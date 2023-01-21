CryptoQuant'ın sağladığı on-chain (zincir üstü) veriler, son üç gün içinde dev bir Bitcoin madencisinin cüzdanından 124 milyon dolar değerinde 5 bin 592 BTC'nin kripto para borsası Binance'a aktarıldığını gösteriyor.

Okuma Süresi: 3 Dakika

CryptoQuant’ın sağladığı on-chain (zincir üstü) veriler, son üç gün içinde dev bir Bitcoin madencisinin cüzdanından 124 milyon dolar değerinde 5 bin 592 BTC’nin kripto para borsası Binance’a aktarıldığını gösteriyor. Blockchain verilerine göre Çinli Bitcoin madencisi 1Thash, elindeki BTC’leri satacağı yönünde yorumlanabilecek bir şekilde, kripto para borsası Binance’a 124 milyon dolar değerinde yaklaşık 5 bin 600 BTC aktardı.

Hemen Hemen Tüm BTC’lerini Elden Çıkardı

Bitcoin madencisi 1Thash, bu hafta başında kripto analiz şirketi CryptoQuant tarafından saptanan bir dizi işlemde neredeyse tüm BTC’lerini kripto para borsası Binance’a aktardı. Kripto para yatırımcıları, Bitcoin madencilerinin Binance gibi kripto para borsalarına büyük miktarda BTC göndermesi gibi bu tip transferleri bir satış hazırlığı olarak görerek bir düşüş sinyali olarak kabul eder. Bunun anlamı, fiyatlardaki yükselişin, özellikle de son aylarda kripto kışının sıkıştırdığı kar marjları karşısında fiyatların satış yapmak için karşı konulması imkansız bir seviyeye gelmiş olmasıdır.

CryptoQuant’ın verilerine göre 1Thash, 17 Ocak ve 19 Ocak tarihlerinde Binance‘a sırasıyla 2 bin 396 ve 3 bin 336 BTC transfer etti. CryptoQuant’ta kıdemli analist Julio Moreno, 19 Ocak’ta aktarılan 3 bin 336 BTC’nin doğrudan Binance’e gönderildiğini, 17 Ocak’ta aktarılan 2 bin 396 BTC’nin yüzde 94’ünün ise Binance’e aktarılmadan önce üç farklı cüzdana transfer edildiğini belirtti. Madencinin son iki gündeki BTC transferleri, CryptoQuant’ın 1Thash’i 2020’nin Temmuz ayında beri takibe almasından bu yana cüzdanından yapılan en büyük çıkışlar olarak kayıtlara geçti.

CryptoQuant, 1Thash’in cüzdanından son BTC çıkışlarının madencinin varlıklarını sıfıra indirirken, tüm madenciler için BTC rezerv bakiyesinin 1.837 milyon ile bir yılın en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çekti. 1Thash’in Binance’e BTC aktarması, piyasa değerine göre en büyük kripto para olan Bitcoin’in 22 bin doları aşmasıyla gerçekleşti.

“Emekli Olmuş Bir Bitcoin Madencisi”

Moreno, 1Thash’in “emekli olmuş bir kripto para madencisi” olduğunu, çünkü madencilik havuzunun son 30 gün içinde yalnızca iki blok çıkardığını belirtti. Dahası, Mempool Açık Kaynak Projesi’nden alınan veriler 1Thash’in son altı ay içinde yalnızca 13 blok çıkardığını gösteriyor.

1Thash’in madencilik aktivitesinin büyük bir kısmı 2019’un Eylül ayı ile 2021’in Haziran ayları arasında gerçekleşti. Bu süre zarfında 1Thash, toplam blok sayısının yüzde 99’una karşılık gelen 4 bin 900’den fazla blok çıkardı.