Metaverse, sanal dünyaları finanse etmek ve sanal arazi satışlarını desteklemek için kripto para birimlerine giderek daha fazla bağımlı hale geliyor. Birçok metaverse sağlayıcısı artık dijital dünyalarının blockchain teknolojisi üzerinde geliştirilmesini desteklemek için kendi yerel para birimlerine sahip.

Metaverse dünyaları, oyun, sanal alışveriş, dijital sanat sergileri ve sanal toplantı odaları için geliştirilen dijital gayrimenkul oyun varlıkları ile çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Metaverse’in dijital dünyasının önümüzdeki yıllarda katlanarak büyüyebileceği düşünüldüğünden, yatırımcıların doğru zamanda metaverse coin satın almayı seçerek kazanç elde edebilecekleri iddia ediliyor.

2023’ün popüler metaverse coin’leri olduğu iddia edilen 12 proje:

Metacade (MCADE) – GameFi Metaverse Kripto Para Birimi

Metacade, dünyanın ilk metaverse tabanlı oyun salonu olduklarını iddia ederken Web3 alanındaki en geniş blok zinciri oyun deneyimi seçeneklerini içereceği de ifade ediliyor. Açıklamalara göre oyun salonu, gündelik ve rekabetçi oyun tarzlarını ve muhtemelen GameFi alanındaki en büyük oyun yelpazesini bir araya getirecek.

Açıklamalara göre “Kazanmak için oyna” (P2E:Play-to-earn) mekanizması, platformun can damarını oluşturuyor ve oyuncuları en sevdikleri şey olan bilgisayar oyunu oynarken ödüllendiriyor. Metacade’i diğer GameFi başlıklarından ayıran en önemli noktalardan birinin, oyun meraklıları ve kripto hayranlarından oluşan topluluğuna sunulan diğer kazanç kaynakları olduğu iddia ediliyor.

Yeni Create2Earn (Kazanmak İçin Oluştur) özelliği, içerik üreticilerin merkezde yayınladıkları her içerik için onları ödüllendiriyor. Oyun incelemeleri, alfa paylaşımı ve Reddit tarzı alt forumlara ve canlı sohbetlere katkılar da dâhil olmak üzere her etkileşim için ödüller verilmesi planlanıyor.

Buna ek olarak Metacade, Compete2Earn (Kazanmak İçin Yarış) programının bir parçası olarak, kullanıcıların MCADE varlıklarını çevrimiçi turnuvalara ve ödül çekilişlerine giriş karşılığında stake edebilecekleri bir token stake sistemine sahip. Öte yandan Work2Earn (Kazanmak İçin Çalış) girişimi, blok zinciri iş fırsatlarını kendi topluluğundaki yeni yeteneklerle paylaşarak Web3 endüstrisine katkıda bulunacak.

Bu Work2Earn programını besleyen şey ise Metacade’in en büyük başarısı olduğu iddia edilen Metagrants programıdır. Bu girişim, yeni geliştiricilere fon sağlayarak yalnızca Metacade için yeni oyunların yaratılmasını teşvik ediyor. Her fikir bir havuzda toplanarak Metacade topluluğu tarafından oylanmakta ve en heyecan verici fikirler üretime geçmektedir. Geliştiriciler kariyerlerini ileriye taşırken, Metacade de yeni oyunların düzenli olarak yayınlanması sayesinde gelişmeye devam etmeyi hedefliyor.

Neden MCADE’e yatırım yapılabilir?

İddialara göre Metacade, yerel MCADE tokenini 2022 yılının sonlarında piyasaya sürdü ve sadece 17 haftada $12.2m yatırım toplayarak bir başarı elde etti. Yine iddialara göre yatırımcılar, fiyat bu kadar düşük bir seviyede seyrederken kripto topluluğuna sunulan kripto projelerinden birine akın ettikçe bu ivme artmaya devam ediyor.

MCADE tokenleri şu anda presale etkinliğinin son aşamasında $0.0185’dan satışa sunuluyor ve ekibe göre presale sonunda 0.02 dolara yükselecek. Sonrasında, token borsalara girecek ve uzmanlar token talebinin bu noktada artmasını bekliyor.

MCADE tokenında yerleşik olarak bulunan kullanım alanları ve iki milyarlık toplam token arzı ve güçlü tokenomik özellikler sayesinde, MCADE presale’ine dâhil olmak, iddialara göre 2023 yılında erken yatırımcılar için kazançlar sağlayabilir.

Metacade presale’inin son aşamasına buradan katılabilirsiniz.

AltSignals (ASI) – Alım Satım Sinyalleri Yapay Zeka İle Güçlendiriliyor

AltSignals, spesifik olarak bir metaverse kripto projesi olmasa da, 2023’te potansiyel olarak büyük getirileri ile şu anda piyasadaki yatırım fırsatlarından biri olarak lanse ediliyor. Kazanç potansiyeli olan diğer çoğu token projesi gibi, AltSignals’in de bu potansiyele sahip olduğu iddia ediliyor.

AltSignals, üyelerinin verimli ve kârlı alım satım kararları vermelerine yardımcı olmak için alım satım sinyalleri üreten çevrimiçi bir ticaret topluluğu şeklinde nitelendiriliyor. Platform kısa süre önce, başarı oranı kanıtlanmış algoritmik AltAlgo™ işlem göstergesini piyasaya sürdü. AltSignals şimdi yapay zekâ destekli bir araç setinin yanı sıra yerel tokenı ASI’yi de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

ASI token sahipleri gelecekte, Doğal Dil Programlama (NLP) ile birleştirilmiş makine öğrenimi algoritmaları ve tahmine dayalı modelleme dâhil olmak üzere ileri yapay zekâ teknolojilerini kullanarak piyasaları 7/24 gerçek zamanlı olarak tarayacak ve böylece topluluğu için en güncel ve doğru alım satım bilgilerini sağlayacak bir teknoloji birikimi olan ActualizeAI’ye erişim kazanacak.

AltSignals’ın bu yeni yapay zekâ özelliği, ekibinin iddiasına göre, AltSignals’ı güvenilir alım satım sinyalleri platformlarından birinden pazar liderliğine taşıyarak alım satım sinyalleri sektörünü yeni bir boyuta taşıyacak gibi görünüyor.

ASI token presale’ine neden yatırım yapılabilir?

ASI token sahipleri ActualizeAI sinyallerine hemen erişebilir ve AI Members Club’a katılabilirler. Ayrıca ASI token sahipleri, yönetim hakları ve beta test erişimi de dâhil olmak üzere daha fazla avantajdan yararlanabilir. Kullanıcılar, platforma yeni özellikler hakkında geri bildirimlerde bulunduklarında da kripto ödülleri kazanabilirler.

ASI tokenı, iddialara göre, kendisini yapay zekâ devriminin liderleri arasında konumlandırmak amacıyla bir platform tarafından piyasaya sürülen yepyeni bir ürünü. Yapay zekâ yeteneklerini platformlarına adapte etmek isteyen birçok metaverse projesiyle birlikte, presale etkinliği sona erdiğinde ve halka açık kripto borsalarına ulaştığında tokenin fiyatı yükselebilir. Bu durum, ekibin iddiasına göre, yapay zekâ ve onun metaverse üzerindeki etkisiyle ilgilenen kripto yatırımcıları için projeye son derece düşük bir fiyatla dâhil olmak için bir fırsat olabilir.

AltSignals presale’ine buradan katılabilirsiniz.

The Sandbox (SAND) – Ünlülerin Desteklediği Sanal Bir 3D Dünya

Sandbox, sanal arazi parsellerinin alınıp satıldığı ve takas edildiği dijital bir 3D dünyadır. Kullanıcılar, dijital sanat galerilerinden sanal tema parklarına, sanal oyunlara ve toplantı odalarına kadar her şeyi inşa etmek için dijital gayrimenkul parsellerini kullanabilirler. Ayrıca platformun yerel tokeni SAND aracılığıyla deneyimlerden para kazanabilir ve hatta avatarlar oluşturabilirler.

Metaverse kripto paraları kazanmak, platformun P2E metaverse mekaniği aracılığıyla mümkün olup, dijital emlak parselleri için çok sayıda kullanım durumu söz konusudur. Farklı yeteneklere sahip kullanıcılar platformun yenilikçi ve kullanıcı dostu tak ve çalıştır araç setlerini kullanarak sanal arazilerinde NFT’ler, dijital varlıklar, avatarlar ve deneyimler yaratabilir ve bunların ticaretini yapabilir.

Sandbox, birinci sınıf işlerlik ve güvenlik sağlayan Ethereum blok zinciri üzerinde çalışmaktadır. Bu durum, oyuncuların sanal gerçeklik (VR) gözlüklerini takıp arkalarına yaslanarak keşfedebilecekleri tamamen sürükleyici bir sanal gerçeklik metaverse’i oluşturmak için benzersiz animasyonlara ve 3D modellere izin verir.

Neden SAND’e yatırım yapılabilir?

The Sandbox’ın yerel tokenı SAND, The Sandbox platformundaki tüm faaliyetlerin önünü açar ve metaverse LAND parselleri satın alan herkes için gereklidir. Buna ek olarak, SAND kripto paraları, kullanıcıların gayrimenkul parsellerini takas edebilecekleri ve sanal arazi, NFT ve aksesuar satın alabilecekleri The Sandbox pazarındaki tüm oyun içi varlıkların alım satımında kullanılır.

Ayrıca, SAND token sahipleri, tam donanımlı merkeziyetsiz özerk bir organizasyon (DAO) olarak platform yönetiminde oy hakkı kazanmakta ve SAND tokeni olarak pasif gelir elde etmek için metaverse tokenlerini stake edebilmektedir.

Kaykay efsanesi Tony Hawk, hip-hop yıldızı Snoop Dogg ve sosyetik Paris Hilton gibi birçok büyük isim The Sandbox’ta arsa satın almış olsa da, platformun asıl değeri SAND token’ında saklı olan faydada yatmaktadır. Büyüme için piyasa değerinde büyük bir alanın bulunması ve metaverse’in potansiyel gücünün giderek daha fazla proje tarafından anlaşılmasıyla SAND, 2023 yılında önemli getiriler elde etmek için yatırım yapılabilecek metaverse kripto paralardan biri olabilir.

ApeCoin (APE) – Bored Ape Yacht Club Mem Coin Metaverse’e Açılıyor

ApeCoin, metaverse kripto dünyasının en önemli NFT mem coin’lerinden biri olan ünlü Bored Ape Yacht Club (BAYC) topluluğuna özgü bir ERC-20 metaverse token’dır. Yuga Labs tarafından 2022 yılında piyasaya sürülmesiyle, APE token sahiplerinin Otherside metaverse’indeki Otherdeed arazi parsellerine erişimini sağlayan sanal emlak ve arazi satışında 320 milyon dolar toplandı.

Otherside bir metaverse oyunudur. Bu oyun BAYC ekosistemine gömülü şekilde Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma Oyunu (MMORPG) sanal dünyasına dönüşecek ve oyun içi para birimi olarak kullanılacak olan yerel APE tokenına fayda sağlayacaktır.

Token, Mart 2022’de yaklaşık 1 milyar metaverse coinden oluşan bir dolaşım arzıyla piyasaya sürüldü. Piyasa değeri, önemli ölçüde artarak APE’yi piyasa değerine göre en önemli metaverse token haline getirdi ve bu hâlâ nispeten yeni bir coin için şaşırtıcı bir başarı.

Neden APE’ye yatırım yapılabilir?

ApeCoin, şimdiye kadarki en seçkin NFT kulüplerinden ikisi olan BAYC ve kardeşi Mutant Ape Yacht Club’a (MAYC) çok rağbet gören üyeliği ile NFT satın alan kripto hayranlarının dikkatini çekmekte gecikmedi. Böylece APE destekli NFT’lerin piyasadaki diğer NFT’lerden daha değerli hale gelmesi için uzun bir yol kat edilmiş oldu.

Öte yandan, ApeCoin’in metaverse’e taşınması, Yuga Labs’in merkeziyetsiz bir Web3 olarak gelişmeye devam ederken daha fazla ürün satmasına yardımcı olacak gibi görünüyor. Hâlihazırda elde edilmiş etkileyici bir piyasa değeri ve daha da büyüyecek bol miktarda alan ile APE’de yerleşik olarak artan fayda, iddialara göre onu şu anda piyasadaki heyecan verici metaverse kripto paralardan biri haline getiriyor olabilir.

APE coin’in sahiplerine sağladığı avantajlar arasında DAO’nun yönetişim oylama haklarına açık erişim ve sınırlı sayıda üretilen basımlara, oyunlara, etkinliklere, ticari ürünlere ve diğer hizmetlere özel erişim yer almaktadır.

Axie Infinity (AXS) – Metaverse Oyun Coin’i Toplayan NFT

Axie Infinity, 2020’deki lansmanından bu yana hızla en popüler P2E oyunlarından ve metaverse kripto paralardan biri haline geldi. Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilen Axie Infinity, kullanıcıların zorlukları, görevleri ve avları tamamlamak için Axie olarak bilinen dijital evcil hayvanları topladığı, yetiştirdiği, ürettiği ve donattığı veya Axie’lerini diğer oyuncuların Axie’lerine karşı savaştırdığı ve yol boyunca ödüller kazandığı dijital bir evrende oluşturulan bir oyundur.

Axie’ler, oyun dışında çevrimiçi pazarda alınıp satılabilen ve takas edilebilen NFT yapımı evcil hayvanlardır ve kolay bulunup bulunmama durumlarına bağlı olarak fiyatları 4 ila 100.000 dolar arasında değişmektedir. Kullanıcılar ayrıca oyun boyunca topladıkları bazı kaynakları kullanarak dijital evrende krallıklar da kurabilirler.

Oyuncular yerel AXS tokenı biçiminde pasif gelir elde edebilse de, her oyuncunun tek bir günde kullanabileceği miktarın bir sınırı vardır. Bununla birlikte, oyunun açık uçlu yapısı, dünya çapında binlerce oyuncu için bağımlılık yarattığını ispatlayan etkileyici bir açık dünya hissi yaratmıştır.

AXS’e neden yatırım yapılabilir?

Axie Infinity, bugüne kadar çevrimiçi pazarında 3.6 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirerek metaverse oyun alanında kendine etkileyici bir yer edindi. Axie Infinity tarafından sunulan “kazanmak için oyna” (P2E) oyunların cazip bir özellik olduğu iddia edilip, düzenli olarak yeni Axie’lerin, mücadelelerin ve görevlerin yayınlanması sadık ve kendini adamış bir destekçi tabanı yaratmıştır.

Metaverse token piyasasında değerli coinler arayan yatırımcılar için toplam token arzı 270 milyonla sınırlandırılmış olan AXS kripto satın almak için iyi bir zaman olabileceği iddia ediliyor. Çünkü bu dönemde fiyatlar düşük seyretmekte ve hem piyasa değeri hem de coin değeri açısından büyüme için büyük bir hareket alanı bırakıyor olabilir.

Decentraland (MANA) – Açık Bir Metaverse Dünyası

Bir başka popüler metaverse kripto, Decentraland, 2018’de piyasaya sürüldü ve metaverse coin yarışında hızla öncü haline geldi. Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilen Decentraland, kullanıcıların sanal mülklerini The Sandbox’a benzer şekilde istedikleri şekilde kullanmalarına olanak tanıyan sanal evreni sayesinde şu anda iyi metaverse coin’lerden biridir.

Platformun yerel tokenı MANA, bu sanal dünyadaki tüm faaliyetlere güç vererek platformdaki tüm işlemler için takas aracı olarak kullanılıyor. Bu durum, kullanıcıların istedikleri herhangi bir sanal deneyimi inşa edebilecekleri LAND token’larını oluşturan dijital arazi parsellerinin satın alınmasını ve satılmasını içerir.

LAND parsellerinin kullanımı, oyun deneyimlerini, sanal sergileri ve hatta Decentraland kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyan konserler ve festivaller gibi etkileşimli deneyimleri içerir. Bazı eleştirmenler Decentraland arazisinin çeşitlilikten yoksun olduğunu ve dünyanın bazı bölgelerinin kullanıcıların nadiren başka biriyle karşılaştığı sanal bir çöl olabileceğini söyledi. Bununla birlikte, daha “kentsel” alanlarda, sürekli gelişen bu sürükleyici sanal gerçeklik dünyasında görülecek ve yapılacak çok şey var.

Neden MANA’ya yatırım yapılabilir?

MANA, en saygın kripto borsalarında yaygın olarak bulunan köklü bir metaverse kripto tokenidir. Bu metaverse, şöhretine güvenerek beklemeyi reddediyor ve bu da onu şu anda iyi metaverse kripto projelerinden biri haline getiriyor olabilir. İddialara göre gelişmeye ve evrimleşmeye devam ediyor, bu da onu getiri sağlayabilecek metaverse kripto projelerinden birine dâhil olmak isteyen herkes için cazip bir yatırım seçeneği haline getiriyor olabilir.

Yeni özelliklerin düzenli olarak kullanıma sunulması, MANA tokenine daha fazla fayda sağlanmasına yardımcı olabilir. Buna ek olarak, MANA piyasa değeri şu anda bir metaverse projesi için yüksek olsa da, daha fazla insan ve şirket metaverse ile mümkün olanın ötesine geçmeye başladıkça, önümüzdeki aylarda ve yıllarda yükselmesi için bir fırsat olabilir.

Metahero (HERO) – 3D Destekli Teknoloji, NFT’leri Yeni Dünyaya Taşıyor

Ethereum’da barındırılan çoğu metaverse projesinin aksine, Metahero kısa süre önce Binance Smart Chain’de başlatıldı ve kullanıcıların Metaverse’i keşfetmek için tamamen benzersiz meta avatarlar ve aksesuarlar oluşturmasına olanak tanıyacak şekilde 3D tarama teknolojisini NFT akıllı sözleşmeleriyle birleştirdi.

Metahero’nun 3D teknolojisinin müzik, oyun ve moda alanlarında değerini kanıtlamış olan Wolf Studio ile ortaklığı, onu kullanıcıların benzersiz NFT’lerini oluşturabilecekleri ve bunlardan para kazanabilecekleri metaverse’e dayalı sanal gerçeklik ekosistemlerinden biri haline getirdi.

Kullanıcıların 3D tarama teknolojisine erişmelerine yardımcı olmak için Metahero, Doha, Tokyo, Berlin, New York ve Seul gibi şehirlerden başlayarak dünya çapında tarama odaları kurmayı planlıyor. Kullanıcıların odaları kullanmak için ihtiyaç duydukları tek şey akıllı telefon uygulamasını indirmek ve belirli sayıda yerel HERO tokenına sahip olmak.

Neden HERO’ya yatırım yapılabilir?

Metahero, şu anda piyasada bulunan en heyecan verici metaverse projelerinden biri olarak iddia ediliyor ve potansiyel olarak NFT’lerin oluşturulma ve sanal ve fiziksel dünyaları birbirine bağlama biçiminde devrim yaratmayı amaçlıyor. 3D tarama özelliği, platforma diğer NFT oluşturucu projelerinin erişemeyeceği bir kişiselleştirme düzeyi ekliyor.

3D tarama odaları dünya çapında kullanılabilir hale geldikçe ve kullanıcılar platformun çevrimiçi pazarını kullanmaya başladıkça, iddialara göre HERO önümüzdeki aylarda ve yıllarda değer kazanabilir.

Ethereum (ETH) – Metaverse Etkinleştirme Platformu

Ethereum bir metaverse projesinden çok bir blok zinciri sağlayıcısı olsa da, dünyanın en büyük layer-1 protokol ağı aynı zamanda kripto dünyasının metaverse tabanlı projelerinin en önemli destekçisidir. Ethereum ağında barındırılan metaverse projeleri arasında Decentraland ve Metacade yer almaktadır; bu da Ethereum’un metaverse kripto sektöründe büyük bir rol oynadığı anlamına gelmektedir.

İlginç metaverse projelerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra, Ethereum’un yeni proof-of-stake (hisse ispatı) mutabakat mekanizması, blok zinciri ve akıllı sözleşme tekliflerini tamamen yeni bir seviyeye taşıdı. İşlemleri saniyeler içinde tamamen güvenli ve şeffaf olarak tamamlama becerisi, Cardano ve Solana gibi rakip blok zinciri sağlayıcılarının meydan okumalarını bertaraf eden Ethereum’u, metaverse projelerinin tercih ettiği blok zinciri ağı olarak ilk üçte tutuyor.

Neden ETH’ye yatırım yapılabilir?

Ethereum şu anda dolaşımdaki en büyük altcoin olarak yerini sağlamlaştırmış durumda ve orta ila uzun vadede listenin başındaki yeri garanti olabilir. Yükselen piyasa koşullarının önümüzdeki aylarda ve yıllarda geri dönmesi beklendiğinden, platformun yerel tokenı ETH’nin fiyatı, piyasa değeriyle birlikte büyümek için önemli bir imkâna sahiptir.

Buna ek olarak, 2023 için planlanan yeni sürümler, Ethereum’u güvenli, hızlı ve güvenilir ağlar arayan yeni metaverse projeleri için tercih edilen blok zinciri olarak koruyacaktır. Metaverse büyümeye devam ettikçe, Ethereum’un dijital para birimi de gelişmeye devam edecek gibi görünüyor ve bu da Ethereum’u parasını değerlendirmek için güvenilir bir yer arayan tüm yatırımcılar için güvenli bir seçenek haline getiriyor olabilir.

Star Atlas (ATLAS) – Metaverse Strateji Oyun Coini

Star Atlas, en büyük bilimkurgu sanal evrenlerinden birini ve son derece sürükleyici bir blok zinciri oyun deneyimini inşa etmek için iddialı planları olan bir metaverse oyun platformudur. Güçlü tasarım, oyuncuların oyun oynamasına ve oyunun tasarımcıları tarafından yaratılan derin uzaysal anlatıya kendilerini tamamen kaptırmalarına olanak tanırken, oyunculara oyun oynadıkça, topluluğa katkıda bulundukça ve geniş açık dünyada yeni gezegenler keşfettikçe ödüller sunulmaktadır.

Her oyuncu oyun haritasında bir vatandaştır ve üç oyun modundan birine katılabilir. Bunlar arasında derin uzay keşfi, yıldızlararası savaş veya yeni gezegenlerde üsler ve topluluklar inşa etmek yer alıyor. Gelir, kullanıcıların diğer oyunculara her hizmet sunduğunda ödüllerin verildiği mükemmel P2E mekaniği aracılığıyla kazanılır.

Neden ATLAS’a yatırım yapılabilir?

İddialara göre oyunun derin ve geniş kapsamlı oyun ve sanal gerçeklik deneyimi, platformun yerel tokenı ATLAS’ı piyasanın en çok arzulanan metaverse oyun tokenlarından biri haline getirdi. Çevrimiçi deneyimi derinleştirmek için dijital varlıklardan yararlanan oyunun son derece geniş kapsama alanı, onu iyi bilim kurgu tabanlı MMO oyunları arasına sokuyor olabilir.

İddiaya göre RPG oyuncuları, Star Atlas’ı diğer tek konulu GameFi oyunlarından ayırmaya başlayan bir ilke olan platformun oyun deneyimine öncelikli olarak odaklanması sayesinde Star Atlas’a akın etti ve yerel ATLAS coin’ini satın aldı.

Enjin Coin (ENJ) – Bir Metaverse Oyun Heliştiricisinin Arkadaşı

Enjin Coin, Ethereum blok zincirinde bulunan ve kullanıcıların metaverse kripto oyunlarında büyük bir rol oynarken NFT oluşturmalarını ve yönetmelerini sağlayan bir GameFi projesidir. Platform, blok zinciri oyunlarında, metaverse dünyalarında ve artırılmış gerçeklikte sanal öğeleri desteklemek için bir hizmet sunar; bu durum, kullanıcıların metaverse genelinde çeşitli oyunlarda kendi oluşturdukları NFT’leri kullanabilecekleri anlamına gelir.

Silahlar, zırhlar ve diğer oyun içi aksesuarlar gibi sanal varlıklar blok zincirinde güvenli bir şekilde saklanır ve Enjin Coin’in platformu üzerinden NFT’ler olarak erişilebilir. Bu durum, oyunculara sanal varlıkları üzerinde tam sahiplik sağlayarak, platformun araç paketi aracılığıyla bunları yeni oluşturulan kripto oyunlarına muazzam bir basitlikle yerleştirme özgürlüğü sağlar.

Neden ENJ’e yatırım yapılabilir?

Yerel ENJ coini, Enjin Coin’deki tüm faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır ve platform, gelişen artırılmış gerçeklik GameFi alanını desteklemeye devam ettikçe önemli bir potansiyele sahip olacaktır. Oyun geliştiricileri önümüzdeki aylarda ve yıllarda yüzlerce NFT oluşturmak ve bunları oyunlarına eklemek için muhtemelen Enjin Coin’in basit araç setine akın edecek ve iddialara göre bu da boğa piyasası koşulları hâkim oldukça ENJ’nin fiyatını ve piyasa değerini önemli ölçüde artıracak bir hareket olabilir.

Enjin Coin’in metaverse oyun pazarının geleceğini belirlemeye yardımcı olma konusundaki zengin potansiyeline ek olarak, platform zaten Microsoft, Samsung ve Binance gibi büyük isimlerle ortaklıklar kurma konusunda zengin bir geçmişe sahip.

SushiSwap (SUSHI) – Yeni Metaverse Pazar Yerine Sahip DEX

Sushi Swap, herhangi bir DEX’ten beklenen geleneksel dijital para birimi satın alma, satma ve takas etme becerisinin yanı sıra tam entegre bir NFT pazarı sunan, giderek daha popüler hale gelen metaverse’e dayalı merkezî olmayan bir borsadır (DEX). Metaverse merkeziyetsiz borsasının yapısı, Sushi Swap’ın 2022’deki ayı piyasasından önce popülaritesinin artmasına ve 500 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşmasına yol açtı. Sushiswap’ın yerel tokenı SUSHI’dir.

NFT pazaryeri, SushiSwap ekosistemine daha yeni eklenen bir unsurdur ve platform nispeten daha yeni bir fikir olmasına rağmen metaverse dünyasına dalmak istemektedir. Kullanıcılar artık, birbirleriyle etkileşime girdikçe bir topluluk oluşturmayı teşvik eden, tamamen kapsamlı ve merkeziyetsiz bir NFT alım satım deneyiminden yararlanabiliyor.

SushiSwap’ın ticaret altyapısında mevcut olan diğer seçenekler arasında kripto para ticareti yapma, ödül kazanmak için platformun likidite havuzlarından birine kripto yatırma (veya biriktirme), kripto stake etme özelliği ve kripto ödünç verme veya alma olanağı yer alıyor.

SUSHI’ye neden yatırım yapılabilir?

SUSHI bir yönetişim tokenidir, yani tüm token sahiplerine borsanın gelecekteki yönünü belirlemeye yardımcı olmak için oy hakkı verilir. Bu durum, yerel SUSHI hizmet tokenına, yönetişimden yoksun olan ve yalnızca hizmete odaklanan diğer metaverse kripto paralardan daha fazla değer sağlar.

Bu da iddialara göre SUSHI’yi diğer metaverse coinlere kıyasla ilgi çekici bir yatırım fırsatı ve piyasa değerini artırmak için kanıtlanmış potansiyele sahip bir metaverse kripto haline getiriyor. Kullanıcılar NFT pazarından yararlanmak için platforma akın ederken, yatırımcılar SUSHI token fiyatının artması beklendiğinden bu yıl getiriler elde edebilirler.

Gala Games (GALA) – Çok Oyunlu Kripto Oyun Platformu

Gala Games, P2E mekaniği sayesinde GameFi sahnesine giren bir çoklu oyun platformudur. Gala, varlık sahipliğine odaklanması ve topluluğa platformun gelecekteki stratejik yönü üzerinde kontrol sağlaması sayesinde oyunculara geleneksel konsol ve PC oyunculuğunu geride bırakan tamamen merkeziyetsiz ve şeffaf bir oyun deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.

Gala Games’in geleneksel oyun biçimlerinden ciddi olarak farklı olduğu nokta, platformun üstün NFT teknolojisi sayesinde oyuncuların oyun içi varlıklarına tamamen sahip olmalarını sağlamak için Ethereum blok zincirinin kullanılmasıdır. Buna ek olarak, P2E unsuru, oyuncuların platformda RPG’ler, birinci şahıs nişancılar ve 1’e 1 düellolar da dâhil olmak üzere oyunlarını oynamaya devam etmeleri için mükemmel teşvikler sağlıyor.

Gala şimdiden aylık 1.3 milyon aktif kullanıcı tabanına sahip olduğunu iddia ediyor ve bu da metaverse oyun dünyasındaki ilerleyişinin bir göstergesi olabilir. GameFi’nin önümüzdeki beş yıl içinde 2028’e kadar geleneksel oyunlarda görülen büyüme oranını yaklaşık 10 kattan fazla geride bırakacağı tahmin edilirken, Gala bu büyümeden tam olarak yararlanmaya ve kendisini sektörün önüne taşımaya hazırlanıyor.

İddialara göre GALA, sektör büyüdükçe piyasa değeri ve büyüklüğü açısından önemli ölçüde büyüyebilir ve yatırım yapan yatırımcılara getiriler sağlayabilir.

Sonuç – Satın Alınabilecek Metaverse Kripto Hangisi Olabilir?

Metaverse kripto sektörü, her biri 2023 yılında bilinçli yatırımcılara getiriler sağlayabilecek sağlam projeler, metaverse oyunlar ve platformlarla dolu olabilir. İddialara göre Metacade, bu yıl yatırım yapmak için metaverse coinleri arayanlar için yatırım fırsatı olarak görülüyor olabilir.

İddialara göre platformun zengin proje haritası, çoklu kazanç akışları ve gelişimi projenin sınırlarının ötesine ve daha geniş metaverse endüstrisine taşıma hırsı, Metacade’in büyüyebileceği ortamı sağlıyor. Presale etkinliği sırasındaki düşük coin fiyatı, MCADE merkezî olmayan borsalara ulaştığında yükselişe hazır görünüyor olabilir ve bu da iddialara göre onu 2023’te kazançlar elde etmek üzere satın alınabilecek bir seçenek haline getiriyor olabilir.

Kripto ile İlgili Sıkça Sorulan Soruları

Metaverse hangi kriptoları tanıyor?

Her metaverse token bir kripto para birimidir; ancak her kripto para birimi metaverse proje tabanlı bir token değildir. Kullanıcıların VR teknolojisini kullanarak veya bir telefon, tablet veya PC’den keşfedebilecekleri dijital bir sanal dünya içeren herhangi bir kripto projesi bir metaverse projesidir.

Metaverse dâhilinde bilinen kripto para birimlerine örnek olarak MANA (Decentraland), SAND (The Sandbox) ve AXS (Axie Infinity) verilebilir.

Meta şirketinin kriptosu var mı?

Eski adı Facebook olan teknoloji şirketi Meta, kendisini metaverse gelişiminde öncü bir ışık olarak görüyor. Ancak şu an kendi kripto paralarına sahip değiller.

Metaverse kripto iyi bir yatırım mı?

2022, metaverse kripto için büyük bir mücadele yılı oldu ve birçok kripto para 2022’de %90’dan fazla düşüş yaşadı. Bu durum bazı analistlerin metaverse projelerini sağlam bir yatırım seçeneği olarak görmemelerine sebep oldu.

2023’teki ilk işaretler, metaverse sektöründe önemli bir toparlanma olduğu yönünde. Bununla birlikte, metaverse kriptolar için fiyatlar nispeten düşük kalmaya devam ediyor, bu da iddialara göre metaverse projelerine yatırımın bu yıl yeni yatırımcılar için iyi olabileceği anlamına geliyor olabilir.

Metacade – AltSignals

