Kripto para yatırımcıları spekülatif fiyat hareketlerine yoğun ilgi gösteriyor. Ama buna gerçekten inananlar da var.

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Bugün airdrop avcıları için büyük gün ve fazla heyecan birçok yatırımcıya kayıplar yaşattı. Yanlış anlaşılma nedeniyle ölü bir altcoinin fiyatı yüzde 2000 oranında arttı. Peki yatırımcılar bu tarz tuzaklara düşmemek için nelere dikkat etmeli? Son yaşanan olayı nasıl yorumlamamız gerekiyor?

ARbit (ARB) Nedir?

Kripto para yatırımcıları Arbitrum olduğunu düşünerek yanlışlıkla Arbit adında ölü bir token satın almaya başladı. Token şu anda son 24 saat içinde %10 artış gösterdi, ancak son 8 gün içinde 0,00024 dolardan 0,027 dolarlık bir zirveye çıktı. 24 saatlik işlem hacimleri, hata göz önüne alındığında, yaklaşık 6.560 dolar ile hala nispeten yüksek kalmaktadır. Bu durum, kripto para yatırımcılarının çok basit hatalarla para kaybettiğini gösteriyor.

Bu tür hatalar geçmişte de yapılmıştı. Şubat ayının sonlarında, kripto tüccarları Coinbase tarafından yapılan layer2 duyurusunun ardından BASE tokeni pump/dump yaşadı. Token %350 oranında yükseldi ve ardından düştü çünkü yatırımcılar bunun yanlış token olduğunu fark etti. Bu, kripto piyasasında oldukça acemice yapılan bir hatadır. Kripto projeleri genellikle yatırımcılara işlem yaparken dikkatli olmalarını ve doğru takas ile değişim yaptıklarından emin olmalarını hatırlatır.

ARbit, 2015 yılında piyasaya sürülen çok eski bir kripto para birimidir. Yaklaşık sekiz yıldır hiçbir iletişimin olmadığı ölü bir proje olarak kabul edilmektedir.

Bu Altcoinlere Dikkat

Arbit isimli tokeni Arbitrum’un yerel tokeni zannederek alanların sayısı süreci istismar edenlerden çok daha azdır. Kripto para piyasalarının bir bölümü sadece spekülasyondan para kazanmaya odaklanır. Arbit bugün airdrop’u yapılacak Arbitrum’a benzediği için bir grup yatırımcı bunun fiyatını yaptıkları küçük alımlarla şişirmiş olabilir. Sonrasında yükselen fiyatı gören diğer bir grup yatırımcı daha fazla yükselecek beklentisiyle alım yapar. Sürecin tamamında bunu ARB Token zannedip alanlar olduğu gibi genelde alıcıların spekülatif hareketten doları bu tarz altcoinlere yöneldiği görülüyor.

Bugün Arbitrum topluluğu için büyük gün, 600.000’den fazla adrese 1 milyardan fazla token airdrop edilecek. Minimum airdrop değeri 625 token ve maksimum 10.250 token. Elbette bu durumdan faydalanmaya çalışan dolandırıcılar da var. Birçok sahte Arbitrum airdrop’u sosyal medyada dolaşıyor, bu nedenle yatırımcıların dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.