  FED Yetkilisinden Stablecoin’lere İlişkin Regülasyon Çağrısı

ABD Merkez Bankası’nın (FED) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Cuma günü Washington D.C.’de düzenlenen bir konferansta açıklamalarda bulundu. Michael Barr, açıklamalarında Stablecoin’lerden CBDC’lere (merkez bankası dijital para birimi) kadar birçok farklı konuya değindi. Yapılan açıklamalarda özellikle Stablecoin’lere yönelik düzenleyici ihtiyaca vurgu yapıldı. Ayrıca FED’in CBDC’lere yönelik araştırmalarına devam etse de henüz konuya ilişkin somut bir adım atmaktan oldukça uzak olduğu vurgulandı.

FED Yetkilisinden Açıklamalar

FED’in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, hafta içerisinde kritik açıklamalarda bulundu. Cuma günü Washington D.C.’de düzenlenen bir konferansta konuşan FED yetkilisi, konuşmasında Stablecoin’lerden CBDC’lere kadar birçok konuya değindi.

Michael Barr, Stablecoin‘lere yönelik gerekli düzenleyici çerçevenin oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Barr, bir dijital varlığın devletler tarafından ihraç edilen itibari para birimlerine sabitlendiğinde bir ödeme aracı ve değer deposu olarak kullanıldığını ve dolayısıyla da “merkez bankaların güvenini ödünç aldıklarını” ifade etti.

Stablecoin’lerin mevcut kullanımı itibarıyla gerekli yasal düzenleyici çerçevenin sağlanması gerektiğini belirten FED yetkilisi, Stablecoin ihraç eden şirketlerin uygun federal gözetim çerçevesi içinde faaliyet göstermesi durumunda finansal istikrarı ve ödeme sistemi bütünlüğünü tehdit edemeyeceklerini ifade etti. Öte yandan konuşmasında CBDC’lere de değinen Michael Barr, FED’in mevcut durumda CBDC’lere yönelik somut bir adım atmaktan uzak olduğunun altını çizdi.

CBDC Araştırmaları Devam Ediyor

FED yetkilisi Michael Barr, Cuma günü yaptığı konuşmada CBDC‘lere ilişkin açıklamalarda da bulundu. Barr, ABD Merkez Bankası’nın CBDC’lere yönelik araştırmalar yürütmeye devam ettiğini dile getirdi.

Ancak Michael Barr, FED Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere geçmişte birçok FED yetkilisinin dile getirdiği gibi FED’in CBDC’lere yönelik araştırmalarına devam etse de henüz somut bir adım atmaktan oldukça uzak olduğunu vurguladı. Barr, FED’in CBDC’lere yönelik somu bir adım atabilmesi adına Kongre desteğinin şart olduğunun altını çizdi.