Topladı
Ripple Yöneticisi ve X Ekibinin Şifreli Paylaşımları Kripto Topluluklarından Tepki Topladı
ABD Gelir İdaresi’nin Başlattığı Kripto Vergi Düzenlemelerine İlişkin İstişare Süreci, Kasım Ayında Tamamlanacak
ABD Gelir İdaresi’nin Başlattığı Kripto Vergi Düzenlemelerine İlişkin İstişare Süreci, Kasım Ayında Tamamlanacak
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023