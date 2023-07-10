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  •   250 Milyon Dolarlık Çıkış! ABD’nin Devreye Girmesiyle Binance Anlaşması Suya Düşen Şirkete Alacaklı Hücumu!

250 Milyon Dolarlık Çıkış! ABD’nin Devreye Girmesiyle Binance Anlaşması Suya Düşen Şirkete Alacaklı Hücumu!

Özet

  • Kripto kredi şirketi Voyager, iflasından yaklaşık bir yıl sonra para çekme işlemlerini başlatması alacaklı hücumuna neden oldu.
  • 23 Haziran'da yeniden başlatılan para çekme işlemleri sonrası platformdan $250 milyonun üzerinde kripto para çıkışı oldu.
  • İflas mahkemesinin onayladığı plana göre alacaklılar, para çekme taleplerinin %35,72'sini kripto para veya nakit olarak alabilecek.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
10:33
10 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

İflasıyla kripto para piyasasını sarsan kripto kredi şirketi Voyager, 23 Haziran’da yatırımcıların kredilerini kapatmasından ve ABD’de bölüm 11 iflas başvurusunda bulunmasından neredeyse bir yıl sonra askıya aldığı para çekme işlemlerini yeniden başlatarak önemli bir hamle yapmıştı. Güncel verilere göre o zamandan bu yana on milyonlarca dolarlık kripto para platformdan çıktı.

Şirketin Cüzdanlarından 250 Milyon Doların Üzerinde Kripto Para Çıktı

Terra ekosisteminin 40 milyar dolardan fazla yatırımcı fonunu eriterek çökmesinden kısa bir süre sonra iflas eden Voyager, kullanıcılarından gelen büyük çaplı para çekme talebi sonrası ciddi bir likidite krizile karşı karşıya kalarak iflas etmişti.

Dune Analytics’in verilerine göre Voyager’in 23 Haziran’dan askıya aldığı para çekme işlemlerinin yeniden başlatmasından bu yana platformun cüzdanlarından 250 milyon doların üzerinde kripto para çıkışı oldu.

Voyager, alacaklıları için para çekme işlemlerini yeniden başlatmasının ardından 250 milyon dolar değerinde net kripto para çıkışı görürken şu anda platformun cüzdanlarında tamamen erişilebilir, yüzde 96,15’lik temiz varlık (Voyager Token – VGX hariç) oranıyla 176 milyon dolar değerinde kripto para bulunuyor. Bu rakama 2 bin 287 BTC, 27 bin 363 ETH, 18.55 milyon USDC, 2.06 trilyon SHIB dahil.

Voyager’in Alacaklıları İçin Başlattığı Para Çekme Planı

İflas mahkemesi, 17 Mayıs’ta şirketin şu anda uygulama koyduğu iflas planına onay vermişti. Bu plana göre alacaklılar başlangıçta para çekme taleplerinin yüzde 35,72’sini tahsile debilecekler.

Alacaklılar, bu orana karşılık gelen kripto paralarını Voyager uygulaması aracılığıyla kripto para olarak ya da 30 gün bekledikten sonra nakit olarak platformdan çekebilecekler. İlk para çekme turu, müşterilerin fonlarının yüzde 35’inden biraz fazlasına erişmesine izin verirken, ana odak noktası bu ilk dağıtım sürecinin tamamlanmasının ardından alacaklılara dağıtmak için daha fazla varlık kurtarmak olacak.

İlk dağıtım sürecinin ardından 445 milyon dolarlık müşteri fonu alacaklıların kullanımına sunulacak, ancak bu rakam Alameda Research‘ün Voyager’a karşı imtiyaz talebinin çözümüne bağlı. Bu çözümün en erken Eylül ortasına kadar gerçekleşmesi beklenmezken, mahkeme kayıtlarına göre iflas eden kripto hedge fonu Three Arrows Capital‘in de Voyager’e 650 milyon dolarlık borcu bulunuyor.

Voyager, iflasının ardından şirket varlıklarının tamamını 1 milyar dolar karşılığında satmak üzere dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance ile anlaşmasıyla gündeme gelmişti ancak ABD hükümeti, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Adalet Bakanlığı gibi kurumları aracılığıyla devreye girerek bu satın alımı engelledi.

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