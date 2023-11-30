2024’te Satın Alınacak Kriptolar: InQubeta, Algorand ve Render Yorumları 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto piyasalarının 2023 yılında elde ettiği kazançlar etkileyiciydi. Kripto para evreni 1 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı ve ayrıca birçok yeni token lansmanına tanık oldu.

Yeni kripto kullanıcılarını çekmek için birçok yeni güncelleme ve ortaklık da yapıldı. Yıl sona ererken, kripto piyasası yavaşlama belirtisi göstermiyor. Kripto piyasasını izleyen analistler, 2024’ün de önemli bir yıl olacağını düşünüyor.

Portföylerini canlandırmak isteyen kişiler için iddialara göre analistlerin önerileri arasında InQubeta (QUBE), Algorand (ALGO) ve Render (RNDR) yer alıyor. Bu tokenlar iddialara göre piyasada en çok talep gören kripto paralar arasında yer alıyor.

InQubeta, kripto evreninin yeni bir üyesi ve piyasada ilgi çekmiş olabilir. Merkezi olmayan platform, yapay zeka tabanlı projeler üzerinde çalışan girişimlere, onları destekleyecek doğru yatırımcıyı bulmalarında yardımcı oluyor.

Ekibin açıklamasına göre ICO’su da büyük bir başarı elde etti. Kripto projesi şimdiye kadar satış öncesi fonlamada 5,5 milyon doların üzerinde para toplamayı başardı.

InQubeta: Yapay Zeka Girişimleri

InQubeta, bireysel kullanıcılar için bile finansal katılımı artırmaya yardımcı olabileceğinden, günümüz piyasasında satın alınabilecek kripto para birimleri arasında olabilir. Zamanla test edilmiş bir ağ olan Ethereum üzerine inşa edilmiştir ve yüksek hızlı performans ve güçlü bir güvenlik çerçevesi ile bilinir.

InQubeta platformu,ekibe göre yatırımcılar ve girişimler arasında sorunsuz ve doğrudan etkileşimler sağlar. Platformun yerel kripto para birimi QUBE token olarak bilinir. QUBE, birden fazla kullanım alanına sahip çok yönlü bir varlıktır ve ekosistem içindeki tüm işlem amaçları için kullanılır.

Ekibin açıklamasına göre QUBE, deflasyonist karakteri nedeniyle diğer birçok varlık sınıfına göre ayırt edici bir avantaja sahiptir. Deflasyonist bir model, bir varlığın değerini enflasyona veya piyasa türbülansına karşı korur.

Ekibe göre QUBE modeli, kıt bir arzın fiyat dalgalanmaları için çok az yer bırakacağı ve token değerini uzun vadede sabit tutarak birçok yeni alıcıyı çekeceği ilkesine göre çalışır.

Bu kıtlık, dolaşım arzına girebilecek fazladan tokenlerin düzenli olarak yakılması veya yok edilmesiyle korunur. InQubeta ekosistemi, fazladan tokenleri yok etmek ve genel arzdan çıkarmak için ayrı bir yakma cüzdanı oluşturmuştur.

İddialara göre InQubeta’nın kullanıcı dostu modeli, hem kripto kullanıcılarından hem de analistlerden puan kazanmasını sağlamıştır. Model sezgisel bir arayüze sahip ve hem girişimler hem de yatırımcılar başlamak için gereksiz formalitelerle uğraşmak zorunda kalmıyor. Girişimlerin yerine getirmesi gereken tek gereklilik, yatırımcılar için ödül temelli bir tekliftir.

Bu teklifler, yatırımcıların belirli bir girişimin çalışmalarını finanse etmeleri karşılığında elde edebileceklerini temsil eder. NFT olarak tokenize edildikten sonra çevrimiçi bir pazara yüklenirler.

Çevrimiçi portalda, yatırımcılar NFT’nin tamamını ya da bir kısmını satın alabilir – çünkü varlık parçalara ayrılabilir. Tüm NFT’ler QUBE tokenleri ile satın alınabilir.

Algorand: dApp’leri Güçlendirmek

Algorand, farklı bir dApp ağını destekleme yeteneğine sahip, kendi kendini idame ettiren bir blok zinciri ağıdır. Yüksek ölçeklenebilirliği ve hızlı olması nedeniyle, birçok uzman ve zincir analisti Algorand’ı bu yıl dikkat edilmesi gereken altcoinler arasında sürekli olarak öne çıkarmıştır.

Algorand ağı, geliştiricilere yardımcı olan oldukça popüler ve sürdürülebilir bir blok zinciri olarak ortaya çıkmıştır. Kullanıcıların ölçeklenebilir ve yüksek performanslı dApp’leri kolayca dağıtmasına olanak tanır.

Yerel tokenı ALGO, Algorand ağında karşılaşılan herhangi bir işlem yükümlülüğü için kullanılır.

Render token: Uygun Fiyatlı GPU Render Hizmetleri

Render token, sanatçıların uygun fiyatlı render hizmetleri bulabileceği merkezi olmayan bir platformdur. Ethereum tabanlı platform, madencileri ve sanatçıları bir araya getirerek render hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek için kullanılmaktadır.

Render hizmetlerine ihtiyaç duyan sanatçılar veya stüdyolar, GPU yetenekleri sunabilen madencilik ortaklarıyla bağlantı kurabilir. Madencilik ortaklarına hizmetlerini sunmaları karşılığında Render ağının yerel kripto para birimi olan RNDR token cinsinden ödeme yapılır.

Render tokenı, işlenen tüm sanat eserlerini doğrulamak için otomatik ve manuel iş ispatı protokollerinin bir kombinasyonundan yararlanır.

Sonuç

InQubeta, Algorand ve Render’ın 2024 yılında ilgi çekeceği iddia ediliyor. Algorand dApp’lerin nasıl oluşturulduğunu yeniden tanımlarken, Render GPU işleme hizmeti alanını demokratikleştiriyor. InQubeta iddialara göre şu anda bazı analistlerin kripto para ICO listesinde yer alıyor ve gelişmekte olan ekosistem, girişimleri güçlendirmeye ve bir yapay zeka devrimini körüklemeye çalışıyor.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.